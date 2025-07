Economics Weekly Alert 26/2025

The Tax Department informs that, within the first half of 2025, the submission of the (Employer) Tax Withholding and Contributions Declaration (TF7) and the payment of Tax and Contributions will be carried out through the TFA system.

KPMG has been operating in Cyprus since 1948 and currently employs more than 800 professionals working from 6 offices across the island. It is a member of KPMG International Limited, a global organisation of independent professional services firms providing Audit, Tax and Advisory services. KPMG operates in 143 countries and territories and has approximately 273,000 people working in member firms around the world. Clients look to KPMG for a consistent standard of service based on high-order professional capabilities, industry insight, local knowledge and expertise.

Υποβολή της Δήλωσης (Εργοδότη) Παρακράτησης και Φόρου και Εισφορών (ΤΦ 7) μέσω του Συστήματος TAX FOR ALL (TFA)

Το Τμήμα Φορολογίας ενημερώνει ότι, εντός του πρώτου εξαμήνου του 2025, η υποβολή της Δήλωσης (Εργοδότη) Παρακράτησης Φόρου & Εισφορών (ΤΦ 7) και της πληρωμής Φόρου και Εισφορών θα πραγματοποιείται μέσω του συστήματος TFA.

Μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής της Δήλωσης ΤΦ7 μέσω του συστήματος TFA, ισχύουν τα ακόλουθα:

Η υποβολή της Δήλωσης ΤΦ7 μέχρι και το έτος 2023 συμπεριλαμβανομένου, θα γίνεται μέσω του συστήματος TAXISnet.

Οι μηνιαίες πληρωμές παρακράτησης Φόρου και Εισφορών για τα έτη 2023, 2024 και 2025 θα πραγματοποιούνται μέσω του Tax Portal.

Μετά την έναρξη υποβολής της Δήλωσης ΤΦ7 μέσω του συστήματος TFA, θα ισχύσουν τα ακόλουθα:

Τόσο η υποβολή της Δήλωσης ΤΦ7 όσο και η πληρωμή της παρακράτησης φόρου και εισφορών θα πραγματοποιούνται αποκλειστικά μέσω του συστήματος TFA.

Για το έτος 2025 και μετέπειτα, θα υποβάλλονται υποχρεωτικά μηνιαίες Δηλώσεις ΤΦ7.

Θα πρέπει να υποβληθούν ΟΛΕΣ οι μηνιαίες Δηλώσεις ΤΦ7 για το 2025 (από τον Ιανουάριο), συμπεριλαμβανομένων και εκείνων για τις οποίες πραγματοποιήθηκαν πληρωμές φόρου και εισφορών μέσω του Tax Portal.

Για την υποβολή της μηνιαίας Δήλωσης ΤΦ7 , είναι υποχρεωτική η χρήση του Αριθμού της Φορολογικής Ταυτότητας (ΑΦΤ), για κάθε εργοδοτούμενο.

Για την υποβολή της Δήλωσης ΤΦ7 μέσω του συστήματος TFA, θα εκδοθούν σχετικοί Ενημερωτικοί Οδηγοί και θα πραγματοποιηθούν Διαδικτυακά Σεμινάρια.

Η ημερομηνία έναρξης υποβολής της Δήλωσης ΤΦ7 και πληρωμής Φόρου και Εισφορών μέσω του συστήματος TFA, θα γνωστοποιηθεί με την έκδοση σχετικής ανακοίνωσης

Πηγή: Τμήμα Φορολογίας

--

Submission of the (Employer) Tax Withholding and Contributions Declaration (TF7) via the TAX FOR ALL (TFA) System

The Tax Department informs that, within the first half of 2025, the submission of the (Employer) Tax Withholding and Contributions Declaration (TF7) and the payment of Tax and Contributions will be carried out through the TFA system.

Until the completion of the TF7 Declaration submission process via the TFA system, the following apply:

The submission of the TF7 Declaration up to and including the year 2023 will be done through the TAXISnet system.

The monthly payments of Tax Withholding and Contributions for the years 2023, 2024, and 2025 will be made via the Tax Portal.

