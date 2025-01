Windykacja Szpitali

Windykacja polega ma na celu odzyskanie należności finansowych od dłużnika. W przypadku takiego zobowiązania może występować jednak wielu dłużników i wtedy konieczna jest windykacja masowa lub dłużnik jest np. placówką medyczną. O ile windykacja może być przeprowadzana przez samego wierzyciela to w przypadku windykacji szpitala lepiej, gdy zajmują się tym specjalistyczne firmy. W kategorię tę wpisują się również kancelarie prawne. Twoim dłużnikiem jest szpital? W takim wypadku zapraszamy Cię do naszego materiału.

Na czym polega windykacja?

Windykacja to proces odzyskiwania długów od osób lub firm, które zalegają ze spłatą. Proces ten może być prowadzony przez wierzyciela czyli osobę lub firmę, która jest posiadaczem długu bądź przez zewnętrzne agencje windykacyjne. Windykacja rozpoczyna się od prób kontaktu z dłużnikiem w celu polubownego uregulowania zobowiązań. Może to obejmować wysyłanie przypomnień o płatnościach, negocjacje w sprawie planów spłat lub oferowanie rozwiązań, które pomogą w spłacie długu. Przykład tego, w jaki sposób podchodzimy do windykacji znajdziesz w tym artykule.

Co jeśli rozwiązania polubowne nic nie dają przy windykacji?

Jeśli te początkowe próby są nieskuteczne, windykacja może przejść do bardziej formalnych działań, takich jak wystąpienie na drogę sądową. W trakcie procesu sądowego, wierzyciel może uzyskać nakaz sądowy, który zobowiązuje dłużnika do spłaty długu. W skrajnych przypadkach, windykacja może również obejmować zajęcie majątku dłużnika lub inne środki egzekucyjne. W tym artykule dowiesz się, jak przebiega np. windykacja przez EPU. Ważne jest, aby proces windykacji był przeprowadzany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, które chronią zarówno wierzycieli, jak i dłużników.

Windykacja podmiotów medycznych – odzyskaj dług od szpitala

Przejdźmy jednak do sedna tematu, czyli: co zrobić jeśli Twoim dłużnikiem jest szpital? Czy długi po stronie placówek medycznych to częste zjawisko? Niestety tak. Trafia do nas wielu klientów, którzy mają wierzytelności na sprzęt medyczny. Prowadzimy sprawy wierzycieli, którzy dostarczają usługi lub towary do szpitali. Przeprowadzamy w ich imieniu całą procedurę windykacyjną, i odzyskujemy należności. Niejednokrotnie udaje się to już na etapie windykacji polubownej. Jeśli pierwszy kontakt z placówką z kolei okazuje się nieskuteczny, to przechodzimy na drogę sądową, która kończy się prawie zawsze egzekucją komorniczą.

Dlaczego warto przemyśleć windykacje szpitala z naszą pomocą?

Niejednokrotnie skupujemy te wierzytelności. Jest to klasyczny zakup w wierzytelności klasyczna sesja, a przez to zdarza się, że pomagamy też dłużnikowi. Dlaczego? Dłużnik bywa niewypłacalny, ponieważ sam okazuje się wierzycielem. Ponadto prowadzimy wszystkie sprawy w sposób zautomatyzowany. Mamy własne oprogramowanie, a pozwy są wysyłane elektronicznie. Natomiast nasze wynagrodzenie wypłacane jest tylko w przypadku ściągnięcia należności. Występują przy tym tak zwane koszty zastępstwa procesowego i koszty egzekucyjne, czasami są to też opłaty egzekucyjne, które naliczamy do każdej faktury w wysokości 40, 70 lub 100 EUR. To wszystko płaci dłużnik, czyli szpital, a nasz klient nie ponosi żadnych kosztów prowadzenia tej windykacji. Posiadamy też listę właściwie chyba wszystkich szpitali w Polsce. Wiemy jak szpitale zachowują się w przypadku procesu ściągania należności. Niektóre zapłacą po wezwaniu do zapłaty, inne po wysłaniu pozwu, a jeszcze kolejne dopiero odwołują się od nakazów zapłaty.

Co zrobić, jak szpital nie płaci?

Problem dotyczy najczęściej dostawców usług, towarów, a nawet lekarzy fakturującym na B2B swojej usługi do szpitala. Placówce trzeba regularnie przypominać o&nbsnbsp;tym, że jest Twoim dłużnikiem. Jeśli masz możliwość, można to załatwiać osobiście, a jeśli nie, to mailowo lub pisemnie. Nie mówimy tutaj o sytuacjach, gdzie nadal masz cierpliwość, chęć i zasoby, aby zajmować się tym samodzielnie lub we własnej firmie. Mówimy o sytuacjach, w których ta cierpliwość się wyczerpała, albo gdy chcesz podjąć bardziej strukturalne działania, aby każda faktura była obsługiwana przez kogoś innego. W takich przypadkach mamy własną wewnętrzną procedurę, która jest dostosowana do twoich oczekiwań. Zazwyczaj działamy w ten sposób, że wysyłamy e-mail, próbujemy skontaktować się telefonicznie, a następnie wysyłamy pismo. Oczywiście możesz zrobić to samo, ale skuteczność jest inna, gdy zajmuje się tym zewnętrzna kancelaria, zwłaszcza taka, która specjalizuje się w odzyskiwaniu należności od szpitali. To często robi większe wrażenie i prowadzi do zapłaty.

Jeśli te działania nie przynoszą rezultatów w rozsądnym czasie, np. tygodnia czy dwóch, i nadal nie ma wpłaty, podpisanej ugody lub rozłożenia na raty, kierujemy sprawę do sądu. Szpitale płacą różnie – niektórzy po samej informacji o skierowaniu sprawy do sądu, inni po wydaniu nakazu, a czasami dopiero po interwencji komornika. Można wyróżnić trzy etapy: pierwszy to skierowanie pozwu, drugi to uzyskanie nakazu zapłaty, co trwa od trzech do sześciu miesięcy, a trzeci to egzekucja przez komornika, co również może zająć kolejne trzy do sześciu miesięcy. Zwykle cała procedura trwa od pół roku do dziewięciu miesięcy, po czym zazwyczaj następuje spłata długów przez szpital. Jak się rozliczamy? Jeśli zapłata nastąpi na etapie polubownym, czyli na wezwanie do zapłaty i podobne działania, nie pobieramy wynagrodzenia. Jeśli jednak sprawa trafi do sądu, całością kosztów obciążamy szpital, a sąd przyznaje nam koszty zastępstwa procesowego. Na przykład, przy kwocie 10 tysięcy złotych, sąd przyzna nam około 2400 zł za nasze usługi, co stanowi dodatkową kwotę netto dla nas. Cała kwota główna i odsetki trafiają do przedsiębiorcy, który nam zlecił sprawę. Można nam systematycznie zlecać te działania, wysyłając zestawienia w pliku Excel, a my automatycznie zajmujemy się nimi każdego miesiąca. Dodatkową opcją jest zakup wierzytelności.

Masz dłużnika i nie wiesz od czego zacząć?

Zacznij więc od maila! Napisz do mnie i opisz sytuację, aby zaprezentować mi stan faktyczny. Zasugeruję Ci możliwie najbardziej korzystne rozwiązanie i doradzę jak do wszystkiego podejść. Prowadzimy też usługi rozliczeniowe, czyli jesteśmy w stanie rozliczać danego kontrahenta czy współpracować z Twoją księgowością. Dopasujemy nasze sposoby do Twoich potrzeb. Zapraszam do kontaktu.

