Economics Weekly Alert 01/2025

Με βάση τα στοιχεία που τηρούνται στα Επαρχιακά Γραφεία Εργασίας, ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων στο τέλος Δεκεμβρίου 2024, έφτασε τα 12.382 άτομα. Με βάση τα στοιχεία διορθωμένα για εποχικές διακυμάνσεις, τα οποία δείχνουν την τάση της ανεργίας, ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων τον Δεκέμβριο 2024 έφτασε τα 10.506 άτομα, παραμένοντας στα ίδια επίπεδα σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα.

Σε σύγκριση με τον Δεκέμβριο του 2023 σημειώθηκε μείωση 1.288 ατόμων ή 9,4% που αποδίδεται κυρίως στους τομείς των χρηματοπιστωτικών και ασφαλιστικών δραστηριοτήτων, των κατασκευών, των υπηρεσιών παροχής καταλύματος και υπηρεσιών εστίασης, των επαγγελματικών, επιστημονικών και τεχνικών δραστηριοτήτων, καθώς και σε μείωση που σημειώθηκε στους νεοεισερχόμενους στην αγορά εργασίας.

Registered unemployed: December 2024

The unemployed persons, registered at the District Labour Offices on the last day of December 2024, reached 12.382 persons. Based on the seasonally adjusted data that show the trend of unemployment, the number of registered unemployed for December 2024 reached 10.506 persons, remaining at the same level in comparison to the previous month.

In comparison with December 2023, a decrease of 1.288 persons or 9,4% was recorded, attributed mainly to the sectors of financial and insurance activities, construction, accommodation and food service activities, professional, scientific and technical activities, as well as to the decrease recorded for newcomers in the labour market.

Τα προκαταρκτικά δημοσιονομικά αποτελέσματα που ετοιμάστηκαν από τη Στατιστική Υπηρεσία για την περίοδο Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2024 καταδεικνύουν πλεόνασμα της Γενικής Κυβέρνησης της τάξης των €1.420,8 εκ. (4,2% στο ΑΕΠ) σε σύγκριση με πλεόνασμα €709,9 εκ. (2,3% στο ΑΕΠ) για την περίοδο Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2023.

Έσοδα

Τα συνολικά έσοδα, κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2024 αυξήθηκαν κατά €809,8 εκ. (+6,7%) και ανήλθαν στα €12.844,8 εκ. σε σύγκριση με €12.035,0 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2023.

Συγκεκριμένα, οι συνολικοί φόροι επί της παραγωγής και των εισαγωγών αυξήθηκαν κατά €255,0 εκ. (+6,2%) και ανήλθαν στα €4.349,6 εκ. σε σύγκριση με €4.094,6 εκ. το 2023, εκ των οποίων τα καθαρά έσοδα του ΦΠΑ (μετά την αφαίρεση των επιστροφών) αυξήθηκαν κατά €217,2 εκ. (+7,8%) και ανήλθαν στα €2.984,6 εκ. σε σύγκριση με €2.767,4 εκ. το 2023. Τα έσοδα από τη φορολογία στο εισόδημα και τον πλούτο αυξήθηκαν κατά €425,7 εκ. (+16,0%) και ανήλθαν στα €3.082,3 εκ. σε σύγκριση με €2.656,6 εκ. το 2023. Οι εισπραχθέντες τόκοι και μερίσματα αυξήθηκαν κατά €42,0 εκ. (+45,4%) και ανήλθαν στα €134,6 εκ. σε σύγκριση με €92,6 εκ. το 2023. Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά €163,7 εκ. (+21,6%) και ανήλθαν στα €920,3 εκ. σε σύγκριση με €756,7 εκ. το 2023. Οι κοινωνικές εισφορές αυξήθηκαν κατά €95,0 εκ. (+2,4%) και ανήλθαν στα €3.980,7 εκ. σε σύγκριση με €3.885,7 εκ. το 2023.

Αντιθέτως, οι τρέχουσες μεταβιβάσεις μειώθηκαν κατά €122,7 εκ. (-29,1%) και περιορίστηκαν στα €299,1 εκ. σε σύγκριση με €421,8 εκ. το 2023. Οι κεφαλαιουχικές μεταβιβάσεις μειώθηκαν κατά €48,9 εκ. (-38,5%) και περιορίστηκαν στα €78,2 εκ. σε σύγκριση με €127,1 εκ. το 2023.

Δαπάνες

Οι συνολικές δαπάνες, κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2024 αυξήθηκαν κατά €98,9 εκ. (+0,9%) και ανήλθαν στα €11.424,0 εκ. σε σύγκριση με €11.325,1 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2023.

