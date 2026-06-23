Nuovo Organismo Per La Parita’: Un Passo Avanti Contro Le Discriminazioni

Con il decreto legislativo approvato dal Consiglio dei Ministri il 28 aprile 2026, il Legislatore interviene in modo incisivo sul contrasto alle discriminazioni, con l’obiettivo di superare un modello frammentato e disomogeneo, rafforzando l’effettività delle tutele e la capacità di intervento sul piano sostanziale.
A partire dal 1° gennaio 2027 verrà istituito l’Organismo per la Parità, autorità indipendente dotata di autonomia regolamentare, organizzativa e finanziaria.
Al nuovo Organismo saranno attribuite funzioni ampie e trasversali, dalla prevenzione delle discriminazioni all’assistenza alle vittime, fino al monitoraggio del fenomeno e al supporto alla tutela giurisdizionale, con particolare attenzione anche al contesto lavorativo.
Il nuovo assetto si caratterizza inoltre per un rafforzamento dei poteri di intervento e per l’introduzione di strumenti strutturati di analisi e raccolta dei dati, nonché per un sistema di coordinamento con le articolazioni territoriali.
La riforma si inserisce così in una prospettiva di maggiore integrazione e coerenza del sistema, in linea con gli standard europei e orientata a garantire una tutela più stabile, accessibile ed efficace contro le discriminazioni.
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