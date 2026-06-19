Economics Weekly Alert 21/2026

Δείκτης Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία - Ετήσια Μεταβολή +5,6% -Μάρτιος 2026

Κατά τον μήνα Μάρτιο 2026, ο Δείκτης Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία έφθασε τις 144,7 μονάδες (βάση 2021=100), σημειώνοντας αύξηση 5,6% σε σύγκριση με τον Μάρτιο του 2025. Για την περίοδο Ιανουαρίου– Μαρτίου 2026, ο δείκτης παρουσίασε αύξηση 2,8% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

Στον τομέα της μεταποίησης, τον Μάρτιο 2026 ο δείκτης έφθασε τις 148,7 μονάδες, σημειώνοντας αύξηση 8,2% σε σύγκριση με τον Μάρτιο του 2025. Αύξηση παρατηρήθηκε στους τομείς της παροχής νερού και ανάκτησης υλικών κατά 16,0% και των μεταλλείων και λατομείων κατά 11,0%. Αρνητική μεταβολή σημειώθηκε στον τομέα της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος κατά 10,3%

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσίαopens in a new tab

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Turnover Index in Industry – Annual Change +5.6% (March 2026)

In March 2026, the Turnover Index in Industry reached 144.7 points (base year 2021=100), recording an increase of 5.6% compared with March 2025.

For the period January–March 2026, the index rose by 2.8% compared with the corresponding period of the previous year.

In the manufacturing sector, the index reached 148.7 points in March 2026, marking an increase of 8.2% compared with March 2025. Increases were also observed in the sectors of water supply and materials recovery (16.0%) and mining and quarrying (11.0%). A negative change was recorded in the electricity supply sector, which decreased by 10.3%.

Source: Cystatopens in a new tab

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Απασχόληση (Εθνικοί Λογαριασμοί) - Ετήσια Μεταβολή +2,0% στα Άτομα και +2,5% στις Ώρες Εργασίας - 1ο Τρίμηνο 2026



Ετήσια Μεταβολή +2,0% στα Άτομα και +2,5% στις Ώρες Εργασίας Άτομα Το σύνολο των εργαζομένων που απασχολούνταν κατά το 1ο τρίμηνο του 2026 υπολογίζεται στα 513.367 άτομα, εκ των οποίων 460.476 είναι υπάλληλοι και 52.891 αυτοαπασχολούμενοι. Συγκριτικά με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2025, η συνολική απασχόληση για το 1ο τρίμηνο του 2026 αυξήθηκε κατά 2,0%. Οι σημαντικότερες ποσοστιαίες αυξήσεις παρατηρήθηκαν στους τομείς του Χονδρικού και Λιανικού Εμπορίου, Επισκευή μηχανοκινήτων οχημάτων (NACE G), της Ενημέρωσης και Επικοινωνίας (NACE J) και των Κατασκευών (NACE F)



Ώρες Εργασίας Οι πραγματικές ώρες εργασίας για το 1 ο τρίμηνο του 2026 υπολογίζονται στις 238.274 χιλιάδες, με ποσοστό αύξησης 2,5% σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2025. Οι σημαντικότερες ποσοστιαίες αυξήσεις παρατηρήθηκαν στους τομείς του Χονδρικού και Λιανικού Εμπορίου, Επισκευή μηχανοκινήτων οχημάτων (NACE G), της Ενημέρωσης και Επικοινωνίας (NACE J) και των Κατασκευών (NACE F)

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσίαopens in a new tab

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Employment (National Accounts) – Annual Change +2.0% in People and +2.5% in Hours Worked – Q1 2026

Annual change: +2.0% in persons and +2.5% in hours worked

People

The total number of people employed in the first quarter of 2026 is estimated at 513,367, of whom 460,476 are employees and 52,891 are self-employed.

Compared with the corresponding quarter of 2025, total employment in the first quarter of 2026 increased by 2.0%. The most significant percentage increases were observed in the sectors of Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles (NACE G), Information and Communication (NACE J), and Construction (NACE F).

Hours Worked

Actual hours worked in the first quarter of 2026 are estimated at 238,274 thousand, representing an increase of 2.5% compared with the corresponding quarter of 2025. The most notable percentage increases were recorded in the sectors of Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles (NACE G), Information and Communication (NACE J), and Construction (NACE F).

