TD7 2024 Submission & Obligation For Recording Valid TINs

TD7 2024 submission and obligation for recording valid TINs

Following the announcement of the Tax Department (announcement – available only in Greek), we would like to remind our clients that for the submission of the ΤD7 declaration for 2024, it is required to record a valid tax identification number (TIN) for all employees.

Therefore, we urge employers to promptly secure valid TINs for all their employees.

The tax registration and obtaining a TIN is done online through the Tax For All portal of the Tax Department (Online Registration | TFA - TAX FOR ALL).

Υποβολή ΤΦ7 2024 και υποχρέωση καταχώρησης ΑΦΤ

Σε συνέχεια ανακοίνωσης του Τμήματος Φορολογίας, υπενθυμίζουμε τους πελάτες μας ότι για την υποβολή της Δήλωσης ΤΦ7 2024 απαιτείται η καταχώρηση αριθμού Φορολογικής Ταυτότητας (ΑΦΤ) για όλους του εργοδοτούμενους.

Για το λόγο αυτό προτρέπουμε τους εργοδότες για την έγκαιρη εξασφάλιση του ΑΦΤ όλων των εργοδοτουμένων τους.

Η εγγραφή στο Φορολογικό Μητρώο και απόκτηση ΑΦΤ γίνεται μέσω της ιστοσελίδας του Τμήματος Φορολογίας TFA Tax for all (Διαδικτυακή Εγγραφή | TFA - TAX FOR ALL).

