This article outlines the recent amendments to the Aliens and Immigration Law in Cyprus (the ‘‘Law''), and specifically the sections relating to the ‘'Blue Card'', which are effective as of 1 August 2024. These amendments have been introduced to harmonize Cyprus' national legislation with European Directive 2021/1883, concerning the employment of third country nationals and promoting professional mobility for "highly skilled" workers within European borders. The authors provide a detailed assessment of the amended provisions in the Law and offer their opinion on the overall legislative framework.

Reform of the legislative framework relevant to the Blue Card Euro-Employment

As of 1 August 2024, the new legislative framework, which provides the possibility of employing third-country nationals in European territory, came into force in Cyprus. It aims to simplify the process of their employment and to attract, as well as to promote, such employment in our country. The legislative reform of the Aliens and Immigration Law was promoted with the aim of harmonising national legislation with European Directive 2021/1883, which forms the basis for promoting broad professional mobility for "highly skilled" workers within European borders in the context of the EU's race, on the global stage, to attract highly skilled talent, compared to other destinations.

The Blue Card is valid to 25 EU countries, excluding Denmark and Ireland, and allows entry, re-entry, and residence in the country issuing the card. One key innovation of this reform is the possibility for Blue Card holders to move visa-free to other EU countries for a maximum of 3 months per six-month period to pursue their professional activities. Furthermore, after one year's stay in an EU country, Blue Card holders can live and work in another member state and apply for a new Blue Card issued by that state. The validity of the Blue Card is now extended to at least 24 months (with the right to renew), whereas previously, it was limited to 12 months.The definition of highly skilled employment is broad and, as harmonised and incorporated into Cypriot legislation, covers: (a) the employment of persons with qualifications certified by a higher education degree, and (b) skills/abilities certified by professional experience equivalent to a higher education degree for professionals in the information, communications and technology industry.Blue card holders have the right to work in highly skilled occupations with competitive salaries, compared to those of EU nationals in Cyprus. The salary threshold for applicants is set at 1 to 1.6 times the average gross minimum national salary, which currently ranges from €20,000 - €32,000 annually. Before the reform, the salary had to be at least 1.5 times the average gross annual salary in the Republic and no less than the relevant national minimum salary.As before the amendment, Blue Card holders are entitled to the same working conditions, educational opportunities, social security benefits, and access to services as citizens of their host country. It is important to note that the reforms now allow for the immediate relocation of the card holder's family, as residence permits for family members are issued and communicated at simultaneously with the Blue Card, ensuring family unification.The application for admission must be made through a specific employer, as is the case for other application categories. There must be an employment contract for at least six months. The application must be accompanied by documents proving the applicant's professional qualifications, a valid travel document, proof of insurance coverage, and a temporary address of residence in the Republic. The reform did not eliminate the obligation (where applicable) to present an entry permit (''visa'') or related application, or proof of a valid residence/long-term residence permit for the entry. The timeframe for providing a response to the application remains 90 days.The period of temporary unemployment for Blue Card holders may last up to 3 months if the Blue Card has a been held for less than 2 years. If the holder has the card for more than 2 years, the unemployment period may last up to 6 months before the Blue Card is canceled.Regarding the acquisition of long-term resident status, Blue Card holders can still accumulate periods of residence in different Member States to fulfill the length of stay requirement and submit an application, as was the case before the amendments. Holding a Blue Card can be a valuable tool for simplifying the process of obtaining European citizenship.Overall, the reform brings changes to the pre-existing legislation, and the possibility of visa-free movement of third-country nationals within European borders is undeniably attractive. However, although the amended framework has not yet been implemented to draw safe conclusions, based on the letter of the law, it seems that there is no scope for oversimplification of the relevant legislative framework.