After the commencement of TF7 Declaration submission via the TFA system, the following will apply:

Both the submission of the TF7 Declaration and the payment of tax withholding and contributions will be carried out exclusively through the TFA system.

For the year 2025 and onwards, monthly TF7 Declarations will be mandatory.

ALL monthly TF7 Declarations for 2025 (starting from January) must be submitted, including those for which tax and contribution payments were made via the Tax Portal.

The use of the Tax Identification Number (TIN) is mandatory for each employee when submitting the monthly TF7 Declaration.

Relevant Information Guides will be issued and Online Seminars will be conducted for the submission of the TF7 Declaration through the TFA system.

The start date for submitting the TF7 Declaration and paying Tax and Contributions via the TFA system will be announced through a relevant notice.

Source: Tax Department

Τερματίζονται οι Πληρωμές Παρακράτησης Φόρου και Εισφορών (PAYE/DAS) μέσω της Φορολογικής Πύλης

Το Τμήμα Φορολογίας ενημερώνει ότι, από την 01/07/2025 και μετά δεν θα μπορούν να πραγματοποιηθούν πληρωμές παρακρατηθέντος Φόρου και Εισφορών (PAYE/DAS) μέσω της Φορολογικής Πύλης, καθότι βρίσκεται σε εξέλιξη η μεταφορά των Δηλώσεων παρακράτησης Φόρου και Εισφορών στον νέο σύστημα TAX FOR ALL (TFA).

Με την ολοκλήρωση της μεταφοράς των πιο πάνω Δηλώσεων στο σύστημα TFA, θα μπορούν να πραγματοποιηθούν και οι αντίστοιχες πληρωμές ως ακολούθως:

μέσω TFA με πιστωτική / χρεωστική κάρτα

μέσω Internet Banking ή στα ταμεία των Τραπεζών οι οποίες προσφέρουν την υπηρεσία αυτή, με βάση τον αριθμό αναφοράς πληρωμής στο σύστημα TFA

Πηγή: Τμήμα Φορολογίας

--

Termination of Tax Withholding and Contributions Payments (PAYE/DAS) via the Tax Portal

The Tax Department informs that, as of 01/07/2025, payments of withheld Tax and Contributions (PAYE/DAS) will no longer be possible through the Tax Portal, as the transfer of the Tax Withholding and Contributions Declarations to the new TAX FOR ALL (TFA) system is in progress.

Upon completion of the transfer of the above Declarations to the TFA system, the corresponding payments can be made as follows:

via TFA with a credit/debit card

via Internet Banking or at the counters of Banks that offer this service, based on the payment reference number in the TFA system

Source: Tax Department

Απασχόληση Κυβέρνησης ανά κατηγορία: Ιούνιος 2025

Η απασχόληση στην Κυβέρνηση τον Ιούνιο του 2025 αυξήθηκε κατά 676 άτομα (1,2%) σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2024 και ανήλθε στα 54.829 άτομα. Η απασχόληση στη Δημόσια Υπηρεσία παρέμεινε στα ίδια επίπεδα, στην Εκπαιδευτική Υπηρεσία αυξήθηκε κατά 4,2%, ενώ στις Δυνάμεις Ασφαλείας μειώθηκε κατά 0,3%.

Η μεγαλύτερη αύξηση (9,4%) παρατηρείται στους Εργοδοτούμενους Ορισμένου Χρόνου (ΕΟΧ) σε σύγκριση με τον Ιούνιο του 2024, με τη μεγαλύτερη ποσοστιαία μεταβολή να παρουσιάζεται στους ΕΟΧ της Δημόσιας Υπηρεσίας (13,0%). Η μεγαλύτερη μείωση (-6,2%) παρατηρείται στους Εργοδοτούμενους Αορίστου Χρόνου (ΕΑΧ), με τη μεγαλύτερη ποσοστιαία μεταβολή να παρουσιάζεται στους ΕΑΧ της Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (-20,3%).

Για την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουνίου 2025 ο μέσος όρος της συνολικής απασχόλησης στην Κυβέρνηση αυξήθηκε κατά 0,9% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024.

