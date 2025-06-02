Прекращение Трудовых Отношений В Туркменистане

1) Какие виды расторжения трудового договора существуют?

Основания прекращения трудового договора (далее – ТД):

1. Отказ работника от продолжения работы в связи с изменением условий ТД;

2. Перевод работника по его просьбе или с его согласия на другую постоянную работу к другому работодателю;

3. Отказ работника от перевода на другую работу, не противопоказанную ему по состоянию здоровья на основании медицинского заключения, либо отсутствие у работодателя соответствующей работы;

4. Отказ работника от перевода на работу в другую местность, в которую перемещается работодатель;

5. Отказ работника от продолжения работы в связи со сменой собственника предприятия, изменением подведомственности (подчиненности) предприятия, его реорганизацией, сдачей предприятия в аренду;

6. По соглашению сторон;

7. По инициативе работника;

8. По инициативе работодателя;

9. Дополнительные основания с отдельными категориями работников;

10. По требованию профсоюзного органа;

11. По обстоятельствам, не зависящим от воли сторон;

12. Вследствие нарушения положений трудового законодательства Туркменистана при заключении трудового договора.

2) Каковы законные основания для увольнения по инициативе работодателя?

Трудовой договор может быть расторгнут по инициативе работодателя в случаях:

1. Ликвидации предприятия либо прекращения деятельности работодателем - физическим лицом;

2. Сокращения численности или штата работников, в том числе в связи с изменением технологии производства, организации труда, сокращением объемов работ;

3. Несоответствия работника занимаемой должности или выполняемой работе в связи с недостаточной квалификацией, в том числе подтвержденной результатами аттестации;

4. Смены собственника предприятия (в отношении руководителя предприятия, его заместителей и главного бухгалтера);

5. Неявки на работу в течение более четырех месяцев подряд вследствие временной нетрудоспособности;

6. Систематического неисполнения работником без уважительных причин трудовых обязанностей, возложенных на него трудовым договором или правилами внутреннего трудового распорядка предприятия, если к работнику ранее применялись меры дисциплинарного взыскания;

7. Прогула, в том числе отсутствия на рабочем месте без уважительных причин более трех часов в течение рабочего дня;

8. Появления на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения;

9. Разглашения охраняемой законодательством Туркменистана тайны (государственной, коммерческой, служебной и иной), ставшей известной работнику в связи с исполнением им трудовых обязанностей;

10. Совершения по месту работы хищения имущества, растраты, его умышленного уничтожения или повреждения, установленного вступившим в законную силу приговором суда или постановлением органа, в компетенцию которого входит наложение административного взыскания;

11. Нарушения работником требований по охране труда, если это нарушение повлекло за собой тяжкие последствия (несчастный случай на производстве, авария, катастрофа) либо заведомо создавало реальную угрозу наступления таких последствий;

12. При выявлении факта представления работником работодателю подложных документов или заведомо ложных сведений при заключении трудового договора;

13. Предусмотренных трудовым договором с руководителем предприятия, членами исполнительного органа предприятия.

3) Какие юридические процедуры необходимо соблюдать при увольнении?

Оформление прекращения ТД:

1. Производится лицами, обладающими правом приема на работу или уполномоченными ими лицами;

2. Увольнение оформляется вынесением приказа;

3. В день прекращения (расторжения) ТД работодатель обязан выдать работнику его трудовую книжку и копию приказа о прекращении ТД;

4. Производится расчет выходного пособия и других компенсационных выплат.

4) Какой установлен срок уведомления при расторжении трудового договора?

Сроки предупреждения в зависимости от основания расторжения ТД:

1. По инициативе работника, по соглашению сторон - письменное уведомление работодателя за две недели до увольнения;

2. По инициативе работодателя - письменно (под роспись) предупреждение работника о своем намерении прекратить ТД:

1) В связи с ликвидацией предприятия либо прекращением деятельности работодателем - физическим лицом, а также сокращением численности или штата работников - не позднее чем за два месяца до увольнения;

2) В связи с несоответствием работника выполняемой работе вследствие недостаточной его квалификации - не позднее чем за две недели до увольнения;

3) Истечения срока действия срочного ТД - не позднее чем за две недели до истечения срока ТД;

4) При прекращении ТД с руководителем предприятия, его заместителями и главным бухгалтером в связи со сменой собственника этого предприятия - не менее чем за два месяца до увольнения;

5) В связи с совершением работником незаконных действий - не менее чем за три календарных дня.

