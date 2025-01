Economics Weekly Alert 41/2024

Υποβολή ΤΦ7 2024 και υποχρέωση καταχώρησης ΑΦΤ

Σε συνέχεια ανακοίνωσης του Τμήματος Φορολογίας, υπενθυμίζουμε τους πελάτες μας ότι για την υποβολή της Δήλωσης ΤΦ7 2024 απαιτείται η καταχώρηση αριθμού Φορολογικής Ταυτότητας (ΑΦΤ) για όλους του εργοδοτούμενους.

Για το λόγο αυτό προτρέπουμε τους εργοδότες για την έγκαιρη εξασφάλιση του ΑΦΤ όλων των εργοδοτουμένων τους.

Η εγγραφή στο Φορολογικό Μητρώο και απόκτηση ΑΦΤ γίνεται μέσω της ιστοσελίδας του Τμήματος Φορολογίας TFA Tax for all (Διαδικτυακή Εγγραφή | TFA - TAX FOR ALL).

---

TD7 2024 submission and obligation for recording valid TINs

Following the announcement of the Tax Department (announcement – available only in Greek), we would like to remind our clients that for the submission of the ΤD7 declaration for 2024, it is required to record a valid tax identification number (TIN) for all employees.

Therefore, we urge employers to promptly secure valid TINs for all their employees.

The tax registration and obtaining a TIN is done online through the Tax For All portal of the Tax Department (Online Registration | TFA - TAX FOR ALL).

Σε εφαρμογή ο «Ψηφιακός Πολίτης»-«Νέα εποχή στην εξυπηρέτηση πολιτών και επιχειρήσεων»

Ο «Ψηφιακός Πολίτης» είναι γεγονός, έγραψε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας σε ανάρτησή του στο Χ το πρωί της Πέμπτης, σημειώνοντας ότι σήμερα εγκαινιάζεται μια νέα εποχή ψηφιακής εξυπηρέτησης για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις.

«Μέσω της εφαρμογής, κάθε πολίτης μπορεί πλέον να εκδίδει και να αποθηκεύει επίσημα έγγραφα σε ψηφιακή μορφή, για κάθε νόμιμη χρήση στη χώρα», αναφέρει, σημειώνοντας ότι οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα σε πρώτη φάση να αποκτήσουν ψηφιακό δελτίο ταυτότητας, άδεια οδήγησης και πιστοποιητικό καταλληλότητας οχήματος.

Έτσι, σημειώνει, οι διαδικασίες γίνονται πιο εύκολες, καθώς πλέον δεν απαιτείται η κατοχή έντυπων εγγράφων.

«Πρόκειται για ένα σημαντικότατο βήμα προς τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό της χώρας μας, που στοχεύει στη δημιουργία ενός σύγχρονου, φιλικού και αποτελεσματικού κράτους.

Η απλοποίηση των διαδικασιών, η εξοικονόμηση χρόνου και η βελτίωση των υπηρεσιών είναι στο επίκεντρο της προσπάθειάς μας, με απώτερο σκοπό την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής όλων των Κυπρίων και τη βελτίωση της καθημερινότητάς τους. Η νέα εποχή είναι εδώ: εύκολα, απλά, ψηφιακά», σημειώνει.

Εξ άλλου, σε ανακοίνωσή του το Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής αναφέρει ότι η εφαρμογή «Ψηφιακός Πολίτης» είναι διαθέσιμη από σήμερα σε Google Play και App Store.

Όπως σημειώνει, ο «Ψηφιακός Πολίτης» είναι η επίσημη εφαρμογή για κινητές συσκευές (mobile application) της Κυπριακής Κυβέρνησης, μέσω της οποίας ο πολίτης θα μπορεί να δημιουργήσει και να διατηρεί σε ψηφιακή μορφή επίσημα έγγραφα, πλήρως ισάξια με τα έντυπα έγγραφα, για κάθε νόμιμη χρήση εντός της Κυπριακής Δημοκρατίας. Σημειώνεται ότι τα ψηφιακά έγγραφα που δημιουργούνται μέσω της εφαρμογής δεν αποτελούν διεθνή ταξιδιωτικά έγγραφα.

Σε πρώτο στάδιο, η εφαρμογή υποστηρίζει τη δημιουργία ψηφιακών αντιγράφων του Δελτίου Ταυτότητας, της Άδειας Οδήγησης και του Πιστοποιητικού Καταλληλότητας Οχήματος (MOT). Η δημιουργία ψηφιακών αντιγράφων επιτρέπεται μόνο εφόσον ο πολίτης κατέχει νόμιμα και σε ισχύ το αντίστοιχο έντυπο πιστοποιητικό.

Ο πολίτης θα μπορεί πλέον να επιδεικνύει το ψηφιακό αντίγραφο του εγγράφου του σε δημόσιες υπηρεσίες, όπως ΚΕΠ-ΚΕΠΟ, ενώ διαθέσιμο για άμεση αξιοποίηση είναι το συγκεκριμένο εργαλείο και από τον ιδιωτικό τομέα, αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Το Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής προτρέπει όλους τους φορείς να ενσωματώσουν άμεσα την αποδοχή της ψηφιακής μορφής των εγγράφων στις διαδικασίες τους.

Σημειώνει ότι, θα ακολουθήσει σχετική ανακοίνωση που θα καθορίζει συγκεκριμένο χρονικό διάστημα προσαρμογής για όλους τους φορείς, προτού η αποδοχή των ψηφιακών εγγράφων της εφαρμογής «Ψηφιακός Πολίτης» καταστεί αναγκαστική.

Απαραίτητη προϋπόθεση για χρήση της εφαρμογής είναι ο πολίτης να διαθέτει ενεργοποιημένο και ταυτοποιημένο προφίλ CY Login, το οποίο αποτελεί τον κοινό μηχανισμό πρόσβασης σε κρατικά συστήματα και υπηρεσίες. Η εφαρμογή απαιτεί επίσης όπως στο προφίλ CY Login του πολίτη, ενεργοποιηθεί η λειτουργία «Έλεγχος δύο Παραγόντων» (Two-Factor Authentication).

Σημαντικό είναι το γεγονός ότι η γνησιότητα των ψηφιακών εγγράφων που εκδίδονται μέσω της εφαρμογής μπορεί να επαληθευθεί με απόλυτη ασφάλεια.

Ο έλεγχος των εγγράφων γίνεται μέσω της σάρωσης κωδικού QR που εμπεριέχεται στο εκάστοτε ψηφιακό έγγραφο.

Ο ελέγχων λειτουργός, χρησιμοποιώντας τη σχετική λειτουργία για «Έλεγχο Εγγράφου», και μετά από έγκριση του χρήστη, μπορεί μέσω της εφαρμογής να επαληθεύσει τη γνησιότητά του.