Αναθεώρηση του νομοθετικού πλαισίου για την Μπλέ Κάρτα Ευρω-Εργοδότησης

Από την 1η Αυγούστου 2024 τέθηκε σε ισχύ στην Κύπρο το νέο νομοθετικό πλαίσιο που παρέχει την δυνατότητα εργοδότησης πολιτών τρίτων χωρών σε Ευρωπαϊκό έδαφος και το οποίο αποσκοπεί στην απλούστευση της διαδικασίας εργοδότησής τους και την προσέλκυση - προώθηση τέτοιας εργοδότησης και στην χώρα μας. Η νομοθετική μεταρρύθμιση στον περί Αλλοδαπών και Μεταναστεύσεως Νόμο, προωθήθηκε με σκοπό την εναρμόνιση της εθνικής μας νομοθεσίας με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2021/1883, η οποία αποτελεί τη βάση για την προώθηση της ευρείας επαγγελματικής κινητικότητας για τους εργαζομένους ‘‘υψηλής ειδίκευσης'' εντός Eυρωπαϊκών συνόρων, στα πλαίσια του παγκόσμιου αγώνα δρόμου που δίδει η ΕΕ για την προσέλκυση ταλέντων (υψηλής ειδίκευσης), απέναντι σε άλλους προορισμούς.

Η κάρτα ισχύει σε 25 χώρες της ΕΕ, εξαιρουμένης της Δανίας και της Ιρλανδίας και εν ολίγοις, επιτρέπει την είσοδο, την εκ νέου είσοδο και τη διαμονή, στην επικράτεια της χώρας που εκδίδει την μπλέ κάρτα. Η καινοτομία της μεταρρύθμισης είναι η δυνατότητα που δίδει στους κάτοχους μπλέ κάρτας να μετακινούνται χωρίς βίζα σε άλλες χώρες της ΕΕ για 3 μήνες ανά εξάμηνο κατά μέγιστο, για σκοπούς άσκησης της επαγγελματικής δραστηριότητας τους. Περαιτέρω, μετά από παραμονή ενός έτους σε χώρα της ΕΕ, οι κάτοχοι μπλε κάρτας μπορούν να διαμείνουν και να εργαστούν σε άλλο κράτος- μέλος και να υποβάλουν αίτηση για νέα μπλε κάρτα εκδιδόμενη από το εν λόγω κράτος. Η ισχύς της μπλέ κάρτας επεκτείνεται πλέον σε τουλάχιστον 24 μήνες (με δικαίωμα ανανέωσης), ενώ προ της μεταρρύθμισης περιοριζόταν στους 12 μήνες.

Ο ορισμός της απασχόλησης υψηλής ειδίκευσης, είναι ευρύς κατά έννοια και όπως έχει εναρμονιστεί και ενταχθεί στην Κυπριακή νομοθεσία, καλύπτει (α) την απασχόληση ατόμων με προσόντα που πιστοποιούνται από τίτλο σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και (β) δεξιότητες/ικανότητες που πιστοποιούνται με επαγγελματική εμπειρία επιπέδου αναλόγου με τίτλο σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, για επαγγελματίες του κλάδου υπηρεσιών τεχνολογιών πληροφόρησης και επικοινωνίας.

Οι κάτοχοι μπλε κάρτας έχουν το δικαίωμα να εργαστούν σε επαγγέλματα υψηλής ειδίκευσης, με ανταγωνιστικούς μισθούς συγκριτικά με αυτούς των υπηκόων της ΕΕ στην Κύπρο, ενώ το μισθολογικό όριο για τους αιτούντες έχει καθοριστεί από 1 έως 1,6 φορές επί του μέσου όρου του ακαθάριστου κατώτατου εθνικού μισθού, δηλαδή, με τα σημερινά δεδομένα από €20.000 - €32.000 (ετησίως). Σημειώνεται ότι πριν τη μεταρρύθμιση, προνοείτο ότι, ο μισθός δεν έπρεπε να είναι κατώτερος από το εκάστοτε σχετικό εθνικό κατώτατο όριο μισθού και έπρεπε να ισούται τουλάχιστον προς 1,5 φορά το ύψος του μέσου ακαθάριστου ετήσιου μισθού εντός της επικράτειας της Δημοκρατίας.

