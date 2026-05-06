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Anwalt in Vietnam Dr. Oliver Massmann – Von Bürokratie zu rotem Teppich: Wie das Dekret 96/2026 ausländische Investitionen in Vietnam transformiert

DM Duane Morris LLP More Contributor Duane Morris LLP, a law firm with more than 900 attorneys in offices across the United States and internationally, is asked by a broad array of clients to provide innovative solutions to today's legal and business challenges.

Vietnam hat mit Dekret 96/2026/ND-CP weitreichende Reformen seiner Investitionslandschaft eingeleitet, die ausländischen Investoren erheblich mehr Flexibilität und schnellere Genehmigungsverfahren bieten. Können diese Modernisierungen Vietnam zu einem noch attraktiveren Standort für High-Tech- und grüne Energieinvestitionen machen? Die neuen Regelungen erlauben erstmals die Unternehmensgründung vor Erhalt des Investitionsregistrierungszertifikats und setzen klare Anreize fü