Για σκοπούς ενημέρωσης των χρηστών, έχει δημιουργηθεί εξειδικευμένη ιστοσελίδα www.digital-citizen.gov.cy με όλες τις σχετικές πληροφορίες για την εφαρμογή, καθώς και συχνές ερωτήσεις και απαντήσεις.

Στην ιστοσελίδα, λειτουργεί επίσης υπηρεσία Τεχνικής Υποστήριξης, μέσω της οποίας οι πολίτες μπορούν να υποβάλλουν σχετικά αιτήματα αναφορικά στη χρήση της εφαρμογής, αλλά και τη δημιουργία και διαχείριση του κάθε εγγράφου.

Η εφαρμογή θα παρουσιαστεί επίσημα, σε συνάρτηση με άλλα ψηφιακά εργαλεία, όπως η πύλη gov.cy, που θα ενσωματώνει πλέον και Ψηφιακό Βοηθό, σε Συνέντευξη Τύπου, που θα πραγματοποιηθεί στις 12 Δεκεμβρίου 2024.

Πηγή: Inbusiness

---

Implementation of the "Digital Citizen" - "A New Era in Citizen and Business Services"

The "Digital Citizen" is now a reality, wrote the President of the Republic in a post on X (formerly Twitter) on Thursday morning, noting that today marks the beginning of a new era of digital service for citizens and businesses.

"Through the app, every citizen can now issue and store official documents in digital form for any legal use in the country", he mentioned, noting that citizens can initially obtain a digital ID card, driver's license, and vehicle suitability certificate.

Thus, he emphasized, processes have become easier, as there is no longer a need to possess printed documents. "This is a very significant step towards the Digital Transformation of our country, aimed at creating a modern, friendly, and efficient state. Simplifying procedures, saving time, and improving services are at the core of our effort, with the ultimate goal of upgrading the quality of life for all Cypriots and enhancing their daily lives. The new era is here: easy, simple, digital", he stated.

Moreover, in an announcement, the Deputy Ministry of Research, Innovation, and Digital Policy stated that the "Digital Citizen" app is available starting today on Google Play and the App Store.

As noted, the "Digital Citizen" is the official mobile application of the Cypriot Government, through which citizens can create and maintain official documents in digital form, fully equivalent to printed documents, for any legal use within the Republic of Cyprus. It is important to note that digital documents created through the app are not international travel documents.

In the first phase, the app supports the creation of digital copies of the Identity Card, Driver's License, and Vehicle Suitability Certificate (MOT). The creation of digital copies is permitted only if the citizen legally holds and the respective paper certificate is valid.

Citizens will now be able to display the digital copy of their document to public services, such as KEP-KEPO, while this tool is also available for immediate use by the private sector, as stated in the announcement.

The Deputy Ministry of Research, Innovation, and Digital Policy urges all entities to immediately integrate the acceptance of digital forms of documents into their processes. It is noted that a relevant announcement will follow, which will specify a specific adjustment period for all entities before the acceptance of digital documents from the "Digital Citizen" app becomes mandatory.

A prerequisite for using the app is that the citizen must have an activated and verified CY Login profile, which serves as the common access mechanism to government systems and services. The app also requires the "Two-Factor Authentication" feature to be activated in the citizen's CY Login profile.

An important fact is that the authenticity of the digital documents issued through the app can be verified with complete security. The verification of documents is done through the scanning of the QR code included in each digital document. The verifying official, after the user's approval, can verify its authenticity via the app.

For user information, a specialized website, www.digital-citizen.gov.cy, has been created with all relevant information about the app, as well as frequently asked questions and answers. The website also features a Technical Support service, through which citizens can submit related requests regarding the use of the app and the creation and management of each document.

The app will be officially presented, alongside other digital tools such as the gov.cy portal, which will now also include a Digital Assistant, at a press conference to be held on 12 December 2024.

Source: Inbusiness

Δημοσιονομικοί Λογαριασμοί της Γενικής Κυβέρνησης: Ιανουάριος-Οκτώβριος 2024

Τα προκαταρκτικά δημοσιονομικά αποτελέσματα που ετοιμάστηκαν από τη Στατιστική Υπηρεσία για την περίοδο Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2024 καταδεικνύουν πλεόνασμα της Γενικής Κυβέρνησης της τάξης των €1.431,8 εκ. (4,2% στο ΑΕΠ) σε σύγκριση με πλεόνασμα €664,8 εκ. (2,1% στο ΑΕΠ) για την περίοδο Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2023.

Έσοδα

Τα συνολικά έσοδα, κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2024 αυξήθηκαν κατά €721,6 εκ. (+6,6%) και ανήλθαν στα €11.686,7 εκ. σε σύγκριση με €10.965,1 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2023.

Συγκεκριμένα, οι συνολικοί φόροι επί της παραγωγής και των εισαγωγών αυξήθηκαν κατά €227,3 εκ. (+6,2%) και ανήλθαν στα €3.893,0 εκ. σε σύγκριση με €3.665,7 εκ. το 2023, εκ των οποίων τα καθαρά έσοδα του ΦΠΑ (μετά την αφαίρεση των επιστροφών) αυξήθηκαν κατά €187,2 εκ. (+7,6%) και ανήλθαν στα €2.660,8 εκ. σε σύγκριση με €2.473,6 εκ. το 2023. Τα έσοδα από τη φορολογία στο εισόδημα και τον πλούτο αυξήθηκαν κατά €399,7 εκ. (+16,0%) και ανήλθαν στα €2.896,4 εκ. σε σύγκριση με €2.496,7 εκ. το 2023. Οι εισπραχθέντες τόκοι και μερίσματα αυξήθηκαν κατά €41,1 εκ. (+48,2%) και ανήλθαν στα €126,5 εκ. σε σύγκριση με €85,3 εκ. το 2023. Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά €189,3 εκ. (+29,9%) και ανήλθαν στα €822,7 εκ. σε σύγκριση με €633,4 εκ. το 2023. Οι κοινωνικές εισφορές αυξήθηκαν κατά €24,9 εκ. (+0,7%) και ανήλθαν στα €3.611,3 εκ. σε σύγκριση με €3.586,4 εκ. το 2023.

Αντιθέτως, οι τρέχουσες μεταβιβάσεις μειώθηκαν κατά €109,6 εκ. (-29,1%) και περιορίστηκαν στα €266,9 εκ. σε σύγκριση με €376,5 εκ. το 2023. Οι κεφαλαιουχικές μεταβιβάσεις μειώθηκαν κατά €51,1 εκ. (-42,2%) και περιορίστηκαν στα €69,9 εκ. σε σύγκριση με €121,0 εκ. το 2023.

