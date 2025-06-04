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4 June 2025

Основные Изменения В Финансовое Законодательство Казахстана В 1 Квартале 2025 Года

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GRATA International

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GRATA International is a dynamically developing international law firm which provides services for projects in the countries of the former Soviet Union and Eastern Europe. More than 28 years 250 professionals in 19 countries advise major international and local firms. GRATA is recognised by Chambers & Partners, Legal 500, IFLR1000, WWL, Asialaw Profiles. GRATA is recognised by Chambers & Partners, Legal 500, IFLR1000, WWL, Asialaw Profiles.
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Юристы банковской и финансовой практики GRATA International рады представить Вам краткий обзор ос&
Kazakhstan Government, Public Sector
Marina Kakhiani,Zarina Kabashova, and Yasmin Rashidova
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ОСНОВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО КАЗАХСТАНА В 1 КВАРТАЛЕ 2025 ГОДА

Юристы банковской и финансовой практики GRATA International рады представить Вам краткий обзор основных изменений в законодательстве Республики Казахстан в 1 квартале 2025 года, которые могут повлиять на Ваш бизнес.

Пожалуйста, обращайтесь, если у Вас возникнут вопросы, мы будем рады на них ответить.

В ЭТОМ ВЫПУСКЕ:

1) Изменения в Гражданском кодексе (особенная часть)

2) Изменения в Законе о банках

3) Изменения в Законе о рынке ценных бумаг

4) Изменения в Законе о платежах и платежных системах

5) Изменения в законодательстве о валютном регулировании и валютном контроле

6) Изменения в Законе о цифровых активах

7) Изменения в Законе об информатизации

8) Изменения в Законе о разрешениях и уведомлениях

9) Изменения в Законе о закупках отдельных субъектов квазигосударственного сектора

10) Изменения в Законе о проектном финансировании и секьюритизации

11) Изменения в Указе об утверждении Концепции развития финансового мониторинга на 2022-2026 годы

ИЗМЕНЕНИЯ В ГРАЖДАНСКИЙ КОДЕКС РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН (ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ)

В Гражданский кодекс Республики Казахстан (Особенная часть) от 1 июля 1999 года № 409-I («ГК РК») внесены изменения, направленные на актуализацию регулирования в сфере государственно-частного партнерства («ГЧП»), а также на усиление социальной защиты граждан в части использования образовательных накоплений и страховых выплат.

Упрощено регулирование имущественного найма государственного имущества на основании ГЧП: исключены упоминания о концессиях, акцент сделан исключительно на государственно-частное партнерство.

Статья 738-2 изложена в новой редакции, особенности финансирования проектов ГЧП через уступку денежного требования регулируются специальным законодательством о ГЧП, без ссылки на регулирование концессий. Законодатель уточняет рамки регулирования, закрепляя, что нормы о ГЧП применяются отдельно от концессионных соглашений, что связано с развитием самостоятельной законодательной базы о государственно-частном партнерстве.

Уточнены положения, ограничивающие обращения взыскания и распоряжение деньгами, находящимися в банке, в частности, закреплена защита выплат из образовательных накопительных вкладов и страховых выплат по договору образовательного накопительного страхования при улучшении жилищных условий. Это усиливает защиту прав граждан и делает такие средства недоступными для взыскания третьими лицами.

Замена устаревших терминов («средства целевого взноса» → «трансферты») обеспечивает соответствие современным нормам бюджетного и финансового законодательства.

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The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

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