Συγκεκριμένα, η ενδιάμεση ανάλωση αυξήθηκε κατά €119,0 εκ. (+10,8%) και ανήλθε στα €1.223,4 εκ. σε σύγκριση με €1.104,4 εκ. το 2023. Οι απολαβές προσωπικού (συμπεριλαμβανομένων των τεκμαρτών κοινωνικών εισφορών και συντάξεων των δημοσίων υπαλλήλων) αυξήθηκαν κατά €236,3 εκ. (+7,7%) και ανήλθαν στα €3.292,4 εκ. σε σύγκριση με €3.056,1 εκ. το 2023. Οι κοινωνικές παροχές αυξήθηκαν κατά €417,0 εκ. (+9,8%) και ανήλθαν στα €4.679,3 εκ. σε σύγκριση με €4.262,3 εκ. το 2023. Οι πληρωθέντες τόκοι αυξήθηκαν κατά €23,4 εκ. (+6,1%) και ανήλθαν στα €407,4 εκ. σε σύγκριση με €384,0 εκ. το 2023.

Αντιθέτως, οι επιδοτήσεις μειώθηκαν κατά €8,5 εκ. (-5,9%) και περιορίστηκαν στα €134,5 εκ. σε σύγκριση με €143,0 εκ. το 2023. Οι τρέχουσες μεταβιβάσεις μειώθηκαν κατά €314,4 εκ. (-29,6%) και περιορίστηκαν στα €747,6 εκ. σε σύγκριση με €1.062,0 εκ. το 2023.

Ο λογαριασμός κεφαλαίου μειώθηκε κατά €373,8 εκ. (-28,5%) και περιορίστηκε στα €939,4 εκ. σε σύγκριση με €1.313,2 εκ. το 2023, εκ των οποίων, οι επενδύσεις πάγιου κεφαλαίου αυξήθηκαν κατά €26,1 εκ. (+3,5%) και ανήλθαν στα €781,8 εκ. σε σύγκριση με €755,7 εκ. το 2023 και οι άλλες μεταβιβάσεις κεφαλαίου μειώθηκαν κατά €400,0 εκ. (-71,7%) και περιορίστηκαν στα €157,6 εκ. σε σύγκριση με €557,6 εκ. το 2023.

Fiscal Accounts of General Government: January-November 2024

The preliminary General Government fiscal results, which are prepared by the Statistical Service of Cyprus (CYSTAT) indicate a surplus of €1.420,8 mn (4,2% of GDP) for the period of January-November 2024, as compared to a surplus of €709,9 mn (2,3% of GDP) that was recorded during the period of January-November 2023.

Revenue

During the period of January-November 2024, total revenue increased by €809,8 mn (+6,7%) and amounted to €12.844,8 mn, compared to €12.035,0 mn in the corresponding period of 2023.

In detail, taxes on production and imports increased by €255,0 mn (+6,2%) and amounted to €4.349,6 mn, compared to €4.094,6 mn in 2023, of which net VAT revenue increased by €217,2 mn (+7,8%) and amounted to €2.984,6 mn, compared to €2.767,4 mn in 2023. Revenue from taxes on income and wealth increased by €425,7 mn (+16,0%) and amounted to €3.082,3 mn, compared to €2.656,6 mn in 2023. Property income increased by €42,0 mn (+45,4%) and amounted to €134,6 mn, compared to €92,6 mn in 2023. Revenue from the sale of goods and services increased by €163,7 mn (+21,6%) and amounted to €920,3 mn, compared to €756,7 mn in 2023. Social contributions increased by €95,0 mn (+2,4%) and amounted to €3.980,7 mn, compared to €3.885,7 mn in 2023.

On the contrary, current transfers decreased by €122,7 mn (-29,1%) to €299,1 mn, from €421,8 mn in 2023. Capital transfers decreased by €48,9 mn (-38,5%) to €78,2 mn, from €127,1 mn in 2023.

Expenditure

During the period of January-November 2024, total expenditure increased by €98,9 mn (+0,9%) and amounted to €11.424,0 mn, compared to €11.325,1 mn in the corresponding period of 2023.

In detail, intermediate consumption increased by €119,0 mn (+10,8%) and amounted to €1.223,4 mn, compared to €1.104,4 mn in 2023. Compensation of employees (including imputed social contributions and pensions of civil servants) increased by €236,3 mn (+7,7%) and amounted to €3.292,4 mn, compared to €3.056,1 mn in 2023. Social benefits increased by €417,0 mn (+9,8%) and amounted to €4.679,3 mn, compared to €4.262,3 mn in 2023. Interest payable increased by €23,4 mn (+6,1%) and amounted to €407,4 mn, compared to €384,0 mn in 2023.

On the contrary, subsidies decreased by €8,5 mn (-5,9%) to €134,5 mn, from €143,0 mn in 2023. Current transfers decreased by €314,4 mn (-29,6%) to €747,6 mn, from €1.062,0 mn in 2023.

The capital account decreased by €373,8 mn (-28,5%) to €939,4 mn, from €1.313,2 mn in 2023, of which gross capital formation increased by €26,1 mn (+3,5%) and amounted to €781,8 mn, compared to €755,7 mn in 2023 and other capital expenditure decreased by €400,0 mn (-71,7%) to €157,6 mn, from €557,6 mn in 2023.

