Прекращение Трудовых Отношений В Сербии

1) Какие виды расторжения трудового договора существуют?

В Сербии трудовые отношения могут быть прекращены несколькими способами: по взаимному соглашению сторон, по инициативе работодателя, по инициативе работника (путём подачи заявления об увольнении), а также вследствие прекращения трудового договора в силу закона.

2) Каковы законные основания для увольнения по инициативе работодателя?

Работодатель может прекратить трудовой договор по основаниям, предусмотренным Трудовым законодательством, которое устанавливает ряд оснований для увольнения. Прекращение трудового договора по инициативе работодателя допускается при наличии оправданной причины, связанной со способностью работника выполнять трудовые обязанности или его поведением, при наличии вины работника за нарушение трудовых обязанностей, несоблюдении трудовой дисциплины, а также при наличии объективных причин, связанных с производственной необходимостью или потребностями работодателя.

3) Какие юридические процедуры необходимо соблюдать при увольнении?

В зависимости от основания прекращения трудового договора работодатель обязан направить работнику предупреждение с указанием срока для предоставления объяснений. По истечении данного срока работодатель вправе расторгнуть трудовой договор, издав мотивированное решение. Работник, в свою очередь, имеет право оспорить данное решение в судебном порядке.

4) Какой установлен срок уведомления при расторжении трудового договора?

В случае прекращения трудового договора по причине нарушения трудовой дисциплины или неисполнения трудовых обязанностей работодатель обязан предоставить работнику срок в 8 дней для предоставления ответа на предупреждение. Если предупреждение не может быть вручено работнику лично, оно размещается на информационном стенде работодателя, после чего работодатель обязан выждать дополнительный срок в 8 дней перед изданием решения о расторжении трудового договора. Указанный срок применяется и к вручению самого решения о прекращении трудового договора.

5) Какие компенсации и выходные пособия положены сотруднику при увольнении?

Работники имеют право на выходное пособие при выходе на пенсию или в случае прекращения трудового договора по причине технологической избыточности. Размер выходного пособия определяется коллективным договором либо трудовым договором, однако не может быть менее одной трети среднемесячной заработной платы работника за каждый полный год работы у работодателя, с которым связано право на получение выходного пособия. Кроме того, работники могут иметь право на иные виды компенсаций в соответствии с законодательством, локальными нормативными актами или условиями трудового договора.

6) Что делать, если увольнение связано с низкой производительностью или нарушениями?

В случае прекращения трудового договора по причине неудовлетворительных результатов труда работнику должен быть предоставлен срок для улучшения показателей, по истечении которого работодатель вправе инициировать процедуру увольнения. В случае нарушения трудовой дисциплины или неисполнения трудовых обязанностей работодатель может незамедлительно приступить к процедуре расторжения трудового договора, направив работнику предварительное предупреждение и предоставив время для дачи объяснений, как это указано в одном из предыдущих пунктов.

7) Какие права имеет работник при незаконном увольнении?

Работник имеет право обратиться в суд с иском о признании незаконного увольнения недействительным в течение 60 дней с момента получения решения о прекращении трудового договора либо с момента, когда ему стало известно о нарушении его трудовых прав. Работник имеет право на возмещение убытков в виде утраченного заработка, а также может требовать восстановления на прежнем рабочем месте.

8) Каков порядок расторжения договора с иностранными гражданами?

Иностранный гражданин, трудоустроенный или временно трудоустроенный на территории Республики Сербия в соответствии с Законом о занятости иностранцев, обладает равными правами и обязанностями в сфере труда, занятости и самозанятости с гражданами Республики Сербия при соблюдении условий, установленных законодательством. Процедура прекращения трудового договора в отношении иностранных граждан не отличается от процедуры, предусмотренной для граждан Республики Сербия.

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