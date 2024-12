Een Succesvolle Homologatie Van Het Akkoord In De (Voorlopige) Surseance Van Betaling Van Conference Compass B.V.

Op 2 september jl. heeft de rechtbank Den Haag voorlopige surseance van betaling verleend aan Conference Compass B.V. met benoeming van Martijn Vermeeren als bewindvoerder. Bij de aanvraag van de surseance van betaling werd gelijktijdig een ontwerpakkoord ingediend door Conference Compass B.V. In de afgelopen periode heeft het insolventieteam van BUREN, bestaande uit Martijn Vermeeren, Laurens Prickartz en Carlijn Streelder, intensief samengewerkt met de bestuurders, financiers, adviseurs en crediteuren van Conference Compass B.V. over onder meer de stemming over het ontwerpakkoord (de crediteurenvergadering) en het homologeren (goedkeuren) van het ontwerpakkoord. De onderneming van Conference Compass heeft gedurende de surseance van betaling te doen gebruikelijk doorgedraaid.

Op de crediteurenvergadering van 15 oktober 2024 hebben alle bekende crediteuren (al dan niet via een volmacht) over het ontwerpakkoord gestemd. Het ontwerpakkoord is met de in de wet gestelde vereiste meerderheid aangenomen (één crediteur heeft ter zitting tegen het akkoord gestemd, de overige crediteuren hebben vóór het akkoord gestemd). Vervolgens heeft op 29 oktober 2024 de homologatiezitting plaatsgevonden waarbij het merendeel van de crediteuren ook aanwezig was. De Rechtbank Den Haag heeft bij beschikking van 13 november 2024 het conceptakkoord gehomologeerd en dus goedgekeurd. De homologatie is in kracht van gewijsde gegaan omdat geen partijen hoger beroep hebben ingesteld waardoor deze surseance van betaling succesvol is geëindigd. Met het homologeren van het akkoord is een faillissement van Conference Compass voorkomen en kan zij doorgaan met haar activiteiten met reductie van haar schulden.

In haar beschikking gaat de rechtbank in op een aantal interessante punten waaronder hoe het surseance akkoord zich verhoudt ten opzichte van het akkoord in een WHOA. Verder toetst de rechtbank (ambtshalve) of de in de wet opgenomen weigeringsgronden hier toepassing vinden en hoe om te gaan met het bepalen van de hoogte van vorderingen van crediteuren die door preferentie zijn gedekt (bijvoorbeeld omdat een pandrecht is verstrekt).

Zoals blijkt uit voorgaande biedt een akkoord in een surseance van betaling nog steeds een mogelijkheid voor herstel. Mocht u vragen hebben over wat een surseance van betaling voor u kan betekenen, dan kunt u contact opnemen met een van onze advocaten.