Source: Cystatopens in a new tab

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Στατιστικές Εξωτερικού Εμπορίου - Μάρτιος 2026 (Τελικά Στοιχεία) και Απρίλιος 2026 (Προκαταρκτικά Στοιχεία)

Απρίλιος 2026, Προκαταρκτικά Στοιχεία

Οι συνολικές εισαγωγές αγαθών τον Απρίλιο 2026 ανήλθαν στα €1.370,7 εκ. σε σύγκριση με €1.190,7 εκ. τον Απρίλιο 2025, καταγράφοντας αύξηση 15,1%. Οι εισαγωγές από άλλα Κράτη Μέλη της ΕΕ ήταν €645,3 εκ. και από τρίτες χώρες €725,4 εκ. σε σύγκριση με €740,8 εκ. και €449,9 εκ. αντίστοιχα τον Απρίλιο 2025. Οι εισαγωγές τον Απρίλιο 2026 περιλαμβάνουν τη μεταβίβαση οικονομικής ιδιοκτησίας πλοίων, συνολικής αξίας €240,4 εκ. έναντι €100,4 εκ. τον Απρίλιο 2025.

Οι συνολικές εξαγωγές αγαθών τον Απρίλιο 2026 ανήλθαν στα €363,6 εκ. σε σύγκριση με €393,6 εκ. τον Απρίλιο 2025, σημειώνοντας μείωση 7,6%. Οι εξαγωγές προς άλλα Κράτη Μέλη της ΕΕ ήταν €119,6 εκ. και προς τρίτες χώρες €244,0 εκ., σε σύγκριση με €109,2 εκ. και €284,4 εκ. αντίστοιχα τον Απρίλιο 2025. Οι εξαγωγές τον Απρίλιο 2026 περιλαμβάνουν τη μεταβίβαση οικονομικής ιδιοκτησίας πλοίων, συνολικής αξίας €33,8 εκ. έναντι €32,8 εκ. τον Απρίλιο 2025.

Οι συνολικές εισαγωγές αγαθών για την περίοδο Ιανουαρίου–Απριλίου 2026 ανήλθαν στα €4.697,0 εκ. σε σύγκριση με €4.483,1 εκ. για την περίοδο Ιανουαρίου–Απριλίου 2025, σημειώνοντας αύξηση 4,8%. Οι συνολικές εξαγωγές αγαθών για την περίοδο Ιανουαρίου–Απριλίου 2026 ανήλθαν στα €1.639,9 εκ. σε σύγκριση με €1.808,5 εκ. για την περίοδο Ιανουαρίου–Απριλίου 2025, σημειώνοντας μείωση 9,3%. Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου ανήλθε στα €3.057,1 εκ. για την περίοδο Ιανουαρίου–Απριλίου 2026 σε σύγκριση με €2.674,6 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2025.

Μάρτιος 2026, Τελικά Στοιχεία

Οι συνολικές εισαγωγές αγαθών ανήλθαν στα €1.211,1 εκ. τον Μάρτιο 2026 σε σύγκριση με €1.084,8 εκ. τον Μάρτιο 2025, σημειώνοντας αύξηση 11,6%.

Οι εξαγωγές εγχώρια παραγόμενων προϊόντων, περιλαμβανομένων των προμηθειών πλοίων και αεροπλάνων, για τον Μάρτιο 2026 ανήλθαν στα €368,2 εκ. σε σύγκριση με €284,8 εκ. τον Μάρτιο 2025, καταγράφοντας αύξηση 29,3%.

Η αξία των εγχώριων εξαγωγών βιομηχανικών προϊόντων, εξαιρουμένων των προμηθειών πλοίων και αεροπλάνων, για τον Μάρτιο 2026 ανήλθε σε €352,4 εκ. σε σύγκριση με €273,0 εκ. τον Μάρτιο 2025. Η αξία των εγχώριων εξαγωγών γεωργικών προϊόντων, εξαιρουμένων των προμηθειών πλοίων και αεροπλάνων, για τον Μάρτιο 2026 ανήλθε στα €14,7 εκ. έναντι €11,0 εκ. τον Μάρτιο 2025.

