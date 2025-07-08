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8 July 2025

人工智能会终结真正的音乐创作吗？

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Elton John、Billie Eilish、Paul McCartney、Radiohead、Sting和Dua Lipa这些音乐人，除了创作出伟大音乐作品外，还有什么共同之处？答案是他们一致反对将自己的音乐用于训练人工智能大语言模型（LLMs）。

音乐人只是众多对AI大语言模型（LLMs）使用其内容进行训练提出抗议的创作者群体之一。这类模型通常需要从互联网摄取海量数据，经过分类、处理（通过所谓的"Transformer架构"），然后进行微调，AI工具方能生成输出内容。而音乐内容还需额外的处理，转换为符号化音乐表现形式，才能被Transformer架构所理解。艺术家们的担忧主要集中于：AI深度伪造、未经授权的声线克隆、AI生成歌曲中的音乐风格模仿、人格权侵害，以及最根本的版税收益机会的丧失。

包括KateBush、Cat Stevens和Annie Lennox等著名音乐人在内的逾千名英国音乐人，近日发布了一张名为《这就是我们想要的吗？》的无声音乐专辑，其曲目列表拼出抗议文字，反对英国政府拟议的AI版权法案，音乐人们担忧该法案将使AI公司盗用音乐作品的行为合法化。目前，数百位业界音乐人已联署公开信与声明，谴责这种用其作品训练AI大语言模型（AI LLMs）的"掠夺性"与"不负责任"行径。这些行动明确指出：此类做法不仅贬损人类创造力、侵犯艺术家权益，更将危及整个音乐生态体系。

随着人工智能（AI）在音乐领域的兴起，许多基本的版权法律问题被提出，而音乐人与音乐产业首当其冲成为争论焦点。核心争议问题包括：

  1. 大语言模型训练是否构成版权侵权？ 新加坡、欧盟等地的法律明确允许此类行为（旨在吸引AI公司投资），但各国立场存在显著差异。
  2. 版权持有人的"退出机制"是否可行？英国和香港地区正考虑引入针对大型语言模型（LLM）训练的"退出机制"例外规定，欧盟则要求作品必须包含机器可识别的退出标识，以便AI系统自动排除。但现实中，多数作品发布时并未包含此类标识，机制实效存疑。
  3. 合理使用原则是否适用？ 美国对合理使用的解释较为宽泛，但争议频发。根据《伯尔尼公约》的"三步检验法"，核心考量因素应为：AI大型语言模型（AI LLM）的训练是否与作品的正常使用相冲突，以及是否不合理损害作者合法权益。这一问题最终可能需司法裁决。
  4. AI生成内容能否构成侵权？ 音乐人普遍担忧，AI音乐对现有风格与声线的模仿，将贬损人类艺术家投入的原创价值与心血，导致作品贬值与版税减少。如今完全由AI伪造的歌曲已屡见不鲜，例如这首TaylorSwift AI翻唱版《That's So True (Piano Version)》。

全球范围内已掀起多起法律诉讼。包括环球音乐集团、索尼音乐娱乐和华纳唱片在内等主要唱片公司，已对Suno、Udio等AI音乐初创企业提起版权侵权诉讼，指控这些公司在未经授权的情况下使用受版权保护的声音录音训练AI模型，并索求巨额赔偿。唱片公司主张，这种行为构成大规模未经许可的复制，且不符合合理使用原则。而AI公司则普遍辩称，其行为属于合理使用范畴或某种中间处理过程（美国法律允许此类行为），并反诉唱片公司试图扼杀竞争。多家唱片公司已提交证据，证明AI生成的音乐与受版权保护的歌曲高度相似，甚至近乎完全相同。

与此同时，音乐界正采取其他应对措施。部分音乐人开始探索技术手段干扰AI训练，通过在歌曲中植入人耳无法察觉的音频扰动，这些调整对人类听众来说是不可感知的，但却能够干扰试图从音乐中学习的AI模型。The Flashbulb开发的"Poisonify"工具正是此类技术的代表。

众多艺术家与行业组织正积极推动两项诉求，要求AI公司公开训练数据来源，并建立版权材料使用的许可协议制度以确保合理报酬。毕竟，音乐许可体系堪称全球最完善；表演权、机械复制权、同步权、传播权等授权机制，早已通过各国集体管理组织成熟运作。那么，AI训练专用许可机制是否也可应运而生？

上述所有内容均涉及创作者与AI及科技领域之间的争议。一个独立的法律问题在于AI生成内容的创作过程中缺乏人类创作行为，因此不存在版权保护。若商业和消费领域开始采用以极低成本生成的AI创作内容，音乐家和艺术家将面临何种处境？

在21世纪，音乐家们先后经历了文件共享浪潮下与 Napster和Pirate Bay的版权之争，继而应对流媒体盗版问题，并与在线流媒体服务平台就合理版税分配展开博弈。如今，他们面临的最新挑战来自AI，音乐家们不无担忧地指出，人类音乐创造力的未来正处于岌岌可危的境地。

中文校对：赵梦云，助理经理，路盛律师事务所，邮箱：jzhao3@lushenglawyers.com

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