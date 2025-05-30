Прекращение Трудовых Отношений В Монголии

1) Какие виды расторжения трудового договора существуют?

Согласно Трудовому кодексу Монголии, трудовые отношения могут быть прекращены по следующим основаниям:

1. По взаимному соглашению сторон;

2. В связи со смертью работника;

3. В связи с истечением срока действия трудового договора;

4. На основании решения компетентного органа;

5. В связи с восстановлением другого работника на прежней работе или в прежней должности;

6. На основании приговора суда, вступившего в законную силу, о признании работника виновным в совершении преступления;

7. В случае вынесения судом решения о признании работника недееспособным;

8. В связи с назначением или избранием работника на другую должность;

9. По инициативе одной из сторон.

2) Каковы законные основания для увольнения по инициативе работодателя?

Трудовые отношения могут быть прекращены по инициативе работодателя по следующим основаниям:

1. Ликвидация организации либо сокращение численности или штата работников;

2. Несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой работе вследствие недостаточной квалификации или профессиональных навыков;

3. Неспособность работника выполнять трудовые обязанности по состоянию здоровья при отсутствии возможности перевода на другую работу;

4. Повторное либо грубое нарушение трудовой дисциплины, предусмотренное трудовым договором.

Согласно Трудовому кодексу, увольнение беременной женщины или родителя (одиноко воспитывающего отца) с детьми в возрасте до трёх лет по инициативе работодателя не допускается.

3) Какие юридические процедуры необходимо соблюдать при увольнении?

Работник вправе прекратить трудовые отношения по собственному желанию, уведомив об этом работодателя в письменной форме за 30 календарных дней.

При увольнении работник обязан возвратить работодателю все инструменты, оборудование, технические средства, иное имущество, предоставленное для выполнения трудовых обязанностей, а также документы, созданные в ходе работы, включая материальные и нематериальные носители информации, и другие относящиеся к работе предметы.

Работодатель обязан произвести расчет и выплатить заработную плату работнику за период, отработанный после уведомления о расторжении трудового договора.

В случае несогласия с решением работодателя о прекращении трудовых отношений, работник имеет право обжаловать это решение в комиссии по трудовым спорам или в суде.

4) Какой установлен срок уведомления при расторжении трудового договора?

И работодатель, и работник обязаны уведомить другую сторону о расторжении трудового договора в письменной или электронной форме не менее чем за 30 календарных дней до предполагаемой даты увольнения.

В случае массового увольнения работодатель обязан направить письменное уведомление в соответствующую трудовую организацию, осуществляющую надзор в данной сфере, в течение 30 календарных дней с момента принятия решения о проведении массового сокращения.

5) Какие компенсации и выходные пособия положены сотруднику при увольнении?

Работодатель обязан произвести единовременную выплату выходного пособия уволенным работникам в зависимости от продолжительности их трудового стажа - в размере от одного до четырех месяцев базового оклада.

Данная выплата осуществляется независимо от права работника на получение выходного пособия из фонда социального страхования и может быть увеличена в соответствии с положениями законодательства или коллективного договора.

В случае массового увольнения, вызванного ликвидацией организации, выплаты заработной платы работникам подлежат первоочередному удовлетворению.

6) Что делать, если увольнение связано с низкой производительностью или нарушениями?

Работодатель вправе прекратить трудовые отношения с работником в случае несоответствия занимаемой должности по причине недостаточной квалификации. При этом до увольнения работник должен быть письменно предупрежден и обеспечен разумным сроком для улучшения своих профессиональных навыков.

В качестве дисциплинарных мер могут применяться предупреждение или снижение заработной платы на сумму до 20% сроком не более трех месяцев.

Работодатель обязан уведомить работника о предполагаемом дисциплинарном взыскании и предоставить возможность дать письменное объяснение.

Оценка трудовой деятельности и применение дисциплинарных мер осуществляются в соответствии с Внутренними правилами трудового распорядка и действующим законодательством.

7) Какие права имеет работник при незаконном увольнении?

В случае несогласия с увольнением работник вправе подать жалобу в Комиссию по разрешению трудовых споров в течение 30 календарных дней с момента уведомления о расторжении трудового договора.

Если соответствующая комиссия отсутствует, жалоба подается в Трехстороннюю комиссию по разрешению трудовых споров при сомоне или районе.

Рассмотрение жалобы должно быть завершено в срок, не превышающий 10 рабочих дней, с обязательным участием обеих сторон.

При достижении согласия между сторонами оно оформляется в письменной форме и подписывается работодателем и работником.

Если спор не удается урегулировать в рамках указанных органов, работник вправе обратиться за защитой своих прав в суд.

8) Каков порядок расторжения договора с иностранными гражданами?

Согласно статье 30 Закона о миграции рабочей силы, разрешение на работу иностранного работника может быть отозвано в следующих случаях:

аннулирование трудового договора по вине работника;

признание работника непригодным к выполнению трудовых обязанностей по состоянию здоровья;

самовольное оставление рабочего места;

переход к другому работодателю без надлежащего разрешения;

использование поддельных документов;

совершение уголовного преступления;

утрата трудоспособности.

Согласно статье 65 Закона о труде, трудовой договор с иностранными руководителями может быть расторгнут в случаях:

ненадлежащего исполнения трудовых обязанностей;

изменения формы собственности или состава собственников работодателя;

неэффективного или недобросовестного распоряжения имуществом компании;

утраты доверия работодателя в связи с грубым нарушением внутренних правил и положений.

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