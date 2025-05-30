Прекращение Трудовых Отношений В Монголии

1) Какие виды расторжения трудового договора существуют?
Согласно Трудовому кодексу Монголии, трудовые отношения могут быть прекращены по следующим основаниям:
1. По взаимному соглашению сторон;
2. В связи со смертью работника;
3. В связи с истечением срока действия трудового договора;
4. На основании решения компетентного органа;
5. В связи с восстановлением другого работника на прежней работе или в прежней должности;
6. На основании приговора суда, вступившего в законную силу, о признании работника виновным в совершении преступления;
7. В случае вынесения судом решения о признании работника недееспособным;
8. В связи с назначением или избранием работника на другую должность;
9. По инициативе одной из сторон.
2) Каковы законные основания для увольнения по инициативе работодателя?
Трудовые отношения могут быть прекращены по инициативе работодателя по следующим основаниям:
1. Ликвидация организации либо сокращение численности или штата работников;
2. Несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой работе вследствие недостаточной квалификации или профессиональных навыков;
3. Неспособность работника выполнять трудовые обязанности по состоянию здоровья при отсутствии возможности перевода на другую работу;
4. Повторное либо грубое нарушение трудовой дисциплины, предусмотренное трудовым договором.
Согласно Трудовому кодексу, увольнение беременной женщины или родителя (одиноко воспитывающего отца) с детьми в возрасте до трёх лет по инициативе работодателя не допускается.
3) Какие юридические процедуры необходимо соблюдать при увольнении?
Работник вправе прекратить трудовые отношения по собственному желанию, уведомив об этом работодателя в письменной форме за 30 календарных дней.
При увольнении работник обязан возвратить работодателю все инструменты, оборудование, технические средства, иное имущество, предоставленное для выполнения трудовых обязанностей, а также документы, созданные в ходе работы, включая материальные и нематериальные носители информации, и другие относящиеся к работе предметы.
Работодатель обязан произвести расчет и выплатить заработную плату работнику за период, отработанный после уведомления о расторжении трудового договора.
В случае несогласия с решением работодателя о прекращении трудовых отношений, работник имеет право обжаловать это решение в комиссии по трудовым спорам или в суде.
4) Какой установлен срок уведомления при расторжении трудового договора?
И работодатель, и работник обязаны уведомить другую сторону о расторжении трудового договора в письменной или электронной форме не менее чем за 30 календарных дней до предполагаемой даты увольнения.
В случае массового увольнения работодатель обязан направить письменное уведомление в соответствующую трудовую организацию, осуществляющую надзор в данной сфере, в течение 30 календарных дней с момента принятия решения о проведении массового сокращения.
5) Какие компенсации и выходные пособия положены сотруднику при увольнении?
Работодатель обязан произвести единовременную выплату выходного пособия уволенным работникам в зависимости от продолжительности их трудового стажа - в размере от одного до четырех месяцев базового оклада.
Данная выплата осуществляется независимо от права работника на получение выходного пособия из фонда социального страхования и может быть увеличена в соответствии с положениями законодательства или коллективного договора.
В случае массового увольнения, вызванного ликвидацией организации, выплаты заработной платы работникам подлежат первоочередному удовлетворению.
6) Что делать, если увольнение связано с низкой производительностью или нарушениями?
Работодатель вправе прекратить трудовые отношения с работником в случае несоответствия занимаемой должности по причине недостаточной квалификации. При этом до увольнения работник должен быть письменно предупрежден и обеспечен разумным сроком для улучшения своих профессиональных навыков.
В качестве дисциплинарных мер могут применяться предупреждение или снижение заработной платы на сумму до 20% сроком не более трех месяцев.
Работодатель обязан уведомить работника о предполагаемом дисциплинарном взыскании и предоставить возможность дать письменное объяснение.
Оценка трудовой деятельности и применение дисциплинарных мер осуществляются в соответствии с Внутренними правилами трудового распорядка и действующим законодательством.
7) Какие права имеет работник при незаконном увольнении?
В случае несогласия с увольнением работник вправе подать жалобу в Комиссию по разрешению трудовых споров в течение 30 календарных дней с момента уведомления о расторжении трудового договора.
Если соответствующая комиссия отсутствует, жалоба подается в Трехстороннюю комиссию по разрешению трудовых споров при сомоне или районе.
Рассмотрение жалобы должно быть завершено в срок, не превышающий 10 рабочих дней, с обязательным участием обеих сторон.
При достижении согласия между сторонами оно оформляется в письменной форме и подписывается работодателем и работником.
Если спор не удается урегулировать в рамках указанных органов, работник вправе обратиться за защитой своих прав в суд.
8) Каков порядок расторжения договора с иностранными гражданами?
Согласно статье 30 Закона о миграции рабочей силы, разрешение на работу иностранного работника может быть отозвано в следующих случаях:
- аннулирование трудового договора по вине работника;
- признание работника непригодным к выполнению трудовых обязанностей по состоянию здоровья;
- самовольное оставление рабочего места;
- переход к другому работодателю без надлежащего разрешения;
- использование поддельных документов;
- совершение уголовного преступления;
- утрата трудоспособности.
Согласно статье 65 Закона о труде, трудовой договор с иностранными руководителями может быть расторгнут в случаях:
- ненадлежащего исполнения трудовых обязанностей;
- изменения формы собственности или состава собственников работодателя;
- неэффективного или недобросовестного распоряжения имуществом компании;
- утраты доверия работодателя в связи с грубым нарушением внутренних правил и положений.
The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.