Οι εξαγωγές ξένων προϊόντων, περιλαμβανομένων των προμηθειών πλοίων και αεροπλάνων, για τον Μάρτιο 2026 ανήλθαν στα €137,8 εκ. σε σύγκριση με €190,2 εκ. τον Μάρτιο 2025, σημειώνοντας μείωση 27,5%.

Οι κυριότερες κατηγορίες εξαγωγών εγχώρια παραγόμενων προϊόντων κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Μαρτίου 2026 (εξ. των προμηθειών σε πλοία και αεροσκάφη), ήταν τα ορυκτά καύσιμα και λάδια με αξία €424,7 εκ., τα φαρμακευτικά προϊόντα με αξία €94,8 εκ. και το χαλλούμι με αξία €91,7 εκ.

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσίαopens in a new tab

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External Trade Statistics – March 2026 (Final Data) and April 2026 (Provisional Data)

April 2026, Provisional Data

Total imports of goods in April 2026 amounted to €1,370.7 million, compared with €1,190.7 million in April 2025, representing an increase of 15.1%. Imports from other EU Member States totalled €645.3 million and from third countries €725.4 million, compared with €740.8 million and €449.9 million respectively in April 2025.

Imports in April 2026 include the transfer of economic ownership of ships, with a total value of €240.4 million, compared with €100.4 million in April 2025.

Total exports of goods in April 2026 amounted to €363.6 million, compared with €393.6 million in April 2025, recording a decrease of 7.6%. Exports to other EU Member States totalled €119.6 million and to third countries €244.0 million, compared with €109.2 million and €284.4 million respectively in April 2025.

Exports in April 2026 include the transfer of economic ownership of ships, with a total value of €33.8 million, compared with €32.8 million in April 2025.

Total imports of goods for the period January–April 2026 amounted to €4,697.0 million, compared with €4,483.1 million for the corresponding period of 2025, representing an increase of 4.8%. Total exports of goods for the same period amounted to €1,639.9 million, compared with €1,808.5 million in January–April 2025, recording a decrease of 9.3%.

The trade deficit amounted to €3,057.1 million for the period January–April 2026, compared with €2,674.6 million in the corresponding period of 2025.

March 2026, Final Data

Total imports of goods amounted to €1,211.1 million in March 2026, compared with €1,084.8 million in March 2025, marking an increase of 11.6%.

Exports of domestically produced products, including stores and provisions for ships and aircraft, amounted to €368.2 million in March 2026 compared with €284.8 million in March 2025, recording an increase of 29.3%.

The value of domestic exports of industrial products, excluding supplies to ships and aircraft, amounted to €352.4 million in March 2026, compared with €273.0 million in March 2025. The value of domestic exports of agricultural products, excluding supplies to ships and aircraft, amounted to €14.7 million in March 2026, compared with €11.0 million in March 2025.

Exports of foreign products, including stores and provisions for ships and aircraft, amounted to €137.8 million in March 2026, compared with €190.2 million in March 2025, recording a decrease of 27.5%.

The main categories of domestic exports for the period January–March 2026 (excluding supplies to ships and aircraft) were mineral fuels and oils with a value of €424.7 million, pharmaceutical products with a value of €94.8 million, and halloumi cheese with a value of €91.7 million.

Source: Cystatopens in a new tab

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Εγγραφές Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Ιαν-Μάιος 2026

Συνολικές Εγγραφές +13,0%

Κατά τον Μάιο 2026, οι συνολικές εγγραφές μηχανοκίνητων οχημάτων έφτασαν τις 5.173, σημειώνοντας αύξηση 6,0% σε σχέση με 4.879 τον Μάιο 2025. Οι εγγραφές επιβατηγών αυτοκινήτων σαλούν αυξήθηκαν κατά 7,7% στις 4.000 από 3.715 τον Μάιο 2025.

Οι κυριότερες εξελίξεις που σημειώθηκαν στις εγγραφές οχημάτων κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Μαΐου 2026, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025, συνοψίζονται στα ακόλουθα:

(α) Ο συνολικός αριθμός των εγγραφέντων οχημάτων αυξήθηκε κατά 13,0% την περίοδο Ιανουαρίου-Μαΐου 2026 και έφτασε τις 23.743, σε σύγκριση με 21.012 κατά την ίδια περίοδο του 2025.

