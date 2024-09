ZigZagHR Live | Duurzaam Ontslag – Individueel Ontslag (Podcast)

self

In tijden van duurzame inzetbaarheid en structurele krapte zetten we in op duurzame loopbanen. We werven talent met het oog op lange termijn en zetten in op onboarding en interne mobiliteit. En dat is slim want medewerkers zijn effectief het belangrijkste kapitaal en het loont om hen zo lang mogelijk gemotiveerd, geëngageerd, gelukkig, gezond en goed opgeleid aan boord te houden.

Maar soms moet er ook afscheid genomen worden, omdat beide partijen niet langer het beste in elkaar naar boven brengen of omdat de economische context dat vereist. We stellen vast dat er doorgaans weinig tijd, aandacht, energie en middelen besteed worden aan exit management en offboarding.

Zeker ontslag wordt doorgaans verengd tot iets procedureel, waar we zo snel mogelijk van af willen zijn en waar de onderneming voornamelijk de risico's op juridisch vlak wenst af te dekken. Nochtans maakt ook deze fase deel uit van een duurzaam HR & people beleid en goed werkgeverschap. Meer nog, we onderschatten de impact ervan op medewerkers die vertrekken maar ook op medewerkers die blijven. Het getuigt niet alleen van respect om medewerkers ook in deze fase te erkennen en te waarderen maar ze kunnen ook terugkeren of klant of leverancier worden.

In een driedelige podcastreeks ism Claeys & Engels zoomen we daarom in op de verschillende lagen van ontslag, trekken we het thema open en maken we bespreekbaar waar nog veel te veel over gezwegen wordt. We onderzoeken ook wat de rol van HR kan zijn om te komen tot een duurzaam exitbeleid.

In deze eerste aflevering gaat Lesley Arens in gesprek met Olivier Wouters, Managing Partner Claeys & Engels, over duurzaam individueel ontslag

Originally published by ZigZagHR

