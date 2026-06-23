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Nuovo Organismo Per La Parita’: Un Passo Avanti Contro Le Discriminazioni

Il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto legislativo che istituisce l'Organismo per la Parità, un'autorità indipendente destinata a rivoluzionare il sistema di contrasto alle discriminazioni in Italia. A partire dal 1° gennaio 2027, questo nuovo organismo avrà funzioni ampie e trasversali, dalla prevenzione all'assistenza alle vittime, con particolare attenzione al contesto lavorativo e agli standard europei.