شروط واجراءات الترخيص بفتح مركز بيطري لبيع الأدوية البيطرية في مصر

تعتبر مهنة الطب البيطري من المهن الحيوية التي تساهم في الحفاظ على صحة الحيوانات والثروة الحيوانية. إذا كنت ترغب في فتح مركز بيطري لبيع وتداول الأدوية البيطرية في مصر، فإن الهيئة العامة للخدمات البيطرية التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي هي الجهة المسئولة عن منح الترخيص. في هذا المقال، سنوضح لك الشروط والمستندات المطلوبة للحصول على الترخيص، بالإضافة إلى الإجراءات القانونية التي يجب اتباعها.

الجهة المسئولة عن الترخيص : وزارة الزراعة وإستصلاح الأراضي ( الهيئة العامة للخدمات البيطرية ).

- المستندات المطلوبة للحصول علي الترخيص بفتح مركز بيطري لبيع وتداول الأدوية البيطرية ، تتمثل في :

طلب الترخيص المقدم إلى الهيئة العامة للخدمات البيطرية. ترخيص الحي بالموافقة على استغلال المكان في نشاط بيع وتداول الأدوية البيطرية. صورة البطاقة الشخصية أو العائلية. صورة البطاقة الضريبية. السجل التجاري. 4 صور شخصية. رسم كروكي للمكان المطلوب الترخيص به. شهادة تسجيل الدواء البيطري. شهادة تسعير الدواء البيطري. خطاب من نقابة الأطباء البيطريين يفيد القيد في سجلاتها ومزاولة المهنة.

الإشتراطات المطلوبة للحصول علي الترخيص بفتح مركز بيطري لبيع وتداول الأدوية البيطرية ، تتمثل في :

لا يجوز فتح مركز بيطري لبيع وتداول الأدوية البيطرية إلا بترخيص من الهيئة العامة للخدمات البيطرية ، ولا يصدر هذا الترخيص إلا إذا توافرت في المكان الشروط الصحية البيطرية . يعتبر هذا الترخيص شخصياً لصاحب المركز ، ولا يجوز التنازل عنه إلا بموافقة الهيئة العامة للخدمات البيطرية ويتعين أن تتوافر في المتنازل إليه الشروط المحددة بهذا القرار . يشترط فيمن يرغب في فتح مركز بيطري لبيع وتداول الأدوية البيطرية ، ما يلي :

أن يكون مصري الجنسية .

أن يكون من الأطباء البيطريين ومرخصاً له بمزاولة المهنة.

أن يكون إسمه مقيداً في سجلات نقابة الأطباء البيطريين.

أن يكون حسن السير والسلوك .

أن يكون إسمه مقيداً في السجل المعد لهذا الغرض بالهيئة العامة للخدمات البيطرية .

يجب أن يكون المكان المعد لمزاولة نشاط بيع وتداول الأدوية البيطرية ، متوفراً به كافة الكماليات المطلوبة من مصادر جيدة للتهوية والمساحة لا تقل عن 25 متراً مربعاً . يجب ان يتم كتابة إسم المركز وصاحبه والمدير علي واجهة المركز بحروف ظاهرة باللغة العربية . يتعين أن يكون المدير المسئول عن المركز طبيباً بيطرياً متفرغاً مرخصاً له بمزاولة المهنة وعضواً بنقابة الأطباء البيطريين وله خبرة في هذا المجال لمدة سنة علي الأقل وتخطر النقابة بذلك . يجب علي المرخص له بمزاولة نشاط بيع وتداول الأدوية البيطرية أن يمسك سجلاً مرقماً بأرقام مسلسلة ومعتمداً من الهيئة العامة للخدمات البيطرية وتدون فيه البيانات الاتية :

إسم الصنف

إسم الشركة المنتجة

بلد المنشأ

رقم التشغيلية

تاريخ الإنتهاء

رقم ترخيص الإستيراد وتاريخه

الكمية المستوردة

تاريخ الإفراج المؤقت

صورة شهادة الفحص

تاريخ الإفراج المؤقت

لا يجوز للمرخص له تداول الأدوية البيطرية إلا إذا كانت مسجلة ومسعرة بواسطة الهيئة العامة للخدمات البيطرية . يتم التفتيش الدوري علي مراكز بيع وتداول الأدوية البيطرية بواسطة الأجهزة المختصة بالهيئة العامة للخدمات البيطرية ومديريات الطب البيطري بالمحافظات مرة علي الأقل كل سنة للتحقق من توافر الإشتراطات المقررة .