(β) Οι εγγραφές επιβατηγών αυτοκινήτων σαλούν αυξήθηκαν κατά 12,5% και έφτασαν τις 18.259, σε σύγκριση με 16.224 την αντίστοιχη περίοδο του 2025. Από το σύνολο των επιβατηγών αυτοκινήτων σαλούν, 6.112 ή 33,5% ήταν καινούρια και 12.147 ή 66,5% ήταν μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Τα αυτοκίνητα ενοικίασης ειδικότερα παρουσίασαν μείωση 14,2% (από 2.197 στα 1.884).

(γ) Το μερίδιο των βενζινοκίνητων αυτοκινήτων σαλούν στο σύνολο αυτής της κατηγορίας οχημάτων μειώθηκε την περίοδο Ιανουαρίου-Μαΐου 2026 στο 35,4% (από 43,7% την αντίστοιχη περίοδο του 2025), όπως και το μερίδιο των πετρελαιοκίνητων (από 8,8% το 2025 σε 8,3% το 2026). Αντίθετα, αυξήθηκε το μερίδιο των ηλεκτροκίνητων (από 4,7% σε 5,0%) και το μερίδιο των υβριδικών (από 42,9% σε 51,3%).

(δ) Οι εγγραφές λεωφορείων αυξήθηκαν στις 102 την περίοδο Ιανουαρίου-Μαΐου 2026, από 63 την ίδια περίοδο του 2025.

(ε) Οι εγγραφές των οχημάτων μεταφοράς φορτίου αυξήθηκαν στις 2.854 την περίοδο Ιανουαρίου-Μαΐου 2026, σε σύγκριση με 2.474 την αντίστοιχη περίοδο του 2025, σημειώνοντας αύξηση 15,4%. Συγκεκριμένα, τα ελαφρά φορτηγά αυξήθηκαν κατά 11,5% στα 2.253, οι ελκυστήρες δρόμου (ρυμουλκά) κατά 16,8% στους 111, τα βαριά φορτηγά κατά 32,1% στα 358 και τα οχήματα ενοικίασης κατά 51,7% στα 132.

(στ) Οι εγγραφές μοτοποδηλάτων ( 50κε μειώθηκαν στις 55 την περίοδο Ιανουαρίου-Μαΐου 2026, σε σύγκριση με 101 κατά την ίδια περίοδο του 2025.

(ζ) Οι εγγραφές μοτοσικλετών ) 50κε αυξήθηκαν κατά 15,3% στις 2.149 την περίοδο Ιανουαρίου-Μαΐου 2026, σε σύγκριση με 1.864 την ίδια περίοδο του 2025.

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσίαopens in a new tab

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Motor Vehicle Registrations – Jan–May 2026

Total Registrations +13.0%

In May 2026, total motor vehicle registrations reached 5,173, recording an increase of 6.0% compared with 4,879 in May 2025. Registrations of saloon passenger cars rose by 7.7% to 4,000, compared with 3,715 in May 2025.

The main developments observed in vehicle registrations during the period January–May 2026, compared with the corresponding period of 2025, are summarised as follows:

(a) The total number of registered vehicles increased by 13.0% in January–May 2026, reaching 23,743 compared with 21,012 in the same period of 2025.

(b) Registrations of saloon passenger cars increased by 12.5% to 18,259, compared with 16,224 in the corresponding period of 2025. Of the total saloon passenger cars, 6,112 or 33.5% were new, and 12,147 or 66.5% were used cars. Notably, rental cars recorded a decrease of 14.2% (from 2,197 to 1,884).

(c) The share of petrol-driven saloon cars in this category decreased to 35.4% in January–May 2026 (from 43.7% in the same period of 2025), as did the share of diesel cars (from 8.8% in 2025 to 8.3% in 2026). By contrast, the share of electric cars increased (from 4.7% to 5.0%), as did the share of hybrid cars (from 42.9% to 51.3%).

