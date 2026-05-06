Anwalt in Vietnam Dr. Oliver Massmann – Von Bürokratie zu rotem Teppich: Wie das Dekret 96/2026 ausländische Investitionen in Vietnam transformiert

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Die Regierung von Vietnam hat am 31. März 2026 offiziell das Dekret 96/2026/ND-CP erlassen, das Leitlinien zum neuen Investitionsgesetz bereitstellt und umfassende Modernisierungen der Investitionslandschaft einführt („Dekret 96“). Es ersetzt die bisherigen Regelungen (Dekrete 31/2021/ND-CP, 19/2025/ND-CP und 239/2025/ND-CP) und markiert einen strategischen Wandel für ausländische Investoren mit positiven Aussichten für den Markteintritt. Wichtige Eckpunkte für ausländische Investoren:
- Gründung von Unternehmen vor Investitionsregistrierung: In einem bedeutenden Bruch mit früheren Verfahrensrigiditäten dürfen ausländische Investoren nun eine wirtschaftliche Organisation gründen, bevor sie ein Investitionsregistrierungszertifikat (IRC) erhalten. Investoren haben ein 12-monatiges Zeitfenster nach der Gründung, um die IRC-Verfahren nachzuholen, was entscheidende Flexibilität für die Strukturierung von Transaktionen und die Vorbereitung der anfänglichen Betriebsbedingungen bietet.
- Besondere Investitionsverfahren & Ausnahmen: Um die Projektdurchführung in Hochprioritätszonen (Industrieparks, Exportverarbeitungszonen, Freihandelszonen und High-Tech-Parks) zu beschleunigen, können berechtigte Investoren traditionelle, langwierige Prüfprozesse für Bau, Umwelt und Brandschutz umgehen. Durch ein Registrierungs- und Verpflichtungsmodell werden die Genehmigungsfristen drastisch verkürzt (z. B. Ziel: 15 Tage für die IRC-Erteilung in ausgewählten Gebieten wie Ho-Chi-Minh-Stadt).
- Verlagerung hin zu High-Tech- und grünen Energieanreizen:Investitionsanreize werden entschieden von arbeitsintensiven Sektoren hin zu zukunftsorientierten Branchen verlagert. Vorrangige Anreize gelten nun für Halbleiterchips, KI-Datenzentren, 5G+-Mobilinfrastruktur und Projekte im Bereich erneuerbarer Energien.
- Verpflichtende Auszahlungsschwellen:Um Chancengleichheit zu gewährleisten und echte Kapitalzusagen zu belohnen, führt Dekret 96 strenge Disziplinen bei der Auszahlung ein. Investitionsanreize sind strikt an tatsächliche Kapitaleinlagen gebunden, wodurch seriöse internationale Entwickler geschützt und spekulative Registrierungen herausgefiltert werden.
- Jährliche Überprüfung von Markteintrittsbarrieren: Das Finanzministerium wird jährliche Überprüfungen durchführen, um die Listen der bedingten Geschäftsfelder zu veröffentlichen und zu kürzen, wodurch unnötige Vorlizenzierungsbarrieren systematisch abgebaut und ein hochkompetitiver, offener Markt gefördert wird.
- Begrenzte Nachforderungen: Behörden dürfen nur Nachforderungen zu identifizierten Mängeln stellen, nicht jedoch durch offene, iterative Prüfungen.
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