5) Какие компенсации и выходные пособия положены сотруднику при увольнении?

Денежные компенсации:

1. За неиспользованные ежегодный основной и присоединяемые дополнительные отпуска;

2. В связи с переводом, приемом или направлением на работу в другую местность;

3. При несчастном случае на производстве и профессиональном заболевании;

4. В связи с ликвидацией предприятия либо прекращением деятельности работодателем - физическим лицом, а также сокращением численности или штата работников – срок предупреждения может быть заменен денежной компенсацией;

5. Связи со сменой собственника этого предприятия - руководителю предприятия, его заместителю и главному бухгалтеру.

Выходные пособия:

1. При прекращении ТД вследствие нарушения положений трудового законодательства Туркменистана при заключении трудового договора;

2. В связи с ликвидацией предприятия либо прекращением деятельности работодателем - физическим лицом, а также сокращением численности или штата работников;

3. В связи с призывом или поступлением работника на военную службу, направлением работника на работу, выполнение которой обусловлено законодательством Туркменистана о воинской обязанности и военной службе;

4. В связи с восстановлением на работе работника, ранее выполнявшего эту работу, по решению уполномоченного органа или суда;

5. В связи с признанием работника полностью нетрудоспособным в соответствии с медицинским заключением;

6. В связи с ограничением совместной работы (службы) родственников;

7. В связи с отказом работника от продолжения работы в случаях:

1) От продолжения работы в связи с изменением условий ТД;

2) От перевода на другую работу, не противопоказанную ему по состоянию здоровья на основании медицинского заключения, либо отсутствие у работодателя соответствующей работы;

3) От перевода на работу в другую местность, в которую перемещается работодатель.

6) Что делать, если увольнение связано с низкой производительностью или нарушениями?

Трудовым кодексом Туркменистана не предусмотрено основание «увольнение, связанное с низкой производительностью». Согласно Трудовому кодексу Туркменистана при невыполнении норм выработки по вине работника оплата производится в соответствии с объемом выполненной работы. Таким образом, законодательство Туркменистана не рассматривает невыполнение нормы выработки в качестве основания для увольнения, а предусматривает специальные правила оплаты труда.

Однако, Трудовой кодекс Туркменистана предусматривает основание для увольнения, связанное с нарушениями «систематическое неисполнение работником без уважительных причин трудовых обязанностей, возложенных на него трудовым договором или правилами внутреннего трудового распорядка предприятия, если к работнику ранее применялись меры дисциплинарного взыскания».

7) Какие права имеет работник при незаконном увольнении?

При незаконном увольнении работник вправе обратиться в орган по рассмотрению трудовых споров:

1. Вышестоящий орган (в отношении отдельных категорий работников);

2. Комиссию по трудовым спорам;

3. Профсоюзный орган предприятия и их подразделение;

4. Суд.

8) Каков порядок расторжения договора с иностранными гражданами?

Нормы, установленные Трудовым Кодексом и иными нормативными правовыми актами Туркменистана, для граждан Туркменистана распространяются на трудовые отношения в том числе и на иностранных граждан.

Оформление прекращения ТД с иностранными гражданами:

1. Производится лицами, обладающими правом приема на работу или уполномоченными ими лицами;

2. Предупреждение о прекращении ТД;

3. Вынесение приказа об увольнении;

4. В день прекращения (расторжения) ТД работодатель обязан выдать работнику его трудовую книжку и копию приказа о прекращении ТД (на практике данный пункт применяется только при необходимости для иностранного гражданина, осуществляющего трудовую деятельность в Туркменистане);

5. Производится расчет выходного пособия и других компенсационных выплат;

6. Извещение в Государственную Миграционную службу о прекращении ТД с иностранным гражданином и принятие мер, связанных со снятием их с учёта и выездом из Туркменистана (Согласно Закону Туркменистана «О миграции»).

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