FinTech-Gründung In Liechtenstein: Der Richtige Standort. Die Richtigen Dienstleister

Der Standort Liechtenstein verbindet den Zugang zum europäischen Binnenmarkt mit schweizerischer Stabilität, regulatorische Innovationskraft mit hoher Rechtssicherheit sowie unternehmerische Freiheit mit einem ausgezeichneten Ruf im internationalen Finanzumfeld. Für FinTech-Unternehmen, die in einem verlässlichen, modernen und international anschlussfähigen Umfeld wachsen möchten, eröffnet Liechtenstein damit besonders überzeugende Perspektiven.

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Liechtenstein bietet für die Gründung und den Aufbau von FinTech-Unternehmen teinen aussergewöhnlich attraktiven Rahmen.

Der Standort Liechtenstein verbindet den Zugang zum europäischen Binnenmarkt mit schweizerischer Stabilität, regulatorische Innovationskraft mit hoher Rechtssicherheit sowie unternehmerische Freiheit mit einem ausgezeichneten Ruf im internationalen Finanzumfeld. Für FinTech-Unternehmen, die in einem verlässlichen, modernen und international anschlussfähigen Umfeld wachsen möchten, eröffnet Liechtenstein damit besonders überzeugende Perspektiven.

Standort Liechtenstein: Klein aber vernetzt

Ein wesentlicher Vorteil des Finanzplatzes liegt im Zugang zum europäischen Binnenmarkt über die Mitgliedschaft Liechtensteins im Europäischen Wirtschaftsraum (EWR). Dadurch profitieren Unternehmen von einem harmonisierten europäischen Rechtsrahmen und von der Möglichkeit, ihre Dienstleistungen in einem grenzüberschreitenden Marktumfeld zu entwickeln und über die Dienst- und Niederlassungsfreiheit auszubauen (Passporting). Gerade für FinTech-Unternehmen mit skalierbaren digitalen Geschäftsmodellen ist diese europäische Anschlussfähigkeit von zentraler Bedeutung.

Hinzu kommt die Währungs- und Zollunion mit der Schweiz. Die enge wirtschaftliche Verflechtung mit der Eidgenossenschaft verbindet Liechtenstein mit einem der stabilsten und angesehensten Wirtschaftsräume Europas. Der Schweizer Franken als gesetzliches Zahlungsmittel steht für Stabilität, Verlässlichkeit und Vertrauen. Diese einzigartige Kombination aus EWR-Anbindung und schweizerischer Integration verschafft Liechtenstein eine Sonderstellung, die im internationalen Standortvergleich besonders attraktiv ist.

Unternehmensgründung in Liechtenstein: Massgeschneidert und rasch

Ein besonderer Vorteil Liechtensteins liegt im historisch etablierten liberalen Gesellschaftsrecht. Liechtenstein bietet unternehmerfreundliche, flexible und praxistaugliche Rechtsformen, die Raum für individuelle Gestaltung und nachhaltiges Wachstum lassen. Besonders die liechtensteinische Aktiengesellschaft ist für viele FinTech-Unternehmen eine attraktive Struktur. Sie verbindet eine klare gesellschaftsrechtliche Organisation mit hoher Akzeptanz im internationalen Geschäftsverkehr und eignet sich in besonderem Masse für wachstumsorientierte Unternehmen, Beteiligungsstrukturen und künftige Investorenprozesse. Damit bietet sie eine solide und zugleich flexible Grundlage für ambitionierte Geschäftsmodelle.

Mit der Stiftung und dem Trust verfügt Liechtenstein zudem über effektive und international anerkannte Instrumente für den Vermögensschutz. Diese Rechtsinstitute ermöglichen eine rechtssichere, flexible und vorausschauende Strukturierung von Vermögenswerten und ergänzen den Standort um eine besondere Stärke im Bereich Asset Protection, Nachfolgeplanung und langfristiger Vermögensorganisation. Für Gründer, Investoren und unternehmerisch geprägte Familien schafft dies einen zusätzlichen Mehrwert, wenn operative Innovation und nachhaltige Vermögensstrukturierung miteinander verbunden werden sollen.

Gesellschaften lassen sich in Liechtenstein rasch, strukturiert und mit verlässlichen Verfahren gründen. Für Gründerinnen und Gründer bedeutet dies kurze Entscheidungswege, administrative Klarheit und einen Standort, an dem unternehmerische Vorhaben nicht an unnötiger Komplexität scheitern. Gerade in frühen Wachstumsphasen, in denen Geschwindigkeit und Präzision entscheidend sind, ist dies ein erheblicher Mehrwert.

Rechtsstaat Liechtenstein: Progressiv aber planbar

Liechtenstein hat sich früh als innovationsfreundlicher Rechtsraum für digitale Vermögenswerte, Tokenisierung und neue technologiegetriebene Geschäftsmodelle positioniert. Mit dem TVTG1 wurde ein moderner und international beachteter Rechtsrahmen geschaffen, der der Token-Ökonomie klare rechtliche Grundlagen gibt. Gleichzeitig ist Liechtenstein eng an die europäische Entwicklung angeschlossen und setzt regulatorische Neuerungen wie MiCAR2 konsequent um. Dadurch entsteht ein Umfeld, in dem Innovation nicht gebremst, sondern in geordnete, verlässliche und marktfähige Strukturen überführt wird.