Δαπάνες

Οι συνολικές δαπάνες, κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2024 μειώθηκαν κατά €45,4 εκ. (-0,4%) και περιορίστηκαν στα €10.254,9 εκ. σε σύγκριση με €10.300,2 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2023.

Συγκεκριμένα, η ενδιάμεση ανάλωση αυξήθηκε κατά €109,5 εκ. (+11,2%) και ανήλθε στα €1.086,6 εκ. σε σύγκριση με €977,1 εκ. το 2023. Οι απολαβές προσωπικού (συμπεριλαμβανομένων των τεκμαρτών κοινωνικών εισφορών και συντάξεων των δημοσίων υπαλλήλων) αυξήθηκαν κατά €209,9 εκ. (+7,6%) και ανήλθαν στα €2.973,3 εκ. σε σύγκριση με €2.763,4 εκ. το 2023. Οι κοινωνικές παροχές αυξήθηκαν κατά €342,6 εκ. (+8,8%) και ανήλθαν στα €4.255,3 εκ. σε σύγκριση με €3.912,7 εκ. το 2023. Οι πληρωθέντες τόκοι αυξήθηκαν κατά €23,4 εκ. (+7,0%) και ανήλθαν στα €358,8 εκ. σε σύγκριση με €335,4 εκ. το 2023.

Αντιθέτως, οι επιδοτήσεις μειώθηκαν κατά €22,7 εκ. (-16,7%) και περιορίστηκαν στα €113,3 εκ. σε σύγκριση με €136,0 εκ. το 2023. Οι τρέχουσες μεταβιβάσεις μειώθηκαν κατά €323,8 εκ. (-32,9%) και περιορίστηκαν στα €660,1 εκ. σε σύγκριση με €983,9 εκ. το 2023.

Ο λογαριασμός κεφαλαίου μειώθηκε κατά €384,4 εκ. (-32,2%) και περιορίστηκε στα €807,5 εκ. σε σύγκριση με €1.191,9 εκ. το 2023, εκ των οποίων, οι επενδύσεις πάγιου κεφαλαίου αυξήθηκαν κατά €8,8 εκ. (+1,3%) και ανήλθαν στα €675,3 εκ. σε σύγκριση με €666,5 εκ. το 2023 και οι άλλες μεταβιβάσεις κεφαλαίου μειώθηκαν κατά €393,1 εκ. (-74,8%) και περιορίστηκαν στα €132,2 εκ. σε σύγκριση με €525,3 εκ. το 2023.

Για τον υποτομέα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, έχουν παραχθεί εκτιμήσεις λόγω μη υποβολής επαρκών στοιχείων από τις αρμόδιες αρχές.

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου

---

Fiscal Accounts of General Government: January-October 2024

The preliminary General Government fiscal results, which are prepared by the Statistical Service of Cyprus (CYSTAT) indicate a surplus of €1.431,8 mn (4,2% of GDP) for the period of January-October 2024, as compared to a surplus of €664,8 mn (2,1% of GDP) that was recorded during the period of January-October 2023.

Revenue

During the period of January-October 2024, total revenue increased by €721,6 mn (+6,6%) and amounted to €11.686,7 mn, compared to €10.965,1 mn in the corresponding period of 2023.

In detail, taxes on production and imports increased by €227,3 mn (+6,2%) and amounted to €3.893,0 mn, compared to €3.665,7 mn in 2023, of which net VAT revenue increased by €187,2 mn (+7,6%) and amounted to €2.660,8 mn, compared to €2.473,6 mn in 2023. Revenue from taxes on income and wealth increased by €399,7 mn (+16,0%) and amounted to €2.896,4 mn, compared to €2.496,7 mn in 2023. Property income increased by €41,1 mn (+48,2%) and amounted to €126,5 mn, compared to €85,3 mn in 2023. Revenue from the sale of goods and services increased by €189,3 mn (+29,9%) and amounted to €822,7 mn, compared to €633,4 mn in 2023. Social contributions increased by €24,9 mn (+0,7%) and amounted to €3.611,3 mn, compared to €3.586,4 mn in 2023.

On the contrary, current transfers decreased by €109,6 mn (-29,1%) to €266,9 mn, from €376,5 mn in 2023. Capital transfers decreased by €51,1 mn (-42,2%) to €69,9 mn, from €121,0 mn in 2023.

Expenditure

During the period of January-October 2024, total expenditure decreased by €45,4 mn (-0,4%) to €10.254,9 mn, from €10.300,2 mn in the corresponding period of 2023.

In detail, intermediate consumption increased by €109,5 mn (+11,2%) and amounted to €1.086,6 mn, compared to €977,1 mn in 2023. Compensation of employees (including imputed social contributions and pensions of civil servants) increased by €209,9 mn (+7,6%) and amounted to €2.973,3 mn, compared to €2.763,4 mn in 2023. Social benefits increased by €342,6 mn (+8,8%) and amounted to €4.255,3 mn, compared to €3.912,7 mn in 2023. Interest payable increased by €23,4 mn (+7,0%) and amounted to €358,8 mn, compared to €335,4 mn in 2023.

On the contrary, subsidies decreased by €22,7 mn (-16,7%) to €113,3 mn, from €136,0 mn in 2023. Current transfers decreased by €323,8 mn (-32,9%) to €660,1 mn, from €983,9 mn in 2023.

The capital account decreased by €384,4 mn (-32,2%) to €807,5 mn, from €1.191,9 mn in 2023, of which gross capital formation increased by €8,8 mn (+1,3%) and amounted to €675,3 mn, compared to €666,5 mn in 2023 and other capital expenditure decreased by €393,1 mn (-74,8%) to €132,2 mn, from €525,3 mn in 2023.

For the Local Government sub-sector, estimates have been produced due to non-submission of sufficient data by the competent authorities.

Source: Cystat

Έσοδα από τον τουρισμό: Σεπτέμβριος 2024

Με βάση τα αποτελέσματα της Έρευνας Ταξιδιωτών, τα έσοδα από τον τουρισμό τον Σεπτέμβριο 2024 ανήλθαν σε €454,1 εκ., παρουσιάζοντας αύξηση 6,0% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου χρόνου (€428,4 εκ.).

Για την περίοδο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2024 τα έσοδα από τον τουρισμό υπολογίζονται σε €2.575,9 εκ. σε σύγκριση με €2.456,1 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2023, σημειώνοντας αύξηση 4,9%.

Ανάλυση δαπανών

H κατά κεφαλή δαπάνη τουριστών τον Σεπτέμβριο 2024 ανέρχεται σε €891,29 σε σύγκριση με €879,13 τον Σεπτέμβριο 2023, σημειώνοντας αύξηση 1,4%.

