Economics Weekly Alert 05/2025

Υποχρέωση καταχώρησης βασικών όρων εργοδότησης

Θα θέλαμε να υπενθυμίσουμε στους πελάτες μας την υποχρέωσή τους, σύμφωνα με το Διάταγμα του Υπουργού Εργασίας (ΚΔΠ 455/2024), να υποβάλουν τους βασικούς όρους εργοδότησης. Οι βασικοί όροι της εργοδότησης πρέπει να υποβληθούν μέσω του πληροφοριακού συστήματος ΕΡΓΑΝΗ, το αργότερο έως τις 28 Φεβρουαρίου 2025, επομένως καλούμε τους εργοδότες να συμμορφωθούν άμεσα με τις απαιτήσεις του σχετικού Διατάγματος.

Οι βασικοί όροι εργοδότησης που πρέπει να υποβληθούν, όπως περιγράφονται στο Διάταγμα, είναι οι εξής:

Στοιχεία εργοδότη Τύπος επιχείρησης (σε περίπτωση επιχείρησης λιανικού εμπορίου) Στοιχεία εργοδοτούμενου Έδρα εργοδότη Τόπος παροχής εργασίας βάσει της σύμβασης απασχόλησης και τόπος παροχής εργασίας Περιγραφή εργασίας και ειδικότητα εργοδοτούμενου Ημερομηνία έναρξης εργασίας Ημερομηνία λήξης εργασίας (σε περίπτωση εργασίας ορισμένου χρόνου) Σε περίπτωση επιχειρήσεων προσωρινής απασχόλησης τα στοιχεία του έμμεσου εργοδότη Όροι και διάρκεια δοκιμαστικής περιόδου Διάρκεια ετήσιας άδειας και τρόπος απόδοσης Αμοιβή/μισθός, συχνότητα καταβολής (ημερήσια, εβδομαδιαία, μηνιαία, ωριαία) Ωράριο κανονικής εργάσιμης ημέρας/εβδομάδας Να γίνεται αναφορά εάν το ωράριο εργοδοτουμένου είναι μη προβλέψιμο ωράριο Άλλα ωφελήματα, επιδόματα, προμήθειες, τιμαριθμικό επίδομα κλπ

Employer's obligation to submit essential terms of employment

We would like to remind our clients for their obligation, following the Decree issued by the Labor Minister (ΚΔΠ 455/2024 – available only in Greek), to submit the essential terms of employment. The essential terms of business must be submitted through the ergani portal by 28th of February 2025 the latest, therefore we urge employers to promptly comply with the requirements of the relevant Decree.

Essential terms of employment that should be submitted, as outlined in the Decree, are the following:

Employer's details The type of business (in case of retail businesses) Employee details Employer's registered office address Place of business as specified in the employment contract/agreement and the actual workplace Employee job description and specialization Employment commencement date Employment end date (in case of fixed-term employments) In case of temporary employment agencies, the indirect employer's details Conditions and duration of the probationary period Duration of annual leave and method of allocation Salary/Wages, frequency of payment (daily, weekly, monthly or hourly) Standard working hours per day/week Where the employee's working schedule is unpredictable this should be mentioned Other benefits, allowances, commissions, cost-of-living allowance, etc.

Δείκτης Τιμών Παραγωγού στη Βιομηχανία: Δεκέμβριος 2024

Ο Δείκτης Τιμών Παραγωγού στη Βιομηχανία για τον μήνα Δεκέμβριο 2024 έφτασε στις 122,3 μονάδες (βάση 2021=100), σημειώνοντας αύξηση 0,1% σε σύγκριση με τον Νοέμβριο 2024. Όσον αφορά τη μεταβολή σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους, παρατηρείται μείωση 1,5%. Για την περίοδο Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2024, ο δείκτης σημείωσε μείωση 1,9% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2023.

Τον Δεκέμβριο 2024 σε σύγκριση με τον Νοέμβριο 2024 ο δείκτης παρέμεινε σταθερός στους τομείς των μεταλλείων και λατομείων και της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, ενώ σημείωσε αύξηση στους τομείς της παροχής νερού και ανάκτησης υλικών κατά 0,3% και της μεταποίησης κατά 0,1%.

Όσον αφορά τις μεταβολές σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους, παρατηρείται αύξηση στους τομείς της μεταποίησης (0,9%) και των μεταλλείων και λατομείων (0,7%), ενώ μείωση παρατηρείται στον τομέα της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος (-10,5%). Ο τομέας της παροχής νερού και ανάκτησης υλικών δεν παρουσίασε μεταβολή.