(d) Registrations of buses increased to 102 in January–May 2026, compared with 63 in the same period of 2025.

(e) Registrations of goods transport vehicles rose to 2,854 in January–May 2026, compared with 2,474 in the corresponding period of 2025, marking an increase of 15.4%. Specifically, light goods vehicles increased by 11.5% to 2,253, road tractors (articulated lorries) by 16.8% to 111, heavy goods vehicles by 32.1% to 358, and rental vehicles by 51.7% to 132.

(f) Registrations of mopeds under 50cc decreased to 55 in January–May 2026, compared with 101 in the same period of 2025.

(g) Registrations of motorcycles over 50cc increased by 15.3% to 2,149 in January–May 2026, compared with 1,864 in the same period of 2025.

Source: Cystatopens in a new tab

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Κρατικοί Υπάλληλοι κατά Κατηγορία - Συνολική Απασχόληση - Μάιος 2026

Οι Κρατικοί Υπάλληλοι τον Μάιο του 2026 ανήλθαν στα 55.382 άτομα, σημειώνοντας αύξηση κατά 77 άτομα (0,1%) σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025. Η απασχόληση στη Δημόσια Υπηρεσία μειώθηκε κατά 1,2%, ενώ στην Εκπαιδευτική Υπηρεσία και στις Δυνάμεις Ασφαλείας αυξήθηκε κατά 1,4% και 0,6% αντίστοιχα.

Στο σύνολο των Κρατικών Υπαλλήλων, η μεγαλύτερη αύξηση (2,1%) παρατηρείται στους Εργαζόμενους Αορίστου Χρόνου (ΕΑΧ) σε σύγκριση με τον Μάιο του 2025 και η μοναδική μείωση (-3,1%) παρατηρείται στους Εργαζόμενους Ορισμένου Χρόνου (ΕΟΧ). Στις επί μέρους κατηγορίες προσωπικού ανά Υπηρεσία, η μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση παρουσιάζεται στους ΕΑΧ της Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (24,7%) και η μεγαλύτερη ποσοστιαία μείωση στους EOX των Δυνάμεων Ασφαλείας (-89,8%).

Σημειώνεται ότι η μεγάλη μείωση που παρατηρείται στους ΕΟΧ των Δυνάμεων Ασφαλείας (-89,8%) οφείλεται κατά κύριο λόγο στην ολοκλήρωση και μη επέκταση συγκεκριμένων συμβάσεων ορισμένου χρόνου κατά τον Ιούλιο 2025.

Για την περίοδο Ιανουαρίου – Μαΐου 2026 ο μέσος όρος των Κρατικών Υπαλλήλων αυξήθηκε κατά 0,2% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025.

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσίαopens in a new tab

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Government Employees by Category – Total Employment – May 2026

Government employees in May 2026 totalled 55,382 persons, recording an increase of 77 persons (0.1%) compared with the corresponding month of 2025. Employment in the Public Service decreased by 1.2%, while employment in the Educational Service and the Security Forces increased by 1.4% and 0.6%, respectively.

Among all government employees, the largest increase (2.1%) was observed among employees with indefinite contracts, compared with May 2025, while the only decrease (-3.1%) was recorded among employees on fixed-term contracts.

Within the individual staff categories by service, the highest percentage increase was recorded among indefinite-contract employees in the Educational Service (24.7%), while the largest percentage decrease was observed among fixed-term employees in the Security Forces (-89.8%).

It is noted that the significant reduction observed among fixed-term employees in the Security Forces (-89.8%) is mainly due to the completion and non-renewal of specific fixed-term contracts in July 2025.

For the period January–May 2026, the average number of government employees increased by 0.2% compared with the corresponding period of 2025.

Source: Cystatopens in a new tab

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Η Υποβολή Φορολογικών Δηλώσεων για το Φορολογικό Έτος 2025 Αναμένεται να Αρχίσει Σύντομα

Σύντομα αναμένεται να αρχίσει η υποβολή των δηλώσεων εισοδήματος μισθωτού και αυτοεργοδοτούμενου για το φορολογικό έτος 2025. Σύμφωνα με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων θα είναι η 31η Οκτωβρίου.