Diese strategische Offenheit geht aber mit hohen Standards bei Integrität und Compliance einher. Liechtenstein verfügt über wirksame Mechanismen zur Bekämpfung von Geldwäscherei und Steuerhinterziehung und ist eng in die internationalen Standards zur Sicherung eines sauberen und transparenten Finanzplatzes eingebunden. Für seriöse FinTech-Unternehmen ist dies ein entscheidender Vorteil. Ein glaubwürdiger und konsequent durchgesetzter Regulierungsrahmen stärkt das Vertrauen von Kunden, Investoren, Banken, Geschäftspartnern und Behörden gleichermassen.

Insgesamt vereint Liechtenstein damit Eigenschaften, die für FinTech-Gründungen nur selten in dieser Dichte zusammenkommen. Der Standort verbindet den Zugang zum europäischen Binnenmarkt mit der Stabilität der Schweiz, ein liberales Gesellschaftsrecht, ein einfaches und faires Steuersystem mit moderner Regulierung, hohe Integritätsstandards mit unternehmerischer Freiheit sowie internationale Reputation mit erstklassiger lokaler Expertise.

Für FinTech-Unternehmen, die in Europa wachsen und dabei auf Qualität, Rechtssicherheit und Zukunftsfähigkeit setzen wollen, ist Liechtenstein deshalb ein besonders überzeugender Gründungsstandort.

Die richtigen Dienstleister: Wie FS+P konkret unterstützt

FS+P ist als liechtensteinisches Treuhand- und Beratungsunternehmen darauf spezialisiert, Vermögen juristisch, steuerlich und governanceseitig so zu strukturieren, dass es langfristig tragfähig bleibt. Für Personen mit Hintergrund im Krypto- und FinTech-Bereich verbindet FS+P die Realität digitaler Vermögenswerte mit dem Anspruch an rechtliche Belastbarkeit, regulatorische Anschlussfähigkeit und bankfähige Dokumentation. Ergänzend stützt sich FS+P auf die rechtsberatende Expertise von Bergt Law, insbesondere bei stiftungs- und nachfolgerechtlichen Fragestellungen, bei Querschnittsthemen der Finanzmarktregulierung sowie bei der Einordnung von Pflichten aus TVTG und MiCAR im konkreten Einzelfall.

Wer Beteiligungen gründen oder sein Krypto- oder FinTech-Vermögen strukturieren möchte, ohne dabei unternehmerische Beweglichkeit zu verlieren, findet in dieser Kombination eine besonders wirkungsvolle Unterstützung. In einem ersten Austausch lässt sich klären, welche Strukturbausteine zur jeweiligen Situation passen und welche Schritte kurzfristig die höchste Wirkung entfalten können.

Die Autoren

Dr. Marco Felder ist Treuhänder und Steuerberater sowie Partner der FS+P AG in Liechtenstein. Er begleitet vermögende Privatpersonen, Unternehmer und Familien bei Strukturierung, Vermögensschutz, Nachfolgeplanung und Governance von international ausgerichteten Vermögensstrukturen, einschliesslich komplexer Vermögenswerte wie Digital Assets. Soweit Strukturierung, Steuerplanung und Vermögensschutz betroffen sind, bilden insbesondere das Steuergesetz und das Personen- und Gesellschaftsrecht die zentralen Rechtsgrundlagen.

Bergt Law unterstützt FS+P als spezialisierte Partnerkanzlei an der Schnittstelle von Vermögensstrukturierung, Stiftungs- und Trustrecht sowie Finanzmarkt- und Compliance-Fragestellungen. Dadurch lassen sich Strukturierungsziele auch dort sauber umsetzen, wo zivilrechtliche, steuerliche und regulatorische Anforderungen ineinandergreifen.

Dr. Josef Bergt ist Managing Partner der Bergt & Partner AG und für FS+P im Auftragsverhältnis im Bereich Recht tätig. Er berät insbesondere im grenzüberschreitenden Gesellschafts- und Wirtschaftsrecht, im Stiftungs- und Trustrecht sowie bei strukturellen Fragen der Vermögensplanung und des Vermögensschutzes. Er bringt vertiefte Erfahrungen im FinTech-Bereich, insbesondere im Payment- und Krypto-Sektor ein.

Priv.-Doz. Dr. Thomas Stern ist Legal Counsel bei Bergt Law, habilitierter Wissenschaftler und ausgewiesener Experte für Finanzmarktregulierung, Bankenaufsicht und grenzüberschreitende Fragestellungen. Er bringt vertiefte Erfahrung in der regulatorischen Einordnung von FinTech- und Krypto-Geschäftsmodellen ein, insbesondere im Umfeld von MiCAR und der aufsichtsrechtlichen Umsetzung im EWR.

Mit dieser Kombination aus treuhänderischer, rechtlicher und steuerlicher Strukturierungskompetenz, Digital-Asset-Praxis sowie spezialisierter Rechts- und Regulierungsexpertise unterstützen FS+P und Bergt Law Mandanten dabei, Krypto-Vermögen rechtlich belastbar, steuerlich geordnet, bankfähig dokumentiert und generationenfähig aufzustellen.

Footnotes

1. Gesetz vom 3. Oktober 2019 über Token und VT-Dienstleister (Token- und VT-Dienstleister-Gesetz; TVTG). Dieses Gesetz legt den Rechtsrahmen für auf vertrauenswürdigen Technologien beruhende Transaktionssysteme („Blockchain“) fest und regelt insbesondere die zivilrechtlichen Grundlagen in Bezug auf Token, die Repräsentation von Rechten mittels Token sowie deren Übertragung und die Beaufsichtigung sowie die Rechte und Pflichten von VT-Dienstleistern.

2. Verordnung (EU) 2023/1114 vom 31. Mai 2023 über Märkte für Kryptowerte, ABl L 150 vom 9.6.2023, S 40-205.

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