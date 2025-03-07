Ликвидация по новым правилам, ответственность – по старым

Недавние изменения в Гражданский кодекс и действующий с октября 2023 г. Закон об урегулировании неплатежеспособности (далее – Закон), создали новый правовой ландшафт во всем, что касается порядка ликвидации бизнеса и банкротства. С ключевыми новшествами мы уже знакомили наших подписчиков.

Правила игры изменились, а вот нормы законодательства, касающиеся ответственности собственников бизнеса, руководителей компаний и ликвидаторов, в основном, остались прежними.

О чем важно помнить собственникам и руководителям бизнеса?

- Собственник компании, признанной несостоятельной или банкротом, ее руководитель несут субсидиарную ответственность при недостаточности имущества компании;

- Условие наступления субсидиарной ответственности - прямая зависимость наступления несостоятельности или банкротства от умышленных действий собственников, руководителей;

- Собственник, ликвидатор, нарушившие порядок ликвидации, в результате чего юридическое лицо было ликвидировано без применения процедуры несостоятельности (банкротства), солидарно несут субсидиарную ответственность по обязательствам ликвидированной компании в размере неудовлетворенных требований кредиторов.

О чем важно помнить ликвидатору?

- Закон обязывает ликвидатора подать в суд заявление о банкротстве ликвидируемой компании в течение одного месяца со дня обнаружения того факта, что стоимость имущества недостаточна для удовлетворения требований кредиторов либо имущество отсутствует. Как правило, триггером течения такого срока является дата утверждения промежуточного ликвидационного баланса. Невыполнение такого требования может влечь ответственность, описанную ранее;

- Дополнительно невыполнение обязанности по подаче заявления о банкротстве влечет административную ответственность. Санкция статьи 13.7 КоАП – штраф в размере до 50 базовых величин.

И собственнику, и руководителю, и ликвидатору не стоит забывать также о

ст. 239 Уголовного кодекса, наказывающей за сокрытие банкротства.

А что с кредиторами?

Кредитору перечисленные выше нормы (в первую очередь – гражданского законодательства), дают возможность защитить свои имущественные интересы и добиться максимально возможного удовлетворения своих требований в случае недобросовестных действий собственников ликвидируемого бизнеса, топ-менеджеров компании-банкрота, ликвидатора.

Так, иск о привлечении у субсидиарной ответственности собственников, ликвидатора может предъявить как антикризисный управляющий в ликвидационном производстве по решению собрания кредиторов или по своей инициативе, так и любой кредитор (на сумму своих неудовлетворенных требований). То есть активное участие в собрании кредиторов поможет вам эффективнее взыскивать задолженность.

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