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21 May 2025

Национальный План Развития - Чего Ожидать?

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Unicase Law Firm

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Unicase is a leading law firm in Central Asia, operating both in the region and globally, including Kazakhstan, Uzbekistan, Kyrgyzstan, and Tajikistan. Unicase boasts one of the most expert teams, renowned for its capabilities in regulation and legislative development, which, combined with extensive transaction experience, enables the firm to win major development projects and remain a preferred adviser on corporate law, M&A transactions, dispute resolution, and legislation. Partners and senior lawyers at Unicase have spent a significant part of their professional careers working with leading international operators, which allows them to understand the expectations of both foreign and local clients regarding the format and content of legal consultations, making Unicase a competitive firm.
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30 июля 2024 года Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал Указ "Об утверждениl
Kazakhstan Strategy
Timoshenko Artem and Musina Alexandra

30 июля 2024 года Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал Указ "Об утверждении Национального плана развития Республики Казахстан до 2029 года".

В данной статье, Unicase предлагает краткий обзор того, какие стратегические реформы ожидаются согласно Национального плана развития государства.

Основной идеей документа является увеличение инвестиций и либерализация экономики с учётом устойчивого использования природных ресурсов и защитой окружающей среды, а также дальнейшим улучшением системы правосудия и правоохранительных органов.

Подходы Национального плана направлены в том числе на ускорение переходных процессов для достижения Целей устойчивого развития (ЦУР) ООН до 2030 года. Так же как и ЦУР, План включает в себя 17 направлений развития, сгруппированных в 4 блока на основе общности запланированных результатов и механизмов реализации, включая ключевые национальные индикаторы на каждый год.

Государственные инициативы будут направлены на повышение благосостояния населения и построение инклюзивного общества путём создания равных возможностей для каждого гражданина.

План включает в себя следующие приоритеты:

1. Высокое качество жизни

(здравоохранение, образование и наука, социальная защита, комфортная среда)

2. Крепкий фундамент экономики

(минерально-сырьевая база: нефть и газ, металлы и прочие полезные ископаемые, энергетика, обрабатывающая промышленность)

3. Новые точки роста

(транспортно-логистический комплекс, агропромышленный комплекс, инновации, цифровая и креативная экономика, туризм)

4. Сквозные преобразования экономики и общества

(создание динамичной предпринимательской среды, новый инвестиционный цикл, повышение экологической устойчивости, эффективные государственные финансы, обеспечение верховенства права и повышение эффективности государственного управления).

К 2029 году, План нацелен достигнуть ряда показателей:

  • ВВП Казахстана должен составить 450 млрд долларов (для сравнения, в 2023 году – 264 млрд).
  • ВВП на душу населения должен составить 21 055 долларов (для сравнения, в 2023 год – 13 277 долларов).
  • Темпы реального роста экономики достигнут 6,7% относительно прошлого года (для сравнения, в 2023 году – 5,1%).
  • Продолжительность жизни должна составить 77 лет (для сравнения, в 2023 году – 75,09 года).

Также, стратегическим приоритетом является экологическая устойчивость. Так, к 2029 году Казахстан нацелен достигнуть доли в 12,5% электроэнергии, полученной из возобновляемых источников энергии от общего объёма производства.

Предусмотрено принятие мер по развитию принципов циркулярной экономики путём более эффективного использования имеющихся ресурсов, переработки отходов и производства товаров из вторичного сырья.

Другим немаловажным приоритетом является улучшение системы инвестиционных преференций:

  • Расширение мер по повышению привлекательности отечественного рынка для инвесторов через обеспечение стабильности условий ведения бизнеса.
  • Повышение эффективности специальных экономических и индустриальных зон через предоставление услуг с добавленной стоимостью и улучшение качества их управления.
  • Сокращение сроков заключения инвестиционных соглашений и получения разрешительной и иной документации. На сегодняшний день инвестор при положительном решении сталкивается с рядом проблем в процессе проработки и реализации проекта. В этой связи, в целях оптимизации процедур, необходим мониторинг длительности каждого этапа по всему перечню потенциальных инвестиционных контрактов.

Наибольшее значение для экономики имеет предоставление технических условий, подведение инфраструктуры и доступ к сырью, а также фактическое получение мер государственной поддержки и финансирования от институтов развития.

Отдельным приоритетом является кардинальное упрощение порядка утверждения проектно-сметной документации для инвесторов, в том числе за счёт признания международных проектов, реализованных в соответствии с передовыми общемировыми стандартами без необходимости отдельной разработки проектно-сметной документации.

Центральным элементом модели работы с инвесторами станет принцип "одного окна" для инвесторов по всему инвестиционному циклу с полноценным единоличным мандатом по координации сбора общего пула проектов, оформлению индивидуальных проектных кейсов, поиску и проведению переговоров с потенциальными инвесторами с участием отраслевых государственных органов.

Как следует из документа, важным фактором сохранения конкурентоспособности инвестиционного рынка Казахстана является поддержание эффективных каналов обратной связи от инвесторов и усиление их защиты. Ключевыми задачами в этом направлении является проведение опроса инвесторов с открытой публикацией комплексного обзора инвестиционного климата страны (включая секторальный подход), развитие эффективных каналов обратной связи для инвесторов и усиление их защиты, а также укрепление института инвестиционного омбудсмена.

Таким образом, государство намерено сменить приоритет с ограниченной в возможностях экспортно-сырьевой модели экономики в пользу диверсификации экономики, реагируя на условия нарастающего давления глобальных экономических, климатических и технологических мегатрендов, а также критического уровня накопленных дисбалансов в социально- экономической сфере.

Ожидается, что документ поможет преодолеть "ловушку среднего дохода" и сформировать прочные институциональные и социально-экономические основы для закрепления страны в когорте стран с высоким уровнем доходов в качестве основных целей развития на среднесрочный период, ведь фактически Казахстан уже сталкивается с повышением инфляции, высокой конкуренцией за инвестиции, снижению экономики и перенастройкой цепочек и торгово-экономических связей и последствиями санкций и протекционизма.

Указ уже вступил в силу (со дня подписания), отменяя предыдущий Национальный план развития до 2025 года.

Подробнее ознакомиться с документом можно по ссылке здесь.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

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Timoshenko Artem
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Musina Alexandra
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