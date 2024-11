Faillissement Wijk Yacht Creation B.V.

BUREN is an independent international firm of lawyers, notaries, and tax advisers with offices in Amsterdam, Beijing, The Hague, Luxembourg, and Shanghai. We provide full-service, multidisciplinary support, helping national and international clients expand, innovate, or restructure their businesses through our offices, country desks, and global network of partners.

Den Haag, 15 april 2024 – De rechtbank Oost-Brabant heeft op dinsdag 9 april 2024 het faillissement uitgesproken van Wijk Yacht Creation B.V. Ashley Snel, advocaat bij BUREN, is in dit faillissement als curator aangesteld.

Wijk Yacht Creation B.V.

Wijk Yacht Creation B.V. hield zich onder meer bezig met het slim ontwerpen van jachten, tenders en werkschepen. Wijk Yacht Creation B.V. ondersteunde, begeleidde en adviseerde klanten bij de ontwerpfase van vaartuigen. Daarnaast ondersteunde Wijk Yacht Creation B.V. ook bij lopende projecten. Dit deden zijn door het opmaken van technische tekeningen, het ontwerpen van 3D modellen en het aanbieden van snijpakketten waarmee klanten vervolgens bij hun jachtbouwer terecht konden. Ook verzorgde Wijk Yacht Creation B.V. het exterieur en interieur design van vaartuigen. De klanten van Wijk Yacht Creation B.V. zijn zowel jachtbouwers als particuliere klanten. Meer informatie is te vinden op de website vanWijk Yacht Creation B.V. (https://yachtcreation.com/).

Voortzetten, doorstart

De curator onderzoekt momenteel de mogelijkheden voor voortzetting van de onderneming en voor een doorstart. Ook onderzoekt de curator de mogelijkheden voor verkoop van onderdelen. Geïnteresseerde partijen in een doorstart van Wijk Yacht Creation B.V. (of onderdelen daarvan) kunnen contact opnemen met de curator via

a.snel@burenlegal.com.

Gevolgen voor schuldeisers en leveranciers

Schuldeisers van Wijk Yacht Creation B.V. kunnen hun vorderingen(en) bij de curator indienen. Dat kan via

https://www.burenlegal.com/nl/faillissementen onder “Wijk Yacht Creation B.V.” en dan onder “Vordering indienen”. Verder worden de posities van mogelijke zekerheidsgerechtigden, leveranciers met een goederenrechtelijke aanspraak en andere crediteuren met mogelijke voorrechten onderzocht.

Gevolgen voor werknemers

Zoals gebruikelijk bij een faillissement zal de curator de arbeidsovereenkomsten met alle werknemers moeten opzeggen. De werknemers worden hierover ingelicht. Gedurende de opzegtermijn van maximaal 6 weken blijven de werknemers in dienst en zijn zij in principe gehouden nog werkzaamheden te verrichten. Zij krijgen in beginsel hun salaris en vakantiegeld over deze resterende periode betaald via de UWV-loongarantieregeling. De curator heeft UWV reeds ingelicht. UWV start zo snel mogelijk een registratieprocedure om de salarissen te kunnen uitbetalen. Voor veelgestelde vragen wordt verwezen naar de FAQ op deze website.

Gevolgen voor kopers

Het faillissement van Wijk Yacht Creation B.V. is in beginsel niet van invloed op bestaande lopende overeenkomsten. Dat betekent dat het faillissement op zichzelf er niet voor zorgt dat de rechten en verplichtingen onder deze overeenkomsten worden gewijzigd.

Faillissement volgen

Deze website bevat een aparte pagina met betrekking tot het faillissement van Wijk Yacht Creation. Deze faillissementspagina kan gevonden worden via

https://www.burenlegal.com/nl/faillissementen onder “Wijk Yacht Creation B.V.” Via deze faillissementspagina kan het verloop van het faillissement worden gevolgd, kunnen vorderingen worden ingediend en kunnen tips en onregelmatigheden met betrekking tot het faillissement worden gemeld. Ook treft u daar antwoorden aan op veelgestelde vragen ( FAQ).

Mocht u geïnteresseerd zijn in het verloop van dit faillissement, dan kunt u op de faillissementspagina via de knop “Volg dit faillissement” het verdere verloop van dit faillissement volgen. U krijgt dan de relevante faillissementsverslagen en andere publicaties, zodra beschikbaar, automatisch toegezonden op het door u aangegeven e-mailadres.

Informatie

Voor meer informatie kunt u zich tot de curator of haar kantoorgenoten wenden.

Originally published by 16 April, 2024

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.