Οι Βρετανοί τουρίστες (η μεγαλύτερη τουριστική αγορά με 35,5% του συνόλου των τουριστών τον Σεπτέμβριο 2024) ξόδεψαν κατά μέσο όρο €112,35 ημερησίως, ενώ οι Ισραηλινοί τουρίστες (η δεύτερη μεγαλύτερη τουριστική αγορά κατά τον συγκεκριμένο μήνα με 10,7% του συνόλου) ξόδεψαν κατά μέσο όρο €150,63. Οι τουρίστες από την Πολωνία (τρίτη μεγαλύτερη αγορά με 8,3%), ξόδεψαν €88,96 ημερησίως.

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου

--

Revenue from tourism: September 2024

Based on the results of the Passengers Survey carried out by the Statistical Service, revenue from tourism reached €454,1 mn in September 2024, recording an increase of 6,0% as compared to the corresponding month of the previous year (€428,4 mn).

For the period of January – September 2024, revenue from tourism is estimated at €2.575,9mn compared to €2.456,1 mn in the corresponding period of 2023, recording an increase of 4,9%.

Expenditure analysis

The average expenditure per person was €891,29 in September 2024 compared to €879,13 in September 2023, recording an increase of 1,4%.

Tourists from the United Kingdom (the largest tourist market with 35,5% of the total tourists in September 2024) spent on average €112,35 per day, while tourists from Israel (the second largest market during the specific month with 10,7% of the total tourists) spent on average €150,63. Tourists from Poland (the third largest market with 8,3%), spent on average €88,96 per day.

Source: Cystat

Δείκτης Τιμών Παραγωγού στη Βιομηχανία: Οκτώβριος 2024

Ο Δείκτης Τιμών Παραγωγού στη Βιομηχανία για τον μήνα Οκτώβριο 2024 έφτασε στις 123,8 μονάδες (βάση 2021=100), σημειώνοντας αύξηση 0,3% σε σύγκριση με τον Σεπτέμβριο 2024. Όσον αφορά τη μεταβολή σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους, παρατηρείται μείωση 0,6%. Για την περίοδο Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2024, ο δείκτης σημείωσε μείωση 2,0% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2023.

Τον Οκτώβριο 2024 σε σύγκριση με τον Σεπτέμβριο 2024 ο δείκτης σημείωσε αύξηση στους τομείς της μεταποίησης κατά 0,4% και της παροχής νερού και ανάκτησης υλικών επίσης κατά 0,4%, ενώ σημείωσε μείωση στους τομείς των μεταλλείων και λατομείων (-0,2%) και της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος (-0,1%).

Όσον αφορά τις μεταβολές σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους, παρατηρείται αύξηση στους τομείς της παροχής νερού και ανάκτησης υλικών (1,0%), της μεταποίησης (0,8%) και των μεταλλείων και λατομείων (0,6%) και μείωση στον τομέα της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος κατά 5,7%.

Κατά μεταποιητικό κλάδο, τον Οκτώβριο 2024 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους καταγράφηκαν αυξήσεις στην κατασκευή ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων και ηλεκτρολογικού εξοπλισμού (6,5%), στην κατασκευή επίπλων, άλλες μεταποιητικές δραστηριότητες και επισκευή και εγκατάσταση μηχανημάτων και εξοπλισμού (5,4%), στην παραγωγή κλωστοϋφαντουρικών υλών, ειδών ένδυσης και δερμάτινων ειδών (3,8%), στην κατασκευή χαρτιού και προϊόντων από χαρτί και εκτυπώσεις (2,4%), στην παραγωγή προϊόντων διύλισης πετρελαίου, χημικών ουσιών και προϊόντων και φαρμακευτικών προϊόντων και σκευασμάτων (2,0%), στην κατασκευή μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού, μηχανοκίνητων οχημάτων και λοιπού εξοπλισμού μεταφορών (1,9%) και στη βιομηχανία τροφίμων, ποτών και προϊόντων καπνού (0,6%), ενώ σημειώθηκε μείωση στην παραγωγή βασικών μετάλλων και κατασκευή μεταλλικών προϊόντων (-2,7%), στην κατασκευή προϊόντων από ελαστικό και πλαστικές ύλες (-0,9%) και στην παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων (-0,5%).

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου

---

Index of Industrial Output Prices: October 2024

The Index of Industrial Output Prices for October 2024 reached 123,8 units (base 2021=100), recording an increase of 0,3% compared to September 2024. Compared to the corresponding month of the previous year, the index recorded a decrease of 0,6%. For the period January-October 2024, the index showed a decrease of 2,0% compared to the corresponding period of 2023.

In October 2024 compared to September 2024, the index showed an increase in the sectors of manufacturing by 0,4% and water supply and materials recovery also by 0,4%, while it showed a decrease in the mining and quarrying (-0,2%) and electricity supply (-0,1%) sectors.

Compared to the corresponding month of the previous year, an increase was recorded in the sectors of water supply and materials recovery (1,0%), manufacturing (0,8%) and mining and quarrying (0,6%) and a decrease in the electricity supply sector by 5,7%.

By division of economic activity in manufacturing, in October 2024 compared to the corresponding month of the previous year, increases were recorded in the manufacture of electronic and optical products and electrical equipment (6,5%), the manufacture of furniture, other manufacturing and repair and installation of machinery and equipment (5,4%), the manufacture of textiles, wearing apparel and leather products (3,8%), the manufacture of paper and paper products and printing (2,4%), the manufacture of refined petroleum products, chemicals and chemical products and pharmaceutical products and preparations (2,0%), the manufacture of machinery and equipment, motor vehicles and other transport equipment (1,9%) and the manufacture of food products, beverages and tobacco products (0,6%), while a decrease was recorded in the manufacture of basic metals and fabricated metal products (-2,7%), the manufacture of rubber and plastic products (-0,9%) and the manufacture of other non-metallic mineral products (-0,5%).

Source: Cystat

Έρευνα Εργατικού Δυναμικού (ΕΕΔ): 3ο τρίμηνο 2024

Με βάση τα αποτελέσματα της Έρευνας Εργατικού Δυναμικού για το 3 ο τρίμηνο του 2024, το εργατικό δυναμικό ανήλθε σε 516.127 άτομα ή 65,7% του πληθυσμού (άνδρες 71,0%, γυναίκες 60,7%) σε σύγκριση με 511.596 άτομα (65,7%) το αντίστοιχο τρίμηνο του 2023.

