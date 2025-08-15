ARTICLE
15 August 2025

Investigación Antidumping sobre las importaciones de recubrimientos cerámicos de India

VT
Vazquez Tercero & Zepeda

Contributor

Vazquez Tercero & Zepeda logo
Vázquez Tercero & Zepeda (VTZ) is a leading Mexican law firm specialized in international trade and customs. With over 50 years of experience, our firm offers comprehensive advice on complex legal matters, helping companies navigate domestic and international challenges with tailor-made solutions.
Explore Firm Details
Hoy, 13 de agosto de 2025, la Secretaría de Economía publicó la Resolución por la que se acepta la solicitud de parte interesada y se declara el inicio del procedimiento administrativo...
India International Law
Adrian Vazquez,Emilio Arteaga Vazquez, and Veronica Vazquez
Your Author LinkedIn Connections

Hoy, 13 de agosto de 2025, la Secretaría de Economía publicó la Resolución por la que se acepta la solicitud de parte interesada y se declara el inicio del procedimiento administrativo de investigación antidumping sobre las importaciones de recubrimientos cerámicos para piso y muro originarias de la República de la India, en el Diario Oficial de la Federación.

Solicitantes

Las empresas nacionales solicitantes del inicio de la investigación antidumping son:  Porcelanite Lamosa, S.A. de C.V., Cesantoni, S.A. de C.V. y Nitropiso, S.A. de C.V.

Producto investigado

Recubrimientos cerámicos para pisos y muros.

Fracción arancelaria:

Los recubrimientos cerámicos entran a territorio nacional generalmente mediante las fracciones arancelarias: 6907.21.02, 6907.22.02 y 6907.23.02 de la TIGIE. 

Determinación del valor normal:

La Secretaría decidió recurrir a las referencias de precios en el mercado interno de la India. 

Periodo investigado (Dumping):

1 de enero de 2024 al 31 de diciembre de 2024. 

Periodo de análisis (Daño):

 1 de enero de 2022 al 31 de diciembre de 2024. 

Fecha límite para presentar el formulario:

 El último día que tienen los exportadores e importadores para presentar su formulario para participar en la investigación es el 23 de septiembre de 2025, aunque puede solicitarse una prórroga.

Importadores listados en la investigación:

Si está interesado en la lista de productores y exportadores de baldosas cerámicas, consulte nuestra alerta legal sobre esta investigación antidumping.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

Authors
Photo of Adrian Vazquez
Adrian Vazquez
Photo of Emilio Arteaga Vazquez
Emilio Arteaga Vazquez
Photo of Veronica Vazquez
Veronica Vazquez
Your Author LinkedIn Connections
See More Popular Content From

Mondaq uses cookies on this website. By using our website you agree to our use of cookies as set out in our Privacy Policy.

Learn More