Faillissement Hortilux, Agrilight en AP Nederland B.V.

De Rechtbank Den Haag heeft op donderdag 10 en vrijdag 11 september 2026 het surseance van betaling verleend aan Dool Industries B.V., Dool Industries Holding B.V., Hortilux Schréder B.V., Agrilight B.V., Lights Interaction Agro B.V. en AP Nederland B.V. Op vrijdag 11 september zijn deze surseances omgezet naar een faillissement.



Stefan van Wijk, advocaat en partner bij BUREN, is in deze faillissementen als bewindvoerder aangesteld.



Doorstart

De activiteiten bestaan uit de ontwikkeling, opbouw en verkoop van verschillende lichtinstallaties voor de glastuinbouw onder de naam Hortilux en voor (rund- en pluimvee-) stallen onder de naam Agrilight. De productie daarvan vindt plaats in de fabriek in AP Nederland B.V. in Groningen. Daarnaast worden in AP Nederland B.V. schakelkasten geproduceerd voor verschillende klanten.



Op dit moment wordt intensief gewerkt aan het realiseren van een doorstart van de bedrijven. De curator bereidt met hulp van het management een informatiememorandum voor die gedeeld zal worden met mogelijk geïnteresseerde partijen. Het goede nieuws is dat al meer dan 10 partijen zich al uit zichzelf bij de curator hebben gemeld met interesse in de activiteiten van Agrilight, Hortilux en AP Nederland. Daarbij gaat het om partijen die in dezelfde branche zitten, maar ook investeringsmaatschappijen die mogelijk het geheel willen overnemen. Het is duidelijk dat in de afgelopen tientallen jaren een mooi bedrijf met sterke merken is opgebouwd. Daarnaast heeft het management de curator een lijst van partijen gegeven die mogelijk ook interesse zouden kunnen hebben. De curator hoopt in de komende dagen de eerste informatie met partijen te kunnen delen en volgende week de eerste gesprekken met mogelijke kandidaten te kunnen voeren. De activiteiten van de onderneming zullen vooralsnog zoveel mogelijk op de gebruikelijke wijze worden voortgezet. Het streven is om binnen enkele weken duidelijkheid te hebben.



Geïnteresseerde partijen in een doorstart van Dool Industries B.V., Dool Industries Holding B.V., Hortilux Schréder B.V., Agrilight B.V., Lights Interaction Agro B.V., AP Nederland B.V. kunnen contact opnemen met de bewindvoerder. Dit kan per e-mail of telefonisch via 070-318 4200.

Schuldeisers kunnen via deze link (https://www.burenlegal.com/nl/faillissement/hortilux-schreder-bv) hun vordering bij de curator indienen.

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