Ο αριθμός των απασχολουμένων ήταν 493.054 άτομα και το ποσοστό απασχόλησης 62,7% (άνδρες 68,0%, γυναίκες 57,8%) σε σύγκριση με 483.317 άτομα (62,1%) το αντίστοιχο τρίμηνο του 2023.

Ο αριθμός των ανέργων ανήλθε σε 23.073 άτομα και το ποσοστό ανεργίας σε 4,5% του εργατικού δυναμικού (άνδρες 4,2%, γυναίκες 4,8%) σε σύγκριση με 28.280 άτομα (5,5%) το αντίστοιχο τρίμηνο του 2023.

Απασχόληση

Στις ηλικίες 20-64 το ποσοστό απασχόλησης ήταν 80,7%. Το ποσοστό για τους άνδρες ήταν 86,3% και για τις γυναίκες 75,5%. Στο αντίστοιχο τρίμηνο του 2023 το ποσοστό ήταν 80,0% (άνδρες 84,8%, γυναίκες 75,5%). Στις ηλικίες 55-64 το ποσοστό απασχόλησης ήταν 71,0% σε σύγκριση με 67,2% στο αντίστοιχο τρίμηνο του 2023.

Σύμφωνα με την κατανομή της απασχόλησης κατά τομέα, το μεγαλύτερο ποσοστό των απασχολουμένων το συγκεντρώνουν οι Υπηρεσίες με 81,9% και ακολουθούν η Βιομηχανία και η Γεωργία με ποσοστά 16,2% και 1,9% αντίστοιχα. Για το 3 ο τρίμηνο του 2023 τα αντίστοιχα ποσοστά ήταν: Υπηρεσίες 82,0%, Βιομηχανία 15,5% και Γεωργία 2,5%.

Η μερική απασχόληση αποτελούσε το 8,7% της συνολικής απασχόλησης ή 42.836 άτομα (άνδρες 6,5%, γυναίκες 11,1%). Το αντίστοιχο ποσοστό για το 3 ο τρίμηνο του 2023 ήταν 9,0% (άνδρες 6,9%, γυναίκες 11,1%).

Από το σύνολο των απασχολουμένων, το 90,2% ή 444.893 άτομα ήταν υπάλληλοι, από τους οποίους το 14,5% (64.566 άτομα) είχε προσωρινή εργασία. Στο αντίστοιχο τρίμηνο του 2023 οι υπάλληλοι αποτελούσαν το 89,3% του συνόλου της απασχόλησης και από αυτούς ποσοστό 14,6% είχε προσωρινή εργασία.

Ανεργία

Στους νέους ηλικίας 15-24 ετών το ποσοστό ανεργίας ήταν 12,1% του εργατικού δυναμικού των ηλικιών αυτών (άνδρες 10,9%, γυναίκες 13,4%) σε σύγκριση με 17,3% (άνδρες 18,3%, γυναίκες 16,3%) στο αντίστοιχο τρίμηνο του περασμένου χρόνου.

Όσον αφορά στη διάρκεια της ανεργίας, το 56,3% του συνόλου των ανέργων έψαχνε για εργασία για περίοδο κάτω από 6 μήνες, το 20,2% για περίοδο 6-11 μήνες, ενώ ποσοστό 23,5% ήταν μακροχρόνια άνεργοι. Τα αντίστοιχα ποσοστά για το 3 ο τρίμηνο του 2023 ήταν 50,5%, 18,7% και 30,8%.

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου

---

Labour Force Survey (LFS): 3rd quarter 2024

According to the results of the Labour Force Survey, the labour force in the 3 rd quarter of 2024 amounted to 516.127 persons or 65,7% of the population (males 71,0%, females 60,7%) in comparison to 511.596 persons (65,7%) in the corresponding quarter of 2023.

The number of employed persons was 493.054 and the employment rate 62,7% (males 68,0%, females 57,8%) in comparison to 483.317 persons (62,1%) in the corresponding quarter of 2023.

The number of unemployed persons amounted to 23.073 and the unemployment rate to 4,5% of the labour force (males 4,2%, females 4,8%) in comparison to 28.280 persons (5,5%) in the corresponding quarter of 2023.

Employment

For the age group 20-64, the employment rate was 80,7%. The rate for males was 86,3% and for females 75,5%. In the corresponding quarter of 2023, the rate was 80,0% (males 84,8%, females 75,5%). For the age group 55-64 the employment rate was 71,0% in comparison to 67,2% in the corresponding quarter of 2023.

According to the distribution of employment by sector, the biggest percentage of employed persons was in Services (81,9%), followed by Manufacturing (16,2%) and Agriculture (1,9%). For the 3 rd quarter of 2023, the corresponding percentages were: Services 82,0%, Manufacturing 15,5% and Agriculture 2,5%.

The share of part-time employment to total employment was 8,7% or 42.836 persons (males 6,5%, females 11,1%). The corresponding rate for the 3 rd quarter of 2023 was 9,0% (males 6,9%, females 11,1%).

90,2% or 444.893 of the total employed persons were employees, of which 14,5% (64.566 persons) had a temporary job. In the corresponding quarter of 2023 employees accounted for 89,3% of total employment of which 14,6% had a temporary job.

Unemployment

For young persons aged 15-24 years old, the unemployment rate was 12,1% of the labour force of the same age group (males 10,9%, females 13,4%) in comparison to 17,3% (males 18,3%, females 16,3%) in the corresponding quarter of last year.

As far as the duration of unemployment is concerned, 56,3% of the total unemployed persons searched for a job for a period of less than 6 months, 20,2% for a period of 6-11 months, whereas a percentage of 23,5% were long-term unemployed. The corresponding rates for the 3 rd quarter of 2023 were 50,5%, 18,7% and 30,8%.

Source: Cystat

Τριμηνιαίοι Εθνικοί Λογαριασμοί: 3ο τρίμηνο 2024

Ο ρυθμός ανάπτυξης της οικονομίας κατά το τρίτο τρίμηνο του 2024 είναι θετικός και υπολογίζεται σε 3,9% σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2023. Μετά τη διόρθωση του ΑΕΠ ως προς τις εποχικές διακυμάνσεις και τις εργάσιμες μέρες, ο ρυθμός ανάπτυξης υπολογίζεται στο 3,8%.

Όσον αφορά την προσέγγιση παραγωγής για τον υπολογισμό του ΑΕΠ, ο θετικός ρυθμός ανάπτυξης οφείλεται κυρίως στους τομείς: "Ξενοδοχεία και Εστιατόρια", "Κατασκευές", "Ενημέρωση και Επικοινωνίες", "Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο, Επισκευή μηχανοκινήτων οχημάτων".