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου

--

Government Employment by Category: June 2025

In June 2025 total government employment increased by 676 persons (1,2%) in comparison to the corresponding month of 2024 and reached 54.829 persons. Employment in the Civil Service remained stable, in the Educational Service it increased by 4,2%, whereas in Security Forces it decreased by 0,3%.

Compared to June 2024, the main increase is observed in the number of employees with contracts of definite duration (9,4%), with the highest percentage change for this category observed in the Civil Service (13,0%). The main decrease is observed in the number of employees with contracts of indefinite duration (-6,2%), with the largest percentage decrease for this category observed in the Educational Service (-20,3%).

For the period January –June 2025 the average total government employment increased by 0,9% compared to the corresponding period of 2024.

Source: Cystat

Άδειες Οικοδομής: Μάρτιος 2025

Η Στατιστική Υπηρεσία ανακοινώνει ότι ο αριθμός των αδειών οικοδομής που εκδόθηκαν κατά τον Μάρτιο 2025 ανήλθε στις 572 σε σύγκριση με 583 τον Μάρτιο 2024, καταγράφοντας μείωση 1,9%. Η συνολική αξία των αδειών αυτών έφθασε τα €361,5 εκατομμύρια και το συνολικό εμβαδόν τις 296,9 χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα. Με τις άδειες αυτές προβλέπεται ν' ανεγερθούν 1.480 οικιστικές μονάδες.

Κατά την περίοδο Ιανουαρίου – Μαρτίου 2025, εκδόθηκαν 1.580 άδειες οικοδομής σε σύγκριση με 1.876 την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, σημειώνοντας μείωση 15,8%. Η συνολική αξία των αδειών αυτών αυξήθηκε κατά 21,7% και το συνολικό εμβαδόν κατά 15,6%. Ο αριθμός των οικιστικών μονάδων παρουσίασε αύξηση της τάξης του 16,7%.

Σημειώνεται ότι από την 1 η Ιουλίου 2024, η αρμοδιότητα έκδοσης αδειών οικοδομής μεταφέρθηκε από τους δήμους και τις επαρχιακές διοικήσεις στους νεοσύστατους Επαρχιακούς Οργανισμούς Αυτοδιοίκησης (ΕΟΑ) και οι διαδικασίες αδειοδότησης διενεργούνται μέσω του νέου ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος «Ιππόδαμος».

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κυπρου

--

Building Permits: March 2025

The Statistical Service announces that the number of building permits authorized during March 2025 stood at 572 compared to 583 in March 2024, registering a decrease of 1,9%. The total value of these permits reached €361,5 million and the total area 296,9 thousand square metres. These building permits provide for the construction of 1.480 dwelling units.

During the period January – March 2025, 1.580 building permits were issued compared to 1.876 in the corresponding period of the previous year, recording a decrease of 15,8%. The total value of these permits increased by 21,7% and the total area by 15,6%. The number of dwelling units recorded an increase of 16,7%.

It is noted that as from the 1st July 2024, the authority of issuing building permits was transferred from the municipalities and the district administration offices to the newly founded Local Government Organisations (LGOs) and the licensing process is performed through the new integrated information system "Ippodamos".

Source: Cystat

Aποτελέσματα της Έρευνας Κατασκευών και Ανάπτυξης Γης: 2023

Σύμφωνα με τ' αποτελέσματα της Έρευνας Κατασκευών και Ανάπτυξης Γης, τα κυριότερα μεγέθη στον κατασκευαστικό τομέα κατά το 2023 κατέγραψαν θετικό ρυθμό ανάπτυξης σε σύγκριση με το 2022.

Συγκεκριμένα, η αξία παραγωγής στον ευρύτερο κατασκευαστικό τομέα αυξήθηκε το 2023 κατά 12,0% και έφθασε στα €6.232,6 εκατομμύρια σε σύγκριση με €5.564,7 εκατομμύρια το 2022. Η προστιθέμενη αξία σε τρέχουσες τιμές αυξήθηκε κατά 9,4% στα €1.578,7 εκατομμύρια το 2023 από €1.442,4 εκατομμύρια το 2022.

