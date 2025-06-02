Прекращение Трудовых Отношений В Туркменистане

1) Какие виды расторжения трудового договора существуют?
Основания прекращения трудового договора (далее – ТД):
1. Отказ работника от продолжения работы в связи с изменением условий ТД;
2. Перевод работника по его просьбе или с его согласия на другую постоянную работу к другому работодателю;
3. Отказ работника от перевода на другую работу, не противопоказанную ему по состоянию здоровья на основании медицинского заключения, либо отсутствие у работодателя соответствующей работы;
4. Отказ работника от перевода на работу в другую местность, в которую перемещается работодатель;
5. Отказ работника от продолжения работы в связи со сменой собственника предприятия, изменением подведомственности (подчиненности) предприятия, его реорганизацией, сдачей предприятия в аренду;
6. По соглашению сторон;
7. По инициативе работника;
8. По инициативе работодателя;
9. Дополнительные основания с отдельными категориями работников;
10. По требованию профсоюзного органа;
11. По обстоятельствам, не зависящим от воли сторон;
12. Вследствие нарушения положений трудового законодательства Туркменистана при заключении трудового договора.
2) Каковы законные основания для увольнения по инициативе работодателя?
Трудовой договор может быть расторгнут по инициативе работодателя в случаях:
1. Ликвидации предприятия либо прекращения деятельности работодателем - физическим лицом;
2. Сокращения численности или штата работников, в том числе в связи с изменением технологии производства, организации труда, сокращением объемов работ;
3. Несоответствия работника занимаемой должности или выполняемой работе в связи с недостаточной квалификацией, в том числе подтвержденной результатами аттестации;
4. Смены собственника предприятия (в отношении руководителя предприятия, его заместителей и главного бухгалтера);
5. Неявки на работу в течение более четырех месяцев подряд вследствие временной нетрудоспособности;
6. Систематического неисполнения работником без уважительных причин трудовых обязанностей, возложенных на него трудовым договором или правилами внутреннего трудового распорядка предприятия, если к работнику ранее применялись меры дисциплинарного взыскания;
7. Прогула, в том числе отсутствия на рабочем месте без уважительных причин более трех часов в течение рабочего дня;
8. Появления на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения;
9. Разглашения охраняемой законодательством Туркменистана тайны (государственной, коммерческой, служебной и иной), ставшей известной работнику в связи с исполнением им трудовых обязанностей;
10. Совершения по месту работы хищения имущества, растраты, его умышленного уничтожения или повреждения, установленного вступившим в законную силу приговором суда или постановлением органа, в компетенцию которого входит наложение административного взыскания;
11. Нарушения работником требований по охране труда, если это нарушение повлекло за собой тяжкие последствия (несчастный случай на производстве, авария, катастрофа) либо заведомо создавало реальную угрозу наступления таких последствий;
12. При выявлении факта представления работником работодателю подложных документов или заведомо ложных сведений при заключении трудового договора;
13. Предусмотренных трудовым договором с руководителем предприятия, членами исполнительного органа предприятия.
3) Какие юридические процедуры необходимо соблюдать при увольнении?
Оформление прекращения ТД:
1. Производится лицами, обладающими правом приема на работу или уполномоченными ими лицами;
2. Увольнение оформляется вынесением приказа;
3. В день прекращения (расторжения) ТД работодатель обязан выдать работнику его трудовую книжку и копию приказа о прекращении ТД;
4. Производится расчет выходного пособия и других компенсационных выплат.
4) Какой установлен срок уведомления при расторжении трудового договора?
Сроки предупреждения в зависимости от основания расторжения ТД:
1. По инициативе работника, по соглашению сторон - письменное уведомление работодателя за две недели до увольнения;
2. По инициативе работодателя - письменно (под роспись) предупреждение работника о своем намерении прекратить ТД:
1) В связи с ликвидацией предприятия либо прекращением деятельности работодателем - физическим лицом, а также сокращением численности или штата работников - не позднее чем за два месяца до увольнения;
2) В связи с несоответствием работника выполняемой работе вследствие недостаточной его квалификации - не позднее чем за две недели до увольнения;
3) Истечения срока действия срочного ТД - не позднее чем за две недели до истечения срока ТД;
4) При прекращении ТД с руководителем предприятия, его заместителями и главным бухгалтером в связи со сменой собственника этого предприятия - не менее чем за два месяца до увольнения;
5) В связи с совершением работником незаконных действий - не менее чем за три календарных дня.