Συνεπώς οι φορολογούμενοι θα έχουν στη διάθεση τους περίπου τέσσερις μήνες για να συμμορφωθούν και να υποβάλουν εμπρόσθεσμα τις δηλώσεις εισοδήματος. Φέτος καθυστέρησε η υποβολή των φορολογικών δηλώσεων λόγω της φορολογικής μεταρρύθμισης που εφαρμόζεται από την 1η του χρόνου αλλά και των αλλαγών που γίνονται από τη ιδιωτική εταιρεία στο μηχανογραφικό σύστημα Tax For All, η οποία ενσωματώνει όλες τις αλλαγές στο σύγχρονο σύστημα του Τμήματος Φορολογίας.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο αρχικός σχεδιασμός ήταν οι φορολογικές δηλώσεις για το 2025 να υποβάλλονταν μέσω του Tax For All, ωστόσο λόγω της αναβάθμιση του μηχανογραφικού συστήματος, αυτές θα υποβληθούν, δηλαδή φέτος, μέσω του υφιστάμενου συστήματος TAXISnet. Συνεπώς, η διαδικασία της υποβολής των φορολογικών δηλώσεων και οι σχετικές δηλώσεις θα είναι ακριβώς οι ίδιες που ήταν τις προηγούμενες χρονιές.

Όπως πληροφορείται ο «Φ», εντός του μήνα θα αναρτηθούν στη σελίδα του Τμήματος Φορολογίας οι δηλώσεις εισοδήματος μισθωτού και αυτοεργοδοτούμενου για να τις συμπληρώσουν οι φορολογούμενοι, να τις υποβάλουν και να καταβάλουν σχετικές φορολογίες. Υπενθυμίζεται ότι υποχρέωση για υποβολή της φορολογικής δήλωσης για το 2025 έχουν οι φορολογούμενοι με ετήσια εισοδήματα πέραν των €19.500, καθώς πριν από την εφαρμογή των νέων φορολογικών δεδομένων της μεταρρύθμισης σε αυτά τα επίπεδα κινείτο το αφορολόγητο. Όσοι υποβάλουν τις φορολογικές τους δηλώσεις μετά την εκπνοή της προθεσμίας της 31ης Οκτωβρίου θα χρεωθούν με πρόστιμο €100.

Από του χρόνου με τα νέα δεδομένα

Την ίδια ώρα, πυρετώδεις είναι οι διαδικασίες τόσο από ιδιωτική εταιρεία, όσο και από το Τμήμα Φορολογίας για τις φορολογικές δηλώσεις του 2026, οι οποίες θα περιλαμβάνουν όλες τις πρόνοιες της φορολογικής μεταρρύθμισης, δηλαδή, φορολογικές εκπτώσεις, αλλαγή φορολογικών κλιμάκων και του αφολόγητο. Δηλαδή, η υποβολή των φορολογικών δηλώσεων για το 2026 θα υποβληθεί εντός του 2027, ενώ η καταληκτική ημερομηνία θα είναι η 31η Ιουλίου της ίδιας χρονιάς.

Το αφορολόγητο εισόδημα έχει αυξηθεί στις €22 χιλ. Το φορολογητέο εισόδημα είναι το καθαρό ποσό που φορολογείται, μετά τις αφαιρέσεις απαλλαγών και εκπτώσεων. Οι φορολογικές κλίμακες από το φορολογικό έτος 2026 είναι οι εξής:

-Επιβολή φόρου 20% για εισοδήματα από €22.001 μέχρι €32 χιλ.

-Επιβολή φόρου 25% για εισοδήματα €32.001 μέχρι €42 χιλ.

-Φορολόγησή 30% για ετήσια εισοδήματα €42.001 μέχρι €72 χιλ.

-Φορολόγηση 35% για εισοδήματα πέραν των €72 χιλ.

Βάσει της φορολογικής μεταρρύθμισης, η παραχώρηση των προσωπικών εκπτώσεων, γίνεται με βάση την οικογενειακή κατάσταση και τα εισοδηματικά κριτήρια. Οι φορολογικές εκπτώσεις που λαμβάνουν οι φορολογούμενοι για κάθε τέκνο ή φοιτητή είναι €1000 για το πρώτο παιδί, €1250 για το δεύτερο παιδί και €1500 για πέραν των τριών τέκνων.