Κατά μεταποιητικό κλάδο, τον Δεκέμβριο 2024 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους καταγράφηκαν αυξήσεις στην κατασκευή επίπλων, άλλες μεταποιητικές δραστηριότητες και επισκευή και εγκατάσταση μηχανημάτων και εξοπλισμού (4,7%), στην κατασκευή ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων και ηλεκτρολογικού εξοπλισμού (4,3%), στην κατασκευή χαρτιού και προϊόντων από χαρτί και εκτυπώσεις (3,5%), στην παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλών, ειδών ένδυσης και δερμάτινων ειδών (2,8%), στην κατασκευή μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού, μηχανοκίνητων οχημάτων και λοιπού εξοπλισμού μεταφορών (2,6%) και στην παραγωγή προϊόντων διύλισης πετρελαίου, χημικών ουσιών και προϊόντων και φαρμακευτικών προϊόντων και σκευασμάτων (2,0%), ενώ σημειώθηκε μείωση στην κατασκευή προϊόντων από ελαστικό και πλαστικές ύλες (-0,6%), στην παραγωγή βασικών μετάλλων και κατασκευή μεταλλικών προϊόντων (-0,6%) και στην παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων (-0,1%).

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου

Index of Industrial Output Prices: December 2024

The Index of Industrial Output Prices for December 2024 reached 122,3 units (base 2021=100), recording an increase of 0,1% compared to November 2024. Compared to the corresponding month of the previous year, the index recorded a decrease of 1,5%. For the period January-December 2024, the index showed a decrease of 1,9% compared to the corresponding period of 2023.

In December 2024 compared to November 2024, the index remained stable in the sectors of mining and quarrying and electricity supply, while it showed an increase in the sectors of water supply and materials recovery by 0,3% and manufacturing by 0,1%. Compared to the corresponding month of the previous year, the Index remained stable in the sector of water supply and materials recovery, while an increase was recorded in the sectors of manufacturing (0,9%) and mining and quarrying (0,7%). A decrease was shown in the electricity supply sector by 10,5%.

By division of economic activity in manufacturing, in December 2024 compared to the corresponding month of the previous year, increases were recorded in the manufacture of furniture, other manufacturing and repair and installation of machinery and equipment (4,7%), the manufacture of electronic and optical products and electrical equipment (4,3%), the manufacture of paper and paper products and printing (3,5%), the manufacture of textiles, wearing apparel and leather products (2,8%), the manufacture of machinery and equipment, motor vehicles and other transport equipment (2,6%) and the manufacture of refined petroleum products, chemicals and chemical products and pharmaceutical products and preparations (2,0%), while a decrease was recorded in the manufacture of rubber and plastic products (-0,6%), the manufacture of basic metals and fabricated metal products (-0,6%) and the manufacture of other non-metallic mineral products (-0,1%).

Source: Cystat

Μέσες μηνιαίες απολαβές υπαλλήλων: 3ο τρίμηνο 2024

Σύμφωνα με προκαταρκτικά στοιχεία, οι μέσες ακαθάριστες μηνιαίες απολαβές των υπαλλήλων κατά το τρίτο τρίμηνο του 2024, εκτιμώνται στα €2.351 σε σύγκριση με €2.230 το τρίτο τρίμηνο του 2023, δηλαδή παρατηρείται αύξηση 5,4%.

Για το τρίτο τρίμηνο του 2024, παρατηρείται αύξηση στις μέσες ακαθάριστες απολαβές διορθωμένες ως προς τις εποχικές διακυμάνσεις σε σύγκριση με το δεύτερο τρίμηνο του 2024, κατά 1,3%.

Οι μέσες ακαθάριστες μηνιαίες απολαβές των ανδρών κατά το τρίτο τρίμηνο του 2024, εκτιμώνται στα €2.526 και των γυναικών στα €2.133. Σε σύγκριση με το τρίτο τρίμηνο του 2023, οι μέσες μηνιαίες απολαβές των ανδρών και των γυναικών αυξήθηκαν κατά 5,4% και 5,5% αντίστοιχα.

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου

Average Monthly Earnings of Employees: 3rd quarter 2024

Based on provisional data, the average gross monthly earnings of employees during the third quarter of 2024, amounted to €2.351 compared to €2.230 during the third quarter of 2023, i.e. an increase of 5,4% is observed.

For the third quarter of 2024, there is an increase in seasonally adjusted average gross monthly earnings compared to the second quarter of 2024, of 1,3%.

The average gross monthly earnings of male employees during the third quarter of 2024 are estimated at €2.526 and of female employees at €2.133. Compared to the third quarter of 2023, the average gross monthly earnings of male and female employees recorded an increase of 5,4% and 5,5% respectively.

