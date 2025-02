Economics Weekly Alert 03/2025

Αφίξεις τουριστών και επιστροφές κατοίκων Κύπρου από ταξίδια στο εξωτερικό: Δεκέμβριος 2024

Αφίξεις τουριστών

Οι αφίξεις τουριστών τον Δεκέμβριο 2024 ανήλθαν σε 133.063 σε σύγκριση με 123.630 τον Δεκέμβριο 2023, σημειώνοντας αύξηση 7,6%.

Για την περίοδο Ιανουαρίου – Δεκεμβρίου 2024, οι αφίξεις τουριστών ανήλθαν σε 4.040.200 σε σύγκριση με 3.845.652 την αντίστοιχη περίοδο του 2023, σημειώνοντας αύξηση 5,1%.

Οι αφίξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο υπήρξαν η κυριότερη πηγή τουρισμού για τον Δεκέμβριο 2024, αφού αποτέλεσαν το 23,7% (31.501) των συνολικών αφίξεων, οι αφίξεις από το Ισραήλ το 17,4% (23.168), οι αφίξεις από την Πολωνία 9,4% (12.473), οι αφίξεις από την Ελλάδα 9,0% (11.969) και οι αφίξεις από τη Γερμανία 5,7% (7.535).

Ο σκοπός ταξιδιού τον Δεκέμβριο 2024 ήταν για ποσοστό 49,6% των τουριστών οι διακοπές, για 37,5% η επίσκεψη σε φίλους ή συγγενείς και για ποσοστό 12,7% επαγγελματικός. Αντίστοιχα, για τον Δεκέμβριο 2023, ποσοστό 58,4% επισκέφθηκε την Κύπρο για διακοπές, 30,4% για επίσκεψη σε φίλους ή συγγενείς και 11,0% για επαγγελματικούς λόγους.

Επιστροφές κατοίκων Κύπρου

Τα ταξίδια κατοίκων Κύπρου στο εξωτερικό τον Δεκέμβριο 2024 ανήλθαν στις 168.022 σε σύγκριση με 153.736 τον Δεκέμβριο 2023, σημειώνοντας αύξηση 9,3%. Οι κυριότερες χώρες από τις οποίες επέστρεψαν οι κάτοικοι Κύπρου τον Δεκέμβριο 2024 ήταν η Ελλάδα με 31,2% (52.344), το Ηνωμένο Βασίλειο με 13,7% (22.995) και η Πολωνία με 5,3% (8.956).

Ο σκοπός ταξιδιού των κατοίκων Κύπρου τον Δεκέμβριο 2024 ήταν κυρίως οι διακοπές με ποσοστό 65,7%, ενώ οι επαγγελματικοί λόγοι κατείχαν ποσοστό 16,3%, οι σπουδές ποσοστό 17,6% και οι άλλοι λόγοι ποσοστό 0,4%.

Πηγή:Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου

Tourist arrivals and returns of residents of Cyprus from trips abroad: December 2024

Tourist arrivals

The arrivals of tourists reached 133.063 in December 2024 compared to 123.630 in December 2023, recording an increase of 7,6%.

For the period of January – December 2024, arrivals of tourists totaled 4.040.200 compared to 3.845.652 in the corresponding period of 2023, recording an increase of 5,1%.

Arrivals from the United Kingdom were the main source of tourism for December 2024, with a share of 23,7% (31.501) of total arrivals, followed by Israel with 17,4% (23.168), Poland with 9,4% (12.473), Greece with 9,0% (11.969) and Germany with 5,7% (7.535).

For a percentage of 49,6% of tourists, the purpose of their trip in December 2024 was holidays, for 37,5% visit to friends and relatives and for 12,7% business. Respectively, in December 2023, 58,4% of tourists visited Cyprus for holidays, 30,4% visited friends or relatives and 11,0% visited Cyprus for business reasons.

Returns of residents of Cyprus

A total number of 168.022 residents of Cyprus returned from a trip abroad in December 2024 compared to 153.736 in the corresponding month last year, recording an increase of 9,3%.

The main countries from which residents of Cyprus returned in December 2024 were Greece with a share of 31,2% (52.344), the United Kingdom with 13,7% (22.995) and Poland with 5,3% (8.956).

The purpose of travel for the residents of Cyprus in December 2024 was mainly holidays, with a percentage of 65,7%, whilst business reasons held a percentage of 16,3%, studies 17,6% and other reasons 0,4%.

Source:Cystat

Εναρμονισμένος Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (ΕνΔΤΚ): Δεκέμβριος 2024

Ο Εναρμονισμένος Δείκτης Τιμών Καταναλωτή τον Δεκέμβριο 2024 αυξήθηκε κατά 3,1% σε σχέση με τον Δεκέμβριο του 2023, ενώ σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα μειώθηκε κατά 0,3%. Για την περίοδο Ιανουαρίου – Δεκεμβρίου 2024, σημειώθηκε αύξηση 2,3% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Συγκριτικά με τον Δεκέμβριο του 2023, οι κατηγορίες Αναψυχή και Πολιτισμός (7,5%), Τρόφιμα και μη Αλκοολούχα Ποτά (7,3%) και Εστιατόρια και Ξενοδοχεία (5,4%) παρουσίασαν την μεγαλύτερη θετική μεταβολή.

Σε σχέση με τον Νοέμβριο 2024, οι μεγαλύτερες μεταβολές καταγράφηκαν στις κατηγορίες Τρόφιμα και μη Αλκοολούχα Ποτά (1,0%) και Μεταφορές (-1,7%).

Για την περίοδο Ιανουαρίου – Δεκεμβρίου 2024 σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, η μεγαλύτερη μεταβολή παρατηρήθηκε στην κατηγορία Εστιατόρια και Ξενοδοχεία (5,5%).