5) Какие компенсации и выходные пособия положены сотруднику при увольнении?
Денежные компенсации:
1. За неиспользованные ежегодный основной и присоединяемые дополнительные отпуска;
2. В связи с переводом, приемом или направлением на работу в другую местность;
3. При несчастном случае на производстве и профессиональном заболевании;
4. В связи с ликвидацией предприятия либо прекращением деятельности работодателем - физическим лицом, а также сокращением численности или штата работников – срок предупреждения может быть заменен денежной компенсацией;
5. Связи со сменой собственника этого предприятия - руководителю предприятия, его заместителю и главному бухгалтеру.
Выходные пособия:
1. При прекращении ТД вследствие нарушения положений трудового законодательства Туркменистана при заключении трудового договора;
2. В связи с ликвидацией предприятия либо прекращением деятельности работодателем - физическим лицом, а также сокращением численности или штата работников;
3. В связи с призывом или поступлением работника на военную службу, направлением работника на работу, выполнение которой обусловлено законодательством Туркменистана о воинской обязанности и военной службе;
4. В связи с восстановлением на работе работника, ранее выполнявшего эту работу, по решению уполномоченного органа или суда;
5. В связи с признанием работника полностью нетрудоспособным в соответствии с медицинским заключением;
6. В связи с ограничением совместной работы (службы) родственников;
7. В связи с отказом работника от продолжения работы в случаях:
1) От продолжения работы в связи с изменением условий ТД;
2) От перевода на другую работу, не противопоказанную ему по состоянию здоровья на основании медицинского заключения, либо отсутствие у работодателя соответствующей работы;
3) От перевода на работу в другую местность, в которую перемещается работодатель.
6) Что делать, если увольнение связано с низкой производительностью или нарушениями?
Трудовым кодексом Туркменистана не предусмотрено основание «увольнение, связанное с низкой производительностью». Согласно Трудовому кодексу Туркменистана при невыполнении норм выработки по вине работника оплата производится в соответствии с объемом выполненной работы. Таким образом, законодательство Туркменистана не рассматривает невыполнение нормы выработки в качестве основания для увольнения, а предусматривает специальные правила оплаты труда.
Однако, Трудовой кодекс Туркменистана предусматривает основание для увольнения, связанное с нарушениями «систематическое неисполнение работником без уважительных причин трудовых обязанностей, возложенных на него трудовым договором или правилами внутреннего трудового распорядка предприятия, если к работнику ранее применялись меры дисциплинарного взыскания».
7) Какие права имеет работник при незаконном увольнении?
При незаконном увольнении работник вправе обратиться в орган по рассмотрению трудовых споров:
1. Вышестоящий орган (в отношении отдельных категорий работников);
2. Комиссию по трудовым спорам;
3. Профсоюзный орган предприятия и их подразделение;
4. Суд.
8) Каков порядок расторжения договора с иностранными гражданами?
Нормы, установленные Трудовым Кодексом и иными нормативными правовыми актами Туркменистана, для граждан Туркменистана распространяются на трудовые отношения в том числе и на иностранных граждан.
Оформление прекращения ТД с иностранными гражданами:
1. Производится лицами, обладающими правом приема на работу или уполномоченными ими лицами;
2. Предупреждение о прекращении ТД;
3. Вынесение приказа об увольнении;
4. В день прекращения (расторжения) ТД работодатель обязан выдать работнику его трудовую книжку и копию приказа о прекращении ТД (на практике данный пункт применяется только при необходимости для иностранного гражданина, осуществляющего трудовую деятельность в Туркменистане);
5. Производится расчет выходного пособия и других компенсационных выплат;
6. Извещение в Государственную Миграционную службу о прекращении ТД с иностранным гражданином и принятие мер, связанных со снятием их с учёта и выездом из Туркменистана (Согласно Закону Туркменистана «О миграции»).
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