Source: Cystat

Δείκτης Κύκλου Εργασιών Λιανικού Εμπορίου εκτός Μηχανοκίνητων Οχημάτων: Δεκέμβριος 2024

Ο Δείκτης Αξίας Κύκλου Εργασιών Λιανικού Εμπορίου αυξήθηκε τον Δεκέμβριο 2024 κατά 5,8% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους. Κατά τον ίδιο μήνα ο Δείκτης Όγκου Κύκλου Εργασιών Λιανικού Εμπορίου αυξήθηκε κατά 3,6% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους.

Για την περίοδο Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2024, ο Δείκτης Αξίας υπολογίζεται ότι σημείωσε αύξηση 5,4% και ο Δείκτης Όγκου αύξηση 4,3% σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του 2023.

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου

Turnover Index of Retail Trade except of Motor Vehicles: December 2024

The Turnover Value Index of Retail Trade for December 2024 increased by 5,8% compared to the corresponding month of the previous year. For the same month, the Turnover Volume Index of Retail Trade increased by 3,6% compared to the corresponding month of the previous year.

For the period January-December 2024, the Value Index is estimated to have recorded an increase of 5,4% and the Volume Index an increase of 4,3% compared to the same period of 2023.

Source: Cystat

Δείκτης Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία: Νοέμβριος 2024

Κατά τον μήνα Νοέμβριο 2024, ο Δείκτης Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία έφθασε τις 125,3 μονάδες (βάση 2021=100), σημειώνοντας μείωση 5,6% σε σύγκριση με τον Νοέμβριο του 2023. Για την περίοδο Ιανουαρίου – Νοεμβρίου 2024, ο δείκτης παρουσίασε αύξηση 1,2% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

Στον τομέα της μεταποίησης, τον Νοέμβριο 2024 ο δείκτης έφθασε τις 124,6 μονάδες, σημειώνοντας μείωση 2,5% σε σύγκριση με τον Νοέμβριο του 2023. Μείωση παρατηρήθηκε επίσης στους τομείς των μεταλλείων και λατομείων κατά 24,0% και της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος κατά 18,8%. Θετική μεταβολή σημειώθηκε στον τομέα της παροχής νερού και ανάκτησης υλικών κατά 4,7%.

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου

Industrial Turnover Index: November 2024

In November 2024, the Industrial Turnover Index reached 125,3 units (base 2021=100), recording a decrease of 5,6% compared to November 2023. For the period January – November 2024, the index recorded an increase of 1,2% compared to the corresponding period of the previous year.

In manufacturing, the Industrial Turnover Index for November 2024 reached 124,6 units, recording a decrease of 2,5% compared to November 2023. Decreases were also recorded in the sectors of mining and quarrying (-24,0%) and electricity supply (-18,8%). An increase was noted in the sector of water supply and materials recovery (+4,7%).

Source: Cystat

Εγγεγραμμένοι άνεργοι: Ιανουάριος 2025

Με βάση τα στοιχεία που τηρούνται στα Επαρχιακά Γραφεία Εργασίας, ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων στο τέλος Ιανουαρίου 2025, έφτασε τα 13.147 άτομα. Με βάση τα στοιχεία διορθωμένα για εποχικές διακυμάνσεις, τα οποία δείχνουν την τάση της ανεργίας, ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων τον Ιανουάριο 2025 μειώθηκε στα 10.447 άτομα σε σύγκριση με 10.511 τον προηγούμενο μήνα.

Σε σύγκριση με τον Ιανουάριο του 2024 σημειώθηκε μείωση 1.552 ατόμων ή 10,6% που αποδίδεται κυρίως στους τομείς των χρηματοπιστωτικών και ασφαλιστικών δραστηριοτήτων, των υπηρεσιών παροχής καταλύματος και υπηρεσιών εστίασης, των επαγγελματικών, επιστημονικών και τεχνικών δραστηριοτήτων, των κατασκευών, καθώς και σε μείωση που σημειώθηκε στους νεοεισερχόμενους στην αγορά εργασίας.

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου

Registered unemployed: January 2025

The unemployed persons, registered at the District Labour Offices on the last day of January 2025, reached 13.147 persons. Based on the seasonally adjusted data that show the trend of unemployment, the number of registered unemployed for January 2025 decreased to 10.447 persons, in comparison to 10.511 in the previous month.

In comparison with January 2024, a decrease of 1.552 persons or 10,6% was recorded, attributed mainly to the sectors of financial and insurance activities, accommodation and food service activities, professional, scientific and technical activities, construction, as well as to the decrease recorded for newcomers in the labour market.