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου

---

Quarterly National Accounts: 3rd quarter 2024

The GDP growth rate in real terms during the third quarter of 2024 is positive and it is estimated at 3,9% over the corresponding quarter of 2023. Based on seasonally and working day adjusted data, GDP growth rate in real terms is estimated at 3,8%.

Regarding the production approach for the estimation of GDP, the positive growth rate is mainly attributed to the sectors: "Hotels and Restaurants", "Construction", "Information and Communication", "Wholesale and Retail Trade, Repair of Motor Vehicles".

Source: Cystat

Δείκτης Κύκλου Εργασιών στις Υπηρεσίες: 3ο τρίμηνο 2024

Ο Δείκτης Κύκλου Εργασιών κατά το τρίτο τρίμηνο του 2024 παρουσίασε άνοδο σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους στους τομείς της διαχείρισης ακίνητης περιουσίας (11,5%), της ενημέρωσης και επικοινωνίας (8,0%), των υπηρεσιών παροχής καταλύματος και εστίασης (6,4%), των διοικητικών και υποστηρικτικών δραστηριοτήτων (5,7%) και των επαγγελματικών, επιστημονικών και τεχνικών δραστηριοτήτων (4,6%).

Κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2024, αυξήσεις σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2023 κατέγραψαν οι δείκτες των διοικητικών και υποστηρικτικών δραστηριοτήτων (9,8%), της ενημέρωσης και επικοινωνίας (8,3%), των υπηρεσιών παροχής καταλύματος και εστίασης (7,8%), της διαχείρισης ακίνητης περιουσίας (6,7%) και των επαγγελματικών, επιστημονικών και τεχνικών δραστηριοτήτων (2,0%).

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου

---

Turnover Value Index οf Services: 3rd quarter 2024

The Turnover Value Index during the third quarter of 2024 recorded increases in the sectors of real estate activities (11,5%), information and communication activities (8,0%), accommodation and food service activities (6,4%), administrative and support service activities (5,7%) and professional, scientific and technical activities (4,6%) compared to the corresponding quarter of 2023.

During the period January-September 2024, increases relative to the corresponding period of 2023 were observed in the Turnover Value Indices of administrative and support service activities (9,8%), information and communication (8,3%), accommodation and food service activities (7,8%), real estate activities (6,7%) and professional, scientific and technical activities (2,0%).

Source: Cystat

Δείκτης Κύκλου Εργασιών στις Μεταφορές και Αποθήκευση: 3ο τρίμηνο 2024

Ο Δείκτης Κύκλου Εργασιών στις Μεταφορές και Αποθήκευση κατά το τρίτο τρίμηνο του 2024 έφτασε τις 145,1 μονάδες (έτος βάσης 2021=100), σημειώνοντας αύξηση 2,0% σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους.

Κατά οικονομική δραστηριότητα, αυξήσεις σε σχέση με το τρίτο τρίμηνο του προηγούμενου έτους σημειώθηκαν στις πλωτές μεταφορές (10,7%), στις χερσαίες μεταφορές (7,1%), στις ταχυδρομικές και ταχυμεταφορικές δραστηριότητες (4,1%) και στην αποθήκευση και υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες (1,3%), ενώ μείωση σημειώθηκε στις αεροπορικές μεταφορές (-2,9%).

Κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2024, ο Δείκτης Κύκλου Εργασιών στις Μεταφορές και Αποθήκευση σημείωσε αύξηση της τάξης του 1,4% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2023.

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου

---

Turnover Value Index of Transport and Storage: 3rd quarter 2024

The Turnover Value Index of Transport and Storage during the third quarter of 2024 reached 145,1 units (base year 2021=100), recording an increase of 2,0% compared to the corresponding quarter of the previous year.

By economic activity, increases relative to the third quarter of the previous year were observed in water transport (10,7%), in land transport (7,1%), in postal and courier activities (4,1%) and in warehousing and support activities for transportation (1,3%), while a decrease recorded in air transport (-2,9%).

During the period January-September 2024, the Turnover Value Index of Transport and Storage recorded an increase of 1,4% compared to the corresponding period of 2023.

Source: Cystat

Εγγεγραμμένοι άνεργοι: Νοέμβριος 2024

Με βάση τα στοιχεία που τηρούνται στα Επαρχιακά Γραφεία Εργασίας, ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων στο τέλος Νοεμβρίου 2024, έφτασε τα 11.087 άτομα. Με βάση τα στοιχεία διορθωμένα για εποχικές διακυμάνσεις, τα οποία δείχνουν την τάση της ανεργίας, ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων τον Νοέμβριο 2024 έφτασε τα 10.375 άτομα παραμένοντας στα ίδια επίπεδα σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα.

Σε σύγκριση με τον Νοέμβριο του 2023 σημειώθηκε μείωση 1.575 ατόμων ή 12,4% που αποδίδεται κυρίως στους τομείς των χρηματοπιστωτικών και ασφαλιστικών δραστηριοτήτων, των υπηρεσιών παροχής καταλύματος και υπηρεσιών εστίασης, των κατασκευών, του εμπορίου, καθώς και σε μείωση που σημειώθηκε στους νεοεισερχόμενους στην αγορά εργασίας.

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου

---

Registered unemployed: November 2024

The unemployed persons, registered at the District Labour Offices on the last day of November 2024, reached 11.087 persons. Based on the seasonally adjusted data that show the trend of unemployment, the number of registered unemployed for November 2024 reached 10.375 persons remaining at the same level in comparison to the previous month.

In comparison with November 2023, a decrease of 1.575 persons or 12,4% was recorded, attributed mainly to the sectors of financial and insurance activities, accommodation and food service activities, construction, trade, as well as to the decrease recorded for newcomers in the labour market.

Source: Cystat

Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ): Νοέμβριος 2024

Ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή τον Νοέμβριο 2024 μειώθηκε κατά 0,43 μονάδες και έφτασε στις 118,21 μονάδες σε σύγκριση με 118,64 μονάδες τον Οκτώβριο 2024. Ο πληθωρισμός τον Νοέμβριο 2024 αυξήθηκε με ρυθμό 1,5%.

Για την περίοδο Ιανουαρίου – Νοεμβρίου 2024, ο ΔΤΚ σημείωσε αύξηση 1,7% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Η μεγαλύτερη μεταβολή στις οικονομικές κατηγορίες συγκριτικά με τον Νοέμβριο του 2023 και σε σχέση με το προηγούμενο μήνα καταγράφηκε στα Γεωργικά Προϊόντα με ποσοστό 8,91% και -4,09% αντίστοιχα.

