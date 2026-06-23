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23 June 2026

Nuovo Organismo Per La Parita’: Un Passo Avanti Contro Le Discriminazioni

DL-Law Avvocati Giuslavoristi

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Il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto legislativo che istituisce l'Organismo per la Parità, un'autorità indipendente destinata a rivoluzionare il sistema di contrasto alle discriminazioni in Italia. A partire dal 1° gennaio 2027, questo nuovo organismo avrà funzioni ampie e trasversali, dalla prevenzione all'assistenza alle vittime, con particolare attenzione al contesto lavorativo e agli standard europei.
Italy Employment and HR
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Con il decreto legislativo approvato dal Consiglio dei Ministri il 28 aprile 2026, il Legislatore interviene in modo incisivo sul contrasto alle discriminazioni, con l’obiettivo di superare un modello frammentato e disomogeneo, rafforzando l’effettività delle tutele e la capacità di intervento sul piano sostanziale.

A partire dal 1° gennaio 2027 verrà istituito l’Organismo per la Parità, autorità indipendente dotata di autonomia regolamentare, organizzativa e finanziaria.

Al nuovo Organismo saranno attribuite funzioni ampie e trasversali, dalla prevenzione delle discriminazioni all’assistenza alle vittime, fino al monitoraggio del fenomeno e al supporto alla tutela giurisdizionale, con particolare attenzione anche al contesto lavorativo.

Il nuovo assetto si caratterizza inoltre per un rafforzamento dei poteri di intervento e per l’introduzione di strumenti strutturati di analisi e raccolta dei dati, nonché per un sistema di coordinamento con le articolazioni territoriali.

La riforma si inserisce così in una prospettiva di maggiore integrazione e coerenza del sistema, in linea con gli standard europei e orientata a garantire una tutela più stabile, accessibile ed efficace contro le discriminazioni.

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