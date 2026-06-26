Nueva Ley 513: Pasantías Y Empleo Juvenil Formal

Es un programa creado mediante la Ley 513, dirigido a jóvenes entre 18 y 25 años, o menores de edad con título de educación media.

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Sobre la Ley 513 de 20 de marzo de 2026, que crea el Programa de Pasantía para incentivar el trabajo formal de jóvenes en el sector privado.

¿ Qué es el programa de pasantía?

Es un programa creado mediante la Ley 513, dirigido a jóvenes entre 18 y 25 años, o menores de edad con título de educación media.

Limitaciones en la contratación de personal

Es de carácter voluntario y pueden sumarse empresas nacionales, internacionales y entidades sin fines de lucro con sede en la República de Panamá.

Para garantizar un equilibrio operativo, la ley establece cuotas de pasantes según el tamaño de la planilla así:

Micro y Pequeñas (hasta 50 personas): Hasta 2 pasantes.

Medianas (51 a 100 personas): Hasta 4 pasantes.

Grandes (101 a 200 personas): Hasta 6 pasantes.

Corporativas (200+ personas): Hasta un 3% de su fuerza laboral.

Nota: Si tu empresa necesita más talento, se puede solicitar una autorización especial sustentada ante el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral.

Diferencia con una relación de trabajo tradicional

La pasantía no constituye una relación laboral y está sujeta a las siguientes limitantes, características y requisitos:

Duración: Máximo 1 año.

Jornada: Máximo 40 horas semanales.

Sin Pasivos Laborales: Al no ser una relación de trabajo formal, no genera derechos adquiridos (salario, vacaciones, décimo tercer mes, prima de antigüedad).

La retribución que reciba el pasante no será objeto de deducciones fiscales ni de seguridad social.

Protección: La empresa debe contratar una póliza de seguro de riesgos profesionales privada para el pasante.

Beneficios fiscales y retribución

El pasante recibirá una retribución de B/.450.00 mensuales. Para la empresa, este monto es 100% deducible de gastos para efectos fiscales.

Formalidades que las empresas deben acatar

Todo se rige bajo un Acuerdo de Participación estandarizado, elaborado por el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral.

Al finalizar el periodo, la empresa emitirá una certificación que será reconocida legalmente como experiencia laboral adquirida para el pasante.

Diferencia con demás programas de pasantías

A diferencia de otros programas estatales, tales como Mi Primer Empleo, el financiamiento de la Ley 513 corre por cuenta de la empresa privada.

Es un programa de pasantías nuevo e independiente a otros programas de prácticas profesionales que existen hoy en día.

La Ley 513 sirve como herramienta de cazatalentos para identificar talento fresco y ayuda a fortalecer la responsabilidad social empresarial, pues las empresas participantes ayudarán a combatir el desempleo e incentivar el trabajo formal.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.