Επιπρόσθετα, παραχωρούνται εκπτώσεις €2,000 από τον φόρο εισοδήματος για τους τόκους στεγαστικού εξυπηρετούμενου δανείου για κύρια κατοικία και για ενοίκια, καθώς και €1000 για πράσινες επενδύσεις για κύρια κατοικία και για την αγορά ηλεκτρικού οχήματος. Προϋπόθεση για τις φορολογικές εκπτώσεις είναι τα ετήσια εισοδήματα της οικογένειας, καθώς για 1-2 παιδιά το σύνολο των απολαβών θα πρέπει να είναι €100 χιλ., για 3-4 παιδιά τα ετήσια εισοδήματα θα πρέπει να είναι μέχρι €150 χιλ. και για πέραν των πέντε τέκνων τα εισοδήματα της οικογένειας θα πρέπει να είναι μέχρι €200 χιλ. Του χρόνου, υποχρέωση για την υποβολή φορολογικού εισοδήματος θα έχουν οι φορολογούμενοι ηλικίας 25 μέχρι 71 ετών.

Πηγή: Philenewsopens in a new tab

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Income Tax Returns Submission to Begin Soon for Tax Year 2025

The submission of income tax returns for employees and self-employed individuals for the 2025 tax year is expected to commence shortly. According to a decision by the Council of Ministers, the deadline for submitting tax returns has been set for 31 October.

Taxpayers will therefore have approximately four months at their disposal to comply and submit their income tax returns on time. This year, the submission process has been delayed due to the tax reform implemented at the beginning of the year, as well as changes being carried out by a private company to the Tax For All IT system, which incorporates all updates into the modern system of the Tax Department.

It is worth noting that the original plan was for 2025 tax returns to be submitted through the Tax For All system. However, due to the system upgrade, returns will instead be submitted this year through the existing TAXISnet system. Consequently, the submission process and the relevant forms will remain exactly the same as in previous years.

According to information obtained by Phileleftheros, the income tax return forms for employees and self-employed individuals will be uploaded to the Tax Department’s website within the month, allowing taxpayers to complete, submit, and settle any due taxes.

It is recalled that the obligation to submit a tax return for 2025 applies to taxpayers with annual income exceeding €19,500, as this was the tax-free threshold prior to the implementation of the new tax reform framework. Those who submit their tax returns after the 31 October deadline will incur a €100 penalty.

New Framework from Next Year

At the same time, intensive preparations are underway by both the private contractor and the Tax Department for the 2026 tax returns, which will incorporate all provisions of the tax reform, including tax allowances, revised tax bands, and a new tax-free threshold.

Tax returns for 2026 will be submitted in 2027, with the deadline set for 31 July of that year.

The tax-free income threshold has been increased to €22,000. Taxable income refers to the net amount subject to tax after deductions, exemptions, and allowances.

The tax bands applicable from the 2026 tax year are as follows:

20% for income from €22,001 to €32,000

25% for income from €32,001 to €42,000

30% for income from €42,001 to €72,000

35% for income above €72,000

Under the tax reform, personal tax allowances are granted based on family status and income criteria. Tax relief per dependent child or student is set at:

€1,000 for the first child

€1,250 for the second child

€1,500 for each additional child (beyond two)

Additionally, tax deductions are granted as follows:

€2,000 for mortgage interest on a primary residence and for rental expenses

€1,000 for green investments related to a primary residence and for the purchase of an electric vehicle

Eligibility for these tax allowances depends on total household income:

Up to €100,000 for families with 1–2 children

Up to €150,000 for families with 3–4 children

Up to €200,000 for families with more than five children

From next year, the obligation to submit an income tax return will apply to taxpayers aged 25 to 71.

Source: Philenewsopens in a new tab

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Προκήρυξη επιδομάτων στήριξης κατοίκων ορεινών και απομακρυσμένων περιοχών για το έτος 2026

Την προκήρυξη των επιδομάτων στήριξης των κατοίκων ορεινών περιοχών και των εργαζόμενων μη συνταξιούχων κατοίκων απομακρυσμένων περιοχών για το έτος 2026 ενέκρινε στη σημερινή του συνεδρία το Υπουργικό Συμβούλιο.