Source: Cystat

Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ): Ιανουάριος 2025

Ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή τον Ιανουάριο 2025 μειώθηκε κατά 1,58 μονάδες και έφτασε στις 116,73 μονάδες σε σύγκριση με 118,31 μονάδες τον Δεκέμβριο 2024. Ο πληθωρισμός τον Ιανουάριο 2025 αυξήθηκε με ρυθμό 2,5%.

Η μεγαλύτερη μεταβολή στις οικονομικές κατηγορίες συγκριτικά με τον Ιανουάριο του 2024 και σε σχέση με το προηγούμενο μήνα καταγράφηκε στα Γεωργικά Προϊόντα με ποσοστό 10,0% και -6,1% αντίστοιχα.

Ανάλυση Ποσοστιαίων Μεταβολών

Συγκριτικά με τον Ιανουάριο του 2024, οι μεγαλύτερες μεταβολές παρατηρήθηκαν στις κατηγορίες Τρόφιμα και μη Αλκοολούχα ποτά (4,8%) και Εστιατόρια και Ξενοδοχεία (4,1%).

Σε σχέση με τον Δεκέμβριο του 2024, η μεγαλύτερη μεταβολή παρατηρήθηκε στην κατηγορία Ένδυση και Υπόδηση (-13,0%).

Ανάλυση Επιπτώσεων σε Μονάδες

Τη μεγαλύτερη θετική επίδραση στη μεταβολή του ΔΤΚ του Ιανουαρίου 2025 σε σχέση με τον Ιανουάριο του 2024 είχαν οι κατηγορίες Τρόφιμα και μη Αλκοολούχα Ποτά (1,07) και Μεταφορές (0,56).

Τη μεγαλύτερη αρνητική επίδραση στη μεταβολή του ΔΤΚ του Ιανουαρίου 2025 σε σχέση με τον Ιανουάριο του 2024 είχε η κατηγορία Ένδυση και Υπόδηση (-0,18).

Τη μεγαλύτερη επίπτωση στη μεταβολή του ΔΤΚ σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα είχε η κατηγορία Ένδυση και Υπόδηση (-1,00).

Τη μεγαλύτερη θετική επίπτωση στη μεταβολή του ΔΤΚ του Ιανουαρίου 2025 σε σύγκριση με το δείκτη του Ιανουαρίου 2024 είχαν οι κατηγορίες Υπηρεσίες τροφοδοσίας (0,48), Φρέσκα Λαχανικά (0,36) και Κρέας (0,24), ενώ τη μεγαλύτερη αρνητική επίδραση είχαν τα Είδη Ένδυσης (-0,81).

Τα Πετρελαιοειδή είχαν τη μεγαλύτερη θετική επίδραση στη μεταβολή του ΔΤΚ του Ιανουαρίου 2025 σε σχέση με τον αντίστοιχο δείκτη του προηγούμενου μήνα (0,15), ενώ τη μεγαλύτερη αρνητική επίδραση είχαν τα Είδη Ένδυσης (-0,71).

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου

Consumer Price Index (CPI): January 2025

The Consumer Price Index (CPI) in January 2025 decreased by 1,58 points, reaching 116,73 units compared to 118,31 units in December 2024. Inflation in January 2025 increased at a rate of 2,5%.

The largest change in economic categories compared to January 2024 and the previous month was recorded in Agricultural Goods, with percentages of 10,0% and -6,1%, respectively.

Analysis of Percentage Changes

Compared to January 2024, the largest changes were observed in the categories of Food and Non-Alcoholic Beverages (4,8%) and Restaurants and Hotels (4,1%).

In relation to December 2024, the most significant change was recorded in the category of Clothing and Footwear (-13,0%).

Analysis of Effects in Units

The largest positive impact on the change in the Consumer Price Index (CPI) of January 2025 compared to January 2024 was observed in the categories of Food and Non-Alcoholic Beverages (1,07) and Transport (0,56).

The largest negative impact on the change in the CPI of January 2025 compared to January 2024 was recorded in the category of Clothing and Footwear (-0,18).

The most significant impact on the change in the CPI compared to the previous month was in the category of Clothing and Footwear (-1,00).

The biggest positive impact on the change in the CPI of January 2025 compared to the index of January 2024 was observed in the categories of Catering Services (0,48), Fresh Vegetables (0,36), and Meat (0,24), while the most significant negative impact was recorded in the category of Clothing Items (-0,81).

Petroleum Products had the most significant positive impact on the change in the CPI of January 2025 compared to the corresponding index of the previous month (0,15), while the most significant negative impact was recorded in the category of Clothing Items (-0,71).

Source: Cystat

