Национальный План Развития - Чего Ожидать?

30 июля 2024 года Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал Указ "Об утверждении Национального плана развития Республики Казахстан до 2029 года".

В данной статье, Unicase предлагает краткий обзор того, какие стратегические реформы ожидаются согласно Национального плана развития государства.

Основной идеей документа является увеличение инвестиций и либерализация экономики с учётом устойчивого использования природных ресурсов и защитой окружающей среды, а также дальнейшим улучшением системы правосудия и правоохранительных органов.

Подходы Национального плана направлены в том числе на ускорение переходных процессов для достижения Целей устойчивого развития (ЦУР) ООН до 2030 года. Так же как и ЦУР, План включает в себя 17 направлений развития, сгруппированных в 4 блока на основе общности запланированных результатов и механизмов реализации, включая ключевые национальные индикаторы на каждый год.

Государственные инициативы будут направлены на повышение благосостояния населения и построение инклюзивного общества путём создания равных возможностей для каждого гражданина.

План включает в себя следующие приоритеты:

1. Высокое качество жизни

(здравоохранение, образование и наука, социальная защита, комфортная среда)

2. Крепкий фундамент экономики

(минерально-сырьевая база: нефть и газ, металлы и прочие полезные ископаемые, энергетика, обрабатывающая промышленность)

3. Новые точки роста

(транспортно-логистический комплекс, агропромышленный комплекс, инновации, цифровая и креативная экономика, туризм)

4. Сквозные преобразования экономики и общества

(создание динамичной предпринимательской среды, новый инвестиционный цикл, повышение экологической устойчивости, эффективные государственные финансы, обеспечение верховенства права и повышение эффективности государственного управления).

К 2029 году, План нацелен достигнуть ряда показателей:

ВВП Казахстана должен составить 450 млрд долларов (для сравнения, в 2023 году – 264 млрд).

ВВП на душу населения должен составить 21 055 долларов (для сравнения, в 2023 год – 13 277 долларов).

Темпы реального роста экономики достигнут 6,7% относительно прошлого года (для сравнения, в 2023 году – 5,1%).

Продолжительность жизни должна составить 77 лет (для сравнения, в 2023 году – 75,09 года).

Также, стратегическим приоритетом является экологическая устойчивость. Так, к 2029 году Казахстан нацелен достигнуть доли в 12,5% электроэнергии, полученной из возобновляемых источников энергии от общего объёма производства.

Предусмотрено принятие мер по развитию принципов циркулярной экономики путём более эффективного использования имеющихся ресурсов, переработки отходов и производства товаров из вторичного сырья.

Другим немаловажным приоритетом является улучшение системы инвестиционных преференций:

Расширение мер по повышению привлекательности отечественного рынка для инвесторов через обеспечение стабильности условий ведения бизнеса.

Повышение эффективности специальных экономических и индустриальных зон через предоставление услуг с добавленной стоимостью и улучшение качества их управления.

Сокращение сроков заключения инвестиционных соглашений и получения разрешительной и иной документации. На сегодняшний день инвестор при положительном решении сталкивается с рядом проблем в процессе проработки и реализации проекта. В этой связи, в целях оптимизации процедур, необходим мониторинг длительности каждого этапа по всему перечню потенциальных инвестиционных контрактов.

Наибольшее значение для экономики имеет предоставление технических условий, подведение инфраструктуры и доступ к сырью, а также фактическое получение мер государственной поддержки и финансирования от институтов развития.

Отдельным приоритетом является кардинальное упрощение порядка утверждения проектно-сметной документации для инвесторов, в том числе за счёт признания международных проектов, реализованных в соответствии с передовыми общемировыми стандартами без необходимости отдельной разработки проектно-сметной документации.

Центральным элементом модели работы с инвесторами станет принцип "одного окна" для инвесторов по всему инвестиционному циклу с полноценным единоличным мандатом по координации сбора общего пула проектов, оформлению индивидуальных проектных кейсов, поиску и проведению переговоров с потенциальными инвесторами с участием отраслевых государственных органов.

Как следует из документа, важным фактором сохранения конкурентоспособности инвестиционного рынка Казахстана является поддержание эффективных каналов обратной связи от инвесторов и усиление их защиты. Ключевыми задачами в этом направлении является проведение опроса инвесторов с открытой публикацией комплексного обзора инвестиционного климата страны (включая секторальный подход), развитие эффективных каналов обратной связи для инвесторов и усиление их защиты, а также укрепление института инвестиционного омбудсмена.

Таким образом, государство намерено сменить приоритет с ограниченной в возможностях экспортно-сырьевой модели экономики в пользу диверсификации экономики, реагируя на условия нарастающего давления глобальных экономических, климатических и технологических мегатрендов, а также критического уровня накопленных дисбалансов в социально- экономической сфере.

Ожидается, что документ поможет преодолеть "ловушку среднего дохода" и сформировать прочные институциональные и социально-экономические основы для закрепления страны в когорте стран с высоким уровнем доходов в качестве основных целей развития на среднесрочный период, ведь фактически Казахстан уже сталкивается с повышением инфляции, высокой конкуренцией за инвестиции, снижению экономики и перенастройкой цепочек и торгово-экономических связей и последствиями санкций и протекционизма.

Указ уже вступил в силу (со дня подписания), отменяя предыдущий Национальный план развития до 2025 года.

Подробнее ознакомиться с документом можно по ссылке здесь.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.