Σε δηλώσεις του μετά το πέρας του Υπουργικού Συμβουλίου, ο Υπουργός Εσωτερικών κ. Κωνσταντίνος Ιωάννου επεσήμανε ότι η σημερινή απόφαση «επαναβεβαιώνει την προσήλωση της Κυβέρνησης στην εφαρμογή δράσεων που στοχεύουν στην ενίσχυση της ανάπτυξης και στη στήριξη των τοπικών κοινωνιών».

Τα επιδόματα παραχωρούνται σε ετήσια βάση και αφορούν τους κατοίκους των Κοινοτήτων που βρίσκονται σε υψόμετρο τουλάχιστον 600 μέτρων και τους εργαζόμενους μη συνταξιούχους κατοίκους Κοινοτήτων που βρίσκονται σε απόσταση τουλάχιστον 40 χιλιομέτρων από αστικό κέντρο ή σε απόσταση μεταξύ 30 και 39 χιλιομέτρων από αστικό κέντρο και υψόμετρο τουλάχιστον 700 μέτρων.

Όπως ανέφερε ο κ. Ιωάννου, «τα Σχέδια Επιδομάτων αποτελούν κίνητρο τόσο για τη διατήρηση του υφιστάμενου πληθυσμού όσο και για την προσέλκυση νέων κατοίκων στις περιοχές εφαρμογής του Σχεδίου. Παράλληλα, εντάσσονται στο ευρύτερο πλαίσιο της στρατηγικής της Κυβέρνησης για την αναζωογόνηση της υπαίθρου και των ορεινών, μέσα από στοχευμένα μέτρα που βελτιώνουν την ποιότητα ζωής των κατοίκων, ενισχύουν την οικονομική δραστηριότητα και δημιουργούν προϋποθέσεις βιώσιμης ανάπτυξης των χωριών μας».

Αναφερόμενος στην απόδοση των Σχεδίων για το 2025, ο Υπουργός Εσωτερικών σημείωσε ότι την περσινή χρονιά παραχωρήθηκε μέσω των δύο επιδομάτων συνολικό ποσό €8.95 εκατ. για κάλυψη 14.576 δικαιούχων νοικοκυριών, που αντιστοιχούν σε 31.975 κατοίκων των ορεινών και απομακρυσμένων περιοχών.

Οι αιτήσεις για το 2026 θα υποβάλλονται στα κατά τόπους Κοινοτικά Συμβούλια από τις 12 Ιουνίου μέχρι τις 10 Ιουλίου 2026.

Πηγή: Υπουργείο Εσωτερικώνopens in a new tab

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Scheme for Subsidies Supporting Residents of Mountainous and Remote Areas for 2026

The Council of Ministers approved, at today’s meeting, the announcement of subsidy schemes to support residents of mountainous areas and working, non-pensioner residents of remote المناطق for the year 2026.

In statements following the meeting, the Minister of the Interior, Mr Constantinos Ioannou, emphasised that today’s decision “reaffirms the Government’s commitment to implementing actions aimed at strengthening development and supporting local communities”.

The subsidies are granted on an annual basis and concern residents of communities located at an altitude of at least 600 metres, as well as working, non-pensioner residents of communities situated at least 40 kilometres from an urban centre, or between 30 and 39 kilometres from an urban centre and at an altitude of at least 700 metres.

As Mr Ioannou noted, “the subsidy schemes serve as an incentive both for maintaining the existing population and for attracting new residents to the areas covered by the schemes. At the same time, they form part of the broader framework of the Government’s strategy to revitalise rural and mountainous areas, through targeted measures that improve residents’ quality of life, strengthen economic activity, and create the conditions for the sustainable development of our villages.”

Referring to the performance of the schemes in 2025, the Minister of the Interior stated that a total of €8.95 million was granted through the two schemes last year, covering 14,576 beneficiary households, corresponding to 31,975 residents of mountainous and remote areas.

Applications for 2026 will be submitted to the respective Community Councils from 12 June to 10 July 2026.

Source: Ministry of Interior