Ανάλυση ποσοστιαίων μεταβολών

Συγκριτικά με τον Νοέμβριο του 2023, οι μεγαλύτερες μεταβολές παρατηρήθηκαν στις κατηγορίες Τρόφιμα και μη Αλκοολούχα ποτά (4,6%) και Εστιατόρια και Ξενοδοχεία (4,2%).

Σε σχέση με τον Οκτώβριο του 2024, οι μεγαλύτερες μεταβολές παρατηρήθηκαν στις κατηγορίες Τρόφιμα και μη Αλκοολούχα ποτά (-2,3%) και Ένδυση και Υπόδηση (1,9%) .

Για την περίοδο Ιανουαρίου – Νοεμβρίου 2024, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, η μεγαλύτερη μεταβολή παρουσιάστηκε στην κατηγορία Εστιατόρια και Ξενοδοχεία (5,5%).

Ανάλυση επιπτώσεων σε μονάδες

Τη μεγαλύτερη θετική επίδραση στη μεταβολή του ΔΤΚ του Νοεμβρίου 2024 σε σχέση με τον Νοέμβριο του 2023 είχαν οι κατηγορίες Τρόφιμα και μη Αλκοολούχα Ποτά (1,05) και Εστιατόρια και Ξενοδοχεία (0,44).

Τη μεγαλύτερη αρνητική επίδραση στη μεταβολή του ΔΤΚ του Νοεμβρίου 2024 σε σχέση με τον Νοέμβριο του 2023 είχε η κατηγορία Μεταφορές (-0,33).

Τη μεγαλύτερη επίπτωση στη μεταβολή του ΔΤΚ σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα είχε η κατηγορία Τρόφιμα και μη Αλκοολούχα Ποτά (-0,55).

Τη μεγαλύτερη επίπτωση στη μεταβολή του ΔΤΚ του Νοεμβρίου 2024 σε σύγκριση με το δείκτη του Νοεμβρίου 2023 είχαν οι κατηγορίες Πετρελαιοειδή (-0,58), οι Υπηρεσίες τροφοδοσίας (0,43) και οι Πατάτες (0,28).

Οι Πατάτες είχαν τη μεγαλύτερη θετική επίδραση στη μεταβολή του ΔΤΚ του Νοεμβρίου 2024 σε σχέση με τον αντίστοιχο δείκτη του προηγούμενου μήνα (0,18), ενώ τη μεγαλύτερη αρνητική επίδραση είχε η κατηγορία Φρέσκα Λαχανικά (-0,56).

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου

---

Consumer Price Index (CPI): November 2024

The Consumer Price Index (CPI) in November 2024 decreased by 0,43 points, reaching 118,21 units compared to 118,64 units in October 2024. Inflation in November 2024 increased at a rate of 1,5%.

For the period January – November 2024, the Consumer Price Index (CPI) recorded an increase of 1,7% compared to the corresponding period of the previous year.

The largest change in economic categories compared to November 2023 and the previous month was recorded in Agricultural Products, with a rate of 8,91% and -4,09%, respectively.

Analysis of percentage changes

Compared to November 2023, the largest changes were observed in the categories Food and Non-Alcoholic Beverages (4,6%) and Restaurants and Hotels (4,2%).

Compared to October 2024, the most significant changes were recorded in the categories Food and NonAlcoholic Beverages (-2,3%) and Clothing and Footwear (1,9%).

For the period January – November 2024, compared to the corresponding period of the previous year, the largest change was observed in the category Restaurants and Hotels (5,5%).

Analysis of effects in units

The most significant positive contribution to the change in the CPI for November 2024 compared to November 2023 came from the categories Food and Non-Alcoholic Beverages (1,05) and Restaurants and Hotels (0,44).

The largest negative contribution to the CPI changes for November 2024 compared to November 2023 was recorded in category Transport (-0,33).

The category Food and Non-Alcoholic Beverages had the most significant impact on the CPI change compared to the previous month (-0,55).

The most significant contributions to the CPI change in November 2024 compared to November 2023 were recorded in the categories Petroleum products (-0,58), Catering Services (0,43), and Potatoes (0,28).

Potatoes had the most significant positive impact on the CPI change for November 2024 compared to the previous month (0,18), while the category Fresh vegetables had the largest negative impact (-0,56).

Source: Cystat

Δείκτης Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία: Σεπτέμβριος 2024

Κατά τον μήνα Σεπτέμβριο 2024, ο Δείκτης Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία έφθασε τις 143,5 μονάδες (βάση 2021=100), σημειώνοντας αύξηση 1,3% σε σύγκριση με τον Σεπτέμβριο του 2023. Για την περίοδο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2024, ο δείκτης παρουσίασε αύξηση 2,2% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

Στον τομέα της μεταποίησης, τον Σεπτέμβριο 2024 ο δείκτης έφθασε τις 131,2 μονάδες, σημειώνοντας αύξηση 5,1% σε σύγκριση με τον Σεπτέμβριο του 2023. Αύξηση παρατηρήθηκε επίσης στον τομέα των μεταλλείων και λατομείων κατά 13,8%. Αρνητική μεταβολή σημειώθηκε στους τομείς της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος κατά 9,5% και της παροχής νερού και ανάκτησης υλικών κατά 1,2%.

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου

---

Industrial Turnover Index: September 2024

In September 2024, the Industrial Turnover Index reached 143,5 units (base 2021=100), recording an increase of 1,3% compared to September 2023. For the period January – September 2024, the index recorded an increase of 2,2% compared to the corresponding period of the previous year.

In manufacturing, the Industrial Turnover Index for September 2024 reached 131,2 units, recording an increase of 5,1% compared to September 2023. An increase was also recorded in the sector of mining and quarrying (+13,8%). Decreases were noted in the sectors of electricity supply (-9,5%) and water supply and materials recovery (-1,2%).

Source: Cystat

Στατιστικά Στοιχεία Επιτοκίων των Νομισματικών Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων

Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου δημοσίευσε τα στατιστικά στοιχεία των μέσων επιτοκίων1 των νομισματικών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων της Κύπρου για καταθέσεις και δάνεια κατοίκων της ευρωζώνης σε ευρώ, καθώς και στοιχεία για ποσά νέων δανείων προς κατοίκους της ευρωζώνης σε ευρώ για το μήνα αναφοράς Οκτώβριο 2024. Τα εν λόγω στοιχεία περιλαμβάνονται στην έκδοση Νομισματικές και Χρηματοοικονομικές Στατιστικές, Νοεμβρίου 2024.

Οι κυριότερες εξελίξεις επιτοκίων που αφορούν νέες συμβάσεις καταθέσεων και δανείων, περιλαμβανομένων των συμβάσεων οι οποίες έτυχαν επαναδιαπραγμάτευσης, συνοψίζονται ως εξής:

Επιτόκια καταθέσεων

Το επιτόκιο για καταθέσεις προθεσμίας έως ενός έτους από νοικοκυριά σημείωσε μείωση στο 1,76%, σε σύγκριση με 1,98% τον προηγούμενο μήνα.

