ChatGPT va plus vite que nous ? Ce n'est pas grave, on vous explique ! (Video)

Arrêtons de culpabiliser, c'est un fait ChatGPT écrit mieux et va plus vite que nous mais c'est à nous de penser plus fort, plus loin, plus haut à nous de ne pas nous contenter du prêt-à-penser de l'Intelligence Artificielle générative.

HAAS Avocats, a French law firm, defends and protects national and international clients in the fields of French intellectual property, new information and communication technologies, data protection, e-commerce, e-marketing and business law.

Originally published 16 Oct 2024

