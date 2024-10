Personeel Uitzenden Of Detacheren Naar Duitsland

Bent u een Nederlandse werkgever en wilt u personeel uitzenden of detacheren naar een opdrachtgever in Duitsland? Dan is het oppassen geblazen. Want het uitzenden van personeel aan een Duitse opdrachtgever is in Duitsland altijd vergunningplicht. Heeft u geen vergunning en wordt u betrapt, dan riskeert u hoge boetes.

Vergunning voor het uitzenden van personeel naar Duitsland

Voor het ter beschikking stellen van werknemers in Duitsland dient altijd vooraf een vergunning te worden aangevraagd, een zogenaamde Arbeitnehmerüberlassungserlaubnis (AÜE). De aanvraagprocedure duurt meestal minimaal drie maanden, er dient dus tijdig te worden gehandeld. De vergunning wordt afgegeven door de Bundesagentur für Arbeit, een overheidsinstantie die vergelijkbaar is met het Nederlandse UWV. Voor aanvragen van bedrijven uit Nederland is de Agentur für Arbeit te Düsseldorf bevoegd.

De vergunning wordt eerst drie keer voorlopig voor de duur van een jaar afgegeven. Pas na 3 jaar is het mogelijk om een definitieve vergunning aan te vragen.

Met een vergunning is het uitzenden of detacheren van personeel naar een Duitse opdrachtgever in beginsel in alle branches toegestaan, met uitzondering van de bouw.

Benodigde documenten voor het aanvragen van de vergunning

Voor het aanvragen van een vergunning voor het uitzenden van personeel naar Duitsland dient een formulier van de Bundesagentur für Arbeit te worden ingevuld. Dit formulier is uitsluitend in de Duitse taal beschikbaar. Daarnaast dient een hele lijst aan documenten te worden aangeleverd, waaronder:

verklaring omtrent het gedrag van de bestuurder(s) van de BV, en van de BV zelf;

kopie uittreksel handelsregister;

kopie van de oprichtingsakte van de BV;

verklaring van de belastingdienst van betalingsgedrag loonbelasting en sociale verzekeringspremies;

actuele bewijzen van de liquiditeit van de BV (Bonitätsbescheinigung);

concept van een arbeidsovereenkomst met een uitzendkracht volgens art. 11 AÜG;

concept van een inlenersovereenkomst met de opdrachtgever volgens art. 12 AÜG.

Ook heeft de aanvrager een vertegenwoordiger in Duitsland nodig, die de correspondentie in ontvangst neemt.

Kosten voor het aanvragen van een vergunning in Duitsland

Voor de vergunning om tijdelijk arbeidskrachten ter beschikking te stellen, moet een vergoeding aan de Bundesagentur für Arbeit worden betaald. De volgende kosten gaan hiermee gepaard (2024):

eerste aanvraag voor een vergunning voor het ter beschikking stellen van personeel : 377 EUR

eerste aanvraag tot verlenging van een vergunning voor een uitzendbureau (met bedrijfsaudit): 2.060 EUR

tweede aanvraag tot verlenging van een vergunning voor een uitzendbureau (zonder bedrijfsaudit): 218 EUR

herziening door de Bundesagentur om de 5 jaar: 921 – 1.665 EUR

Maximale duur terbeschikkingstelling personeel in Duitsland

Sinds 1 april 2017 geldt in Duitsland voor uitzendkrachten een maximale uitzendperiode van 18 maanden. Dit betekent dat het in Duitsland niet geoorloofd is om een werknemer langer dan 18 maanden aan dezelfde inlener ter beschikking te stellen.

Eerdere periodes van toewijzing aan dezelfde inlener worden hierbij meegeteld.

Het is wel toegestaan om verschillende uitzendkrachten na elkaar op dezelfde (vaste) werkplek in te zetten.

Boetes en gevolgen bij niet-naleving van de bepalingen van het Arbeitnehmerüberlassungsgesetz

Een schending van de bepalingen van het Arbeitnehmerüberlassungsgesetz kan ernstige gevolgen met zich meebrengen. Naast arbeidsrechtelijke gevolgen riskeren zowel de uitzender als ook de inlener hoge boetes t/m € 30.000. Het is daarom van groot belang dat de uitlener alle formaliteiten op orde heeft voordat personeel naar Duitsland wordt uitgeleend.