- فإذا كشف التفتيش عن مخالفة يعلن مدير المركز بها لإزالتها في مدة أقصاها 30 يوماً في حالة المخالفات الجسيمة – يجوز بناءً علي عرض مدير الطب البيطري بالمحافظة – لرئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية أن يأمر بإغلاق المركز إدارياً ، ولا يجوز العودة لإدارته إلا بعد زوال أسباب الإغلاق .

يجوز الترخيص للطبيب البيطري المرخص له بعيادة بيطرية أو مستشفي بيطري حيازة بعض أصناف الأدوية البيطرية لإستخدام مرضاه فقط ويخضع في هذا الشأن لجميع الأحكام الخاصة بمراكز البيع والتداول المحددة بهذا القرار . يلغي ترخيص مركز بيع وتداول الأدوية البيطرية في الأحوال الأتية :

إذا تم غلق المركز بصفة متصلة لمدة تجاوز سنة ميلادية إلا إذا تقدم بطلب يوضح سبب وقف النشاط .

إذا تم نقل المركز من مكانه إلي مكان أخر مالم يكن قد تم بسبب الهدم أو الحريق فيجوز الإنتقال بنفس الرخصة إلي مكان أخر متي توافرت فيه الشروط الصحية المقررة وتم التأشير بالإلغاء أو النقل علي الترخيص في السجلات المخصصة لذلك بالهيئة العامة للخدمات البيطرية .

إذا تم إدارة المكان لغرض غير الغرض الذي منح علي أساسه الترخيص .

إذا صدر حكم بإغلاق المنشأة نهائياً أو إزالتها .

استثناء من البند (3) من الاشتراطات علي المراكز التي تزاول نشاط بيع وتداول الادوية البيطرية , قبل العمل به التقدم خلال 6 شهور من تاريخ العمل بهذا القرار الي الهيئة العامة للخدمات البيطرية للحصول علي الترخيص اللازم ، ويشترط للتخريص بها ان يكون المدير المسئول طبيبا بيطريا تتوافر به الشروط السابقة ، فاذا انتهت مهلة 6شهور دون ان يتقدم بطلب الترخيص يجوز لرئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية ان يامر بغلقها مؤقتا الي ان تستوفي اجراءات الترخيص.

الإجراءات المطلوبة للحصول علي الترخيص بفتح مركز بيطري لبيع وتداول الأدوية البيطرية ، تتمثل في :

يقدم طلب الترخيص بفتح مركز بيع وتداول الادوية البيطرية الي الهيئة العامة للخدمات البيطرية .

تتم معاينة المكان المراد الترخيص به بواسطة الهيئة العامة للخدمات البيطرية للتحقق من توافر الشروط والمواصفات الخاصة بمزاولة النشاط .

تقيد التراخيص التي تصدرها الهيئة العامة للخدمات البيطرية في سجلات خاصة تعد لهذا الغرض ويتضمن القيد رقم الترخيص وتاريخه واسم المرخص له وعنوان المركز ومديره ان وجد .

باتباع هذه الإرشادات، يمكنك فتح مركز بيطري لبيع وتداول الأدوية البيطرية بشكل قانوني ومتوافق مع معايير الهيئة العامة للخدمات البيطرية. إذا كنت بحاجة إلى استشارة قانونية أو مساعدة في إجراءات الترخيص، لا تتردد في التواصل مع سعدني وشركاه للخدمات القانونية للحصول على الدعم الكامل.

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