Το αντίστοιχο επιτόκιο για καταθέσεις από μη χρηματοδοτικές εταιρείες παρουσίασε αύξηση στο 2,19%, σε σύγκριση με 2,14% τον προηγούμενο μήνα.

Επιτόκια δανείων2

Το επιτόκιο που αφορά καταναλωτικά δάνεια σημείωσε αύξηση στο 8,00%, σε σύγκριση με 6,50% τον προηγούμενο μήνα.

Το επιτόκιο που αφορά δάνεια για αγορά κατοικίας αυξήθηκε στο 4,62%, σε σύγκριση με 4,53% τον προηγούμενο μήνα.

Το επιτόκιο που αφορά δάνεια προς μη χρηματοδοτικές εταιρείες για ποσά μέχρι €1 εκατ. παρουσίασε μείωση στο 5,45%, σε σύγκριση με 5,59% τον προηγούμενο μήνα. Το επιτόκιο που αφορά δάνεια προς μη χρηματοδοτικές εταιρείες για ποσά άνω του €1 εκατ. κατέγραψε μείωση στο 4,72%, σε σύγκριση με 5,26% τον προηγούμενο μήνα.

Ποσά νέων δανείων3

Τον Οκτώβριο του 2024 τα συνολικά νέα δάνεια παρουσίασαν μείωση και έφτασαν στα €533,8 εκατ., σε σύγκριση με €667,9 εκατ. τον προηγούμενο μήνα. Οι κυριότερες κατηγορίες νέων δανείων αναλύονται πιο κάτω:

Τα νέα καταναλωτικά δάνεια μειώθηκαν στα €21,3 εκατ. (εκ των οποίων €20,2 εκατ. καθαρά νέα δάνεια), σε σύγκριση με €30,2 εκατ. τον προηγούμενο μήνα (εκ των οποίων €22,4 εκατ. καθαρά νέα δάνεια).

Τα νέα δάνεια για αγορά κατοικίας παρουσίασαν μείωση στα €115,7 εκατ. (εκ των οποίων €96,1 εκατ. καθαρά νέα δάνεια), σε σύγκριση με €121,6 εκατ. τον προηγούμενο μήνα (εκ των οποίων €96,5 εκατ. καθαρά νέα δάνεια).

Τα νέα δάνεια προς μη χρηματοδοτικές εταιρείες για ποσά μέχρι €1 εκατ. σημείωσαν μείωση στα €57,3 εκατ. (εκ των οποίων €41,8 εκατ. καθαρά νέα δάνεια), σε σύγκριση με €63,8 εκατ. τον προηγούμενο μήνα (εκ των οποίων €41,2 εκατ. καθαρά νέα δάνεια).

Τα νέα δάνεια προς μη χρηματοδοτικές εταιρείες για ποσά άνω του €1 εκατ. κατέγραψαν μείωση στα €333,9 εκατ. (εκ των οποίων €201,8 εκατ. καθαρά νέα δάνεια), σε σύγκριση με €400,0 εκατ. τον προηγούμενο μήνα (εκ των οποίων €108,2 εκατ. καθαρά νέα δάνεια).

1) Σύμφωνα με τις πρόνοιες του Κανονισμού 2013/34, όπως τροποποιήθηκε, της ΕΚΤ, τα στοιχεία επιτοκίων καταρτίζονται ως σταθμικά μέσα επιτόκια, τα οποία είναι ευαίσθητα σε τιμές απομακρυσμένες από τον μέσο όρο (outliers).

2) Τα επιτόκια δανείων αναφέρονται σε δάνεια με κυμαινόμενο επιτόκιο και αρχική περίοδο προσδιορισμού έως ένα έτος.

3) Τα ποσά νέων δανείων περιλαμβάνουν νέες συμβάσεις δανείων καθώς και συμβάσεις οι οποίες έτυχαν επαναδιαπραγμάτευσης κατά τον υπό αναφορά μήνα.

Πηγή: Κεντρική Τράπεζα Κύπρου

---

Statistics on Interest Rates applied by Monetary Financial Institutions

The Central Bank of Cyprus released the statistics on the average interest rates1 applied by monetary financial institutions in Cyprus on deposits and loans of euro area residents in euro, as well as data regarding volumes (amounts) of new euro denominated loans to euro area residents for the reference month of October 2024. These statistics are included in the November 2024 edition of Monetary and Financial Statistics.

The main developments in interest rates on new deposit and loan contracts, including contracts which were renegotiated, are summarized as follows:

Deposit Rates

The interest rate on deposits from households with an agreed maturity of up to one year recorded a decrease to 1,76%, compared with 1,98% in the previous month.

The corresponding interest rate on deposits from non-financial corporations registered an increase to 2,19%, compared with 2,14% in the previous month.

Lending Rates2

The interest rate on consumer credit increased to 8,00%, compared with 6,50% in the previous month.

The interest rate on loans for house purchase increased to 4,62%, compared with 4,53% in the previous month.

The interest rate on loans to non-financial corporations for amounts up to €1 million decreased to 5,45%, compared with 5,59% in the previous month. The interest rate on loans to non-financial corporations for amounts over €1 million registered a decrease to 4,72%, compared with 5,26% in the previous month.

Amounts of new loans3

Total new loans recorded a decrease to €533,8 million in October 2024, compared with €667,9 million in the previous month. The main categories of new loans are analysed below:

New loans for consumption decreased to €21,3 million (of which €20,2 mil. pure new loans), compared with €30,2 million in the previous month (of which €22,4 mil. pure new loans).

New loans for house purchase recorded a decrease to €115,7 million (of which €96,1 mil. pure new loans), compared with €121,6 million in the previous month (of which €96,5 mil. pure new loans).

New loans to non-financial corporations for amounts up to €1 million decreased to €57,3 million (of which €41,8 mil. pure new loans), compared with €63,8 million in the previous month (of which €41,2 mil. pure new loans).

New loans to non-financial corporations for amounts over €1 million registered a decrease to €333,9 million (of which €201,8 mil. pure new loans), compared with €400,0 million in the previous month (of which €108,2 mil. pure new loans).

1) In accordance with the provisions of Regulation 2013/34, as amended, of the European Central Bank, interest rates are calculated as weighted average interest rates, which are sensitive to outliers.

2) Lending rates refer to loans with floating interest rate and up to one year initial rate fixation.

3) Amounts of new loans include new loan contracts and contracts which were renegotiated within the reference month.

Source: Central Bank of Cyprus