Ως ίσχυε και πριν την τροποποίηση, οι κάτοχοι μπλε κάρτας δικαιούνται να απολαμβάνουν τις ίδιες συνθήκες εργασίας, ευκαιρίες εκπαίδευσης, παροχές κοινωνικής ασφάλισης και πρόσβαση σε υπηρεσίες με τους πολίτες της χώρας υποδοχής. Σημαντικό να σημειωθεί είναι το γεγονός ότι οι μεταρρυθμίσεις για την μπλε κάρτα επέφεραν τη δυνατότητα για άμεση μετεγκατάσταση της οικογένειας του κατόχου της κάρτας, αφού πλέον οι άδειες διαμονής για τα μέλη της οικογένειας εκδίδονται και κοινοποιούνται ταυτόχρονα με την μπλέ κάρτα, διασφαλίζοντας έτσι την ενότητα των οικογενειών.

Η αίτηση για εισδοχή, θα πρέπει να γίνεται μέσω συγκεκριμένου εργοδότη, όπως δηλαδή προβλέπεται και για αιτήσεις άλλων κατηγοριών, για την οποία θα πρέπει να υπάρχει προσφορά ή σύμβαση εργοδότησης για τουλάχιστον 6 μήνες. Με την αίτηση θα πρέπει να προσκομίζονται επίσης έγγραφα που να αποδεικνύουν τα επαγγελματικά προσόντα του αιτητή, έγκυρο ταξιδιωτικό έγγραφο, αποδεικτικό ασφαλιστικής κάλυψης και ο αιτητής θα πρέπει να γνωστοποιεί μία προσωρινή διεύθυνση διαμονής του στη Δημοκρατία. Τονίζεται ότι με την τροποποίηση δεν έχει εξαληφθεί η υποχρέωση (όπου αυτή προκύπτει) για προσκόμιση θεώρησης εισόδου (‘‘βίζα'') ή σχετικής αίτησης, ή αποδεικτικό ισχύουσας άδειας διαμονής/μακράς διαμονής, για την είσοδο του αιτητή. Το χρονικό περιθώριο για κοινοποίηση της απάντησης στην αίτηση παραμένει στις 90 μέρες.

Η περίοδος προσωρινής ανεργίας του αιτητή δύναται να ανέρχεται σε 3 μήνες όταν κατέχει την μπλέ κάρτα για περίοδο μικρότερη των 2 ετών ενώ όταν αυτή ξεπερνά τα 2 έτη, η περίοδος ανεργίας δύναται να ανέρχεται σε 6 μήνες, προτού ακυρωθεί η μπλέ κάρτα.

Όσο αφορά την απόκτηση του επί μακρόν διαμένοντος καθεστώτος, οι κάτοχοι μπλε κάρτας εξακολουθούν να μπορούν να συγκεντρώνουν σωρευτικά περιόδους διαμονής σε διαφορετικά κράτη-μέλη προκειμένου να εκπληρώσουν την απαίτηση αναφορικά με τη χρονική διάρκεια της παραμονής και να υποβάλουν αίτηση, ως ίσχυε μέχρι πρότινος. Η κατοχή μπλέ κάρτας μπορεί να αποτελέσει ακόμα σημαντικό εργαλείο για μια απλοποιημένη διαδρομή κατά τη διαδικασία για απόκτηση Ευρωπαϊκής υπηκοότητας.

Καταληκτικά, συμπεραίνεται ότι στο σύνολο η μεταρρύθμιση επιφέρει αλλαγές στην προϋπάρχουσα νομοθεσία, και όντως είναι αδιαμφισβήτητα ελκυστική η δυνατότητα διακίνησης πολιτών τρίτων χωρών χωρίς βίζα εντός ευρωπαϊκών συνόρων. Βέβαια, αν και το τροποποιημένο πλαίσιο δεν έχει ακόμα εφαρμοστεί για να καταλήξουμε σε ασφαλή συμπεράσματα, στη βάση του γράμματος του Νόμου φαίνεται πως δεν αφήνονται περιθώρια υπεραπλούστευσης του σχετικού νομοθετικού πλαισίου.