Η μεγαλύτερη μεταβολή στις οικονομικές κατηγορίες σε σχέση με τον Δεκέμβριο του 2023 παρατηρήθηκε στις κατηγορίες Τρόφιμα-Αλκοολούχα Ποτά-Καπνός (5,9%) και Υπηρεσίες (4,5%) ενώ σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα παρατηρήθηκε στην κατηγορία Υπηρεσίες (-0,9%).

Πηγή:Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου

Harmonized Index of Consumer Prices (HICP): December 2024

The HICP rose by 3,1% between December 2023 and December 2024, and decreased by 0,3% in the month between November 2024 and December 2024. For the period January – December 2024, the HICP rose by 2,3% compared to the corresponding period of the previous year.

Compared to December 2023, the categories Recreation and Culture (7,5%), Food and Non-Alcoholic Beverages (7,3%) and Restaurants and Hotels (5,4%) showed the largest positive changes.

In comparison to November 2024, the largest changes were recorded in the categories Food and Non-Alcoholic Beverages (1,0%) and Transport (-1,7%).

For the period January – December 2024 compared to the same period last year, the largest change was observed in the category Restaurants and Hotels (5,5%).

The largest changes in economic categories compared to December 2023 were observed in the categories of Food-Alcoholic Beverages-Tobacco (5,9%) and Services (4,5%), while compared to the previous month, the largest change was observed in the category of Services (-0,9%).

Source:Cystat

Δείκτης Τιμών Κατασκευαστικών Υλικών: Δεκέμβριος 2024

Ο Δείκτης Τιμών Κατασκευαστικών Υλικών για τον μήνα Δεκέμβριο 2024 ανήλθε στις 116,94 μονάδες (με βάση 2021=100), σημειώνοντας μείωση της τάξης του 0,28% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα.

Σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους, ο δείκτης κατέγραψε οριακή αύξηση 0,04%. Κατά κύρια κατηγορία προϊόντων, καταγράφηκαν αυξήσεις στα προϊόντα από ξύλο, μονωτικά, χημικά και πλαστικά (1,39%), στα ηλεκτρομηχανολογικά είδη (0,97%), στα προϊόντα ορυκτών (0,77%) και στα ορυκτά (0,74%), ενώ μειώσεις σημειώθηκαν στα μεταλλικά προϊόντα (-2,33%).

Για την περίοδο Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2024, ο δείκτης σημείωσε μείωση της τάξης του 0,81% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2023.

Πηγή:Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου

Price Index of Construction Materials: December 2024

The Price Index of Construction Materials for December 2024 reached 116,94 units (base year 2021=100), recording a decrease of 0,28% compared to the previous month.

Compared to the same month of the previous year, the index recorded a marginal increase of 0,04%. By main commodity category, increases were recorded in products of wood, insulation materials, chemicals and plastics (1,39%), electromechanical products (0,97%), mineral products (0,77%) and minerals (0,74%), whereas decreases were observed in metallic products (-2,33%).

For the period January-December 2024, the index recorded a decrease of 0,81% compared to the corresponding period of 2023.

Source:Cystat

Άδειες οικοδομής: Αύγουστος 2024

Η Στατιστική Υπηρεσία ανακοινώνει ότι ο αριθμός των αδειών οικοδομής που εκδόθηκαν κατά τον Αύγουστο 2024 ανήλθε στις 183 σε σύγκριση με 450 τον Αύγουστο 2023. Η συνολική αξία των αδειών αυτών έφθασε τα €87,4 εκατομμύρια και το συνολικό εμβαδόν τις 66,2 χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα. Με τις άδειες αυτές προβλέπεται ν' ανεγερθούν 323 οικιστικές μονάδες.

Κατά την περίοδο Ιανουαρίου – Αυγούστου 2024, εκδόθηκαν 5.062 άδειες οικοδομής σε σύγκριση με 4.662 την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, σημειώνοντας αύξηση 8,6%. Η συνολική αξία των αδειών αυτών αυξήθηκε κατά 16,3% και το συνολικό εμβαδόν κατά 18,0%. Ο αριθμός των οικιστικών μονάδων παρουσίασε αύξηση της τάξης του 16,2%.

Η αξιοσημείωτη μείωση στον αριθμό των αδειών οικοδομής που εκδόθηκαν κατά τον μήνα Αύγουστο 2024 οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στη μεταφορά από την 1η Ιουλίου 2024 της αρμοδιότητας έκδοσης αδειών οικοδομής από τους δήμους και τις επαρχιακές διοικήσεις στους νεοσύστατους Επαρχιακούς Οργανισμούς Αυτοδιοίκησης (ΕΟΑ) και τα προβλήματα που παρουσιάστηκαν στη λειτουργία του νέου ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος «Ιππόδαμος».

Πηγή:Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου

Building permits: August 2024

The Statistical Service announces that the number of building permits authorized during August 2024 stood at 183 compared to 450 in August 2023. The total value of these permits reached €87,4 million and the total area 66,2 thousand square metres. These building permits provide for the construction of 323 dwelling units.

During the period January – August 2024, 5.062 building permits were issued compared to 4.662 in the corresponding period of the previous year, recording an increase of 8,6%. The total value of these permits increased by 16,3% and the total area by 18,0%. The number of dwelling units recorded an increase of 16,2%.

The noteworthy decrease in the number of building permits issued in August 2024 is to a large extent the result of the transfer as from the 1st July 2024 of the authority of issuing building permits from the municipalities and the district administration offices to the newly founded Local Government Organisations (LGOs) and the problems encountered in the operation of the new integrated information system "Ippodamos".

Source:Cystat