Οι νέες κατασκευές έφθασαν το 2023 στα €3.592,6 εκατομμύρια, καταγράφοντας αύξηση 5,9% σε σύγκριση με το 2022. Ειδικότερα, τα οικιστικά κτίρια αυξήθηκαν κατά 6,2%, τα μη οικιστικά κτίρια κατά 4,5% και τα έργα πολιτικού μηχανικού κατά 6,4%, σε σύγκριση με το 2022.

Η απασχόληση στον κατασκευαστικό τομέα αυξήθηκε το 2023 κατά 4,0% στις 38,9 χιλιάδες από 37,5 χιλιάδες άτομα το 2022.

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου

--

Results of the Construction and Land Development Survey: 2023

According to the results of the Construction and Land Development Survey, the main aggregates of the construction sector in 2023 registered a positive growth rate compared to 2022.

In particular, production value in the broad construction sector increased in 2023 by 12,0% to €6.232,6 million compared to €5.564,7 million in 2022. Value added at current prices increased by 9,4% to €1.578,7 million in 2023 compared to €1.442,4 million in 2022. New construction in 2023 reached €3.592,6 million, registering an increase by 5,9% compared to 2022.

More specifically, residential buildings increased in 2023 by 6,2%, non-residential buildings by 4,5% and civil engineering projects by 6,4% compared to 2022.

Employment in the construction sector increased in 2023 by 4,0% to 38,9 thousand compared to 37,5 thousand persons in 2022.

Source: Cystat

Εναρμονισμένος Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (ΕνΔΤΚ): Ιούνιος 2025

Ο Εναρμονισμένος Δείκτης Τιμών Καταναλωτή τον Ιούνιο 2025 αυξήθηκε κατά 0,5% σε σχέση με τον Ιούνιο του 2024 και 0,4% σε σχέση με τον Μάιο του 2025.

Σε σύγκριση με τον Ιούνιο του 2024, οι κατηγορίες Αναψυχή και Πολιτισμός (7,5%) και Εστιατόρια και Ξενοδοχεία (5,5%) είχαν την μεγαλύτερη θετική μεταβολή, ενώ η κατηγορία Ένδυση και Υπόδηση (- 5,0%) παρουσίασε τη μεγαλύτερη πτώση.

Σε σχέση με τον Μάιο του 2025, οι μεγαλύτερες μεταβολές παρατηρήθηκαν στις κατηγορίες Εστιατόρια και Ξενοδοχεία (2,3%), Μεταφορές (1,8%) και Τρόφιμα και μη Αλκοολούχα Ποτά (-1,8%).

Για την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουνίου 2025, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, οι μεγαλύτερες μεταβολές σημειώθηκαν στις κατηγορίες Αναψυχή και Πολιτισμός (7,4%), Ένδυση και Υπόδηση (-5,4%) και Εστιατόρια και Ξενοδοχεία (5,3%).

Η μεγαλύτερη μεταβολή στις οικονομικές κατηγορίες σε σχέση με το Ιούνιο 2024 σημειώθηκε στη κατηγορία Ενέργεια (-9,6%) και σε σχέση με τον Μάιο 2025 σημειώθηκε στη κατηγορία Υπηρεσίες (1,6%).

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου

--

Harmonized Index of Consumer Prices (HICP): June 2025

The HICP rose by 0,5% between June 2024 and June 2025, and increased by 0,4% in the month between May 2025 and June 2025.

Compared to June 2024, the categories Recreation and Culture (7,5%) and Restaurants and Hotels (5,5%) showed the highest positive changes, while Clothing and Footwear (-5,0%) recorded the largest negative change.

In comparison to May 2025, the most significant changes were observed in the categories Restaurants and Hotels (2,3%), Transport (1,8%) and Food and Non-Alcoholic Beverages (-1,8%).

For the period January – June 2025, compared to the corresponding period of the previous year, the most significant changes were recorded in the categories Recreation and Culture (7,4%), Clothing and Footwear (-5,4%), and Restaurants and Hotels (5,3%).

The most significant change in economic categories compared to June 2024 was observed in Energy (- 9,6%) and compared to May 2025 was observed in Services (1,6%).

Source: Cystat

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.