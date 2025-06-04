Основные Изменения В Финансовое Законодательство Казахстана В 1 Квартале 2025 Года

ОСНОВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО КАЗАХСТАНА В 1 КВАРТАЛЕ 2025 ГОДА

Юристы банковской и финансовой практики GRATA International рады представить Вам краткий обзор основных изменений в законодательстве Республики Казахстан в 1 квартале 2025 года, которые могут повлиять на Ваш бизнес.

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В ЭТОМ ВЫПУСКЕ:

1) Изменения в Гражданском кодексе (особенная часть)

2) Изменения в Законе о банках

3) Изменения в Законе о рынке ценных бумаг

4) Изменения в Законе о платежах и платежных системах

5) Изменения в законодательстве о валютном регулировании и валютном контроле

6) Изменения в Законе о цифровых активах

7) Изменения в Законе об информатизации

8) Изменения в Законе о разрешениях и уведомлениях

9) Изменения в Законе о закупках отдельных субъектов квазигосударственного сектора

10) Изменения в Законе о проектном финансировании и секьюритизации

11) Изменения в Указе об утверждении Концепции развития финансового мониторинга на 2022-2026 годы

ИЗМЕНЕНИЯ В ГРАЖДАНСКИЙ КОДЕКС РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН (ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ)

В Гражданский кодекс Республики Казахстан (Особенная часть) от 1 июля 1999 года № 409-I («ГК РК») внесены изменения, направленные на актуализацию регулирования в сфере государственно-частного партнерства («ГЧП»), а также на усиление социальной защиты граждан в части использования образовательных накоплений и страховых выплат.

Упрощено регулирование имущественного найма государственного имущества на основании ГЧП: исключены упоминания о концессиях, акцент сделан исключительно на государственно-частное партнерство.

Статья 738-2 изложена в новой редакции, особенности финансирования проектов ГЧП через уступку денежного требования регулируются специальным законодательством о ГЧП, без ссылки на регулирование концессий. Законодатель уточняет рамки регулирования, закрепляя, что нормы о ГЧП применяются отдельно от концессионных соглашений, что связано с развитием самостоятельной законодательной базы о государственно-частном партнерстве.

Уточнены положения, ограничивающие обращения взыскания и распоряжение деньгами, находящимися в банке, в частности, закреплена защита выплат из образовательных накопительных вкладов и страховых выплат по договору образовательного накопительного страхования при улучшении жилищных условий. Это усиливает защиту прав граждан и делает такие средства недоступными для взыскания третьими лицами.

Замена устаревших терминов («средства целевого взноса» → «трансферты») обеспечивает соответствие современным нормам бюджетного и финансового законодательства.

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