哥伦比亚是拉丁美洲非常具有吸引力的国际贸易和外国投资目的地，为投资者提供了大量机会。

哥伦比亚是拉丁美洲非常具有吸引力的国际贸易和外国投资目的地，为投资者提供了大量机会。

然而，哥伦比亚的商业复杂性很高，企业在税务、会计和监管合规方面面临着诸多挑战。因此，进军哥伦比亚的企业必须深入了解该国的商业环境。

哥伦比亚，全称哥伦比亚共和国，位于南美洲西北部。它是拉丁美洲第四大国，仅次于巴西、阿根廷和秘鲁，在拉美商业世界中占有重要地位。

哥伦比亚的经济不断增长，关键产业包括矿业、能源、农业、金融服务、制造业和旅游业。哥伦比亚在全球舞台上日益活跃，是安第斯共同体、拉丁美洲一体化协会（LAIA）、太平洋联盟、世界贸易组织（WTO）、拉美和加勒比国家共同体（CELAC）、拉丁联盟、美洲国家组织（OAS）、南美洲国家联盟（USAN）、联合国（UN）和联合国教科文组织（UNESCO）的成员。2018年，哥伦比亚正式受邀加入经济合作与发展组织（OECD），并于2020年4月成为该组织的第37个成员国。

实事快读：哥伦比亚

2023年，哥伦比亚的GDP为3635亿美元[世界银行]。

货币：哥伦比亚比索（货币符号：Col$；缩写：COP）

语言：西班牙语

人均国民总收入：2023年为6870美元[世界银行]

人口：5320万[Worldometer，2025年2月]

首都：波哥大

主要产业：农业综合企业、业务流程外包、化工、能源、金融服务、制造、采矿、软件/IT服务、旅游

主要城市：波哥大、麦德林、圣地亚哥-德-卡利、巴兰基亚、卡塔赫纳、布卡拉曼加、库库塔、伊瓦格、佩雷拉

TMF Group的 《全球商业复杂性指数》（GBCI） 指出，哥伦比亚是世界上商业便利性较低的司法管辖区。这主要归因于该国复杂的会计与税收系统。这种复杂性还延伸到了哥伦比亚不同地区的监管和文化方面。

因此，进军哥伦比亚的投资者和企业必须花时间研究和了解该国的经济环境，然后制定适当的市场进入战略。

哥伦比亚的商机

哥伦比亚是南美洲庞大而多元的经济体，提供了大量商机。哥伦比亚人口超过5300万，为外国投资者提供了庞大的消费群体，以及进入主要地区市场的战略通道。

近年来，在政府的大力支持下，该国的外国直接投资（FDI）在采矿、建筑和物流业的带动下大幅增长，同时支撑起一系列新的出口机会。政府对交通、电信等基础设施的持续投资则进一步增强了互联互通。

哥伦比亚的金融科技产业正崛起为拉丁美洲的重要力量，波哥大是初创企业数量最多的城市。尽管投资波动、网上银行普及率较低等挑战依然存在，但尤其是人工智能（AI）应用的不断增长，预示着未来充满潜力。

在哥伦比亚营商的优势

哥伦比亚是拉丁美洲商业吸引力较高的司法管辖区。该国拥有丰富的自然资源，包括石油、黄金和翡翠，为多个行业的投资和增长提供了丰富机会。

哥伦比亚的劳动力受教育程度高、技术娴熟，尤其是在技术、工程和金融等领域。由于政府对教育和职业培训的重视，近年来STEM（科学、技术、工程和数学）专业的毕业生人数增长显著。此外，政府还坚定地致力于建立合规文化，特别是在薪酬相关问题上。

哥伦比亚的地理位置具有战略优势。它靠近巴拿马运河，位置优越，是通往多个市场的必经门户。它还连接着北美和南美，是这片大陆上唯一同时通往太平洋和大西洋的国家。

哥伦比亚是拉丁美洲贸易集团太平洋联盟的成员，该联盟的成员国还包括秘鲁、墨西哥和智利。联盟的目标是整合其成员经济体，促进资本、商品、人员和服务的自由流动，进而提高竞争力。据估计，联盟的贸易额占该地区贸易总额的50%，吸引的外国直接投资占45%。

哥伦比亚拥有42个永久自贸区和78个特殊永久自贸区，为投资者提供了120个可享受特殊海关、税务和外贸制度的商业区域。

在哥伦比亚营商的挑战

虽然哥伦比亚是目前拉丁美洲很具吸引力的国际贸易和外国投资目的地，但复杂的商业环境意味着投资者必须谨慎应对税务、会计、监管合规和外汇规则等方面的挑战。

哥伦比亚现任政府在经济和社会政策上偏向左翼，政策倾向于增加税收、落实劳工权利和社会问题支出，这可能会影响商机。

安全依然是一个重大商业风险。尽管近年来在安全方面做出了巨大努力并取得了一些成效，但多个地区仍遭受着政治动荡和犯罪组织的威胁。在哥伦比亚营商的企业应考虑采取安全措施，并充分了解运营区域，以保护活动和员工的安全。

有意进军哥伦比亚市场的企业不妨 阅读我们的文章，其中概述了在该国营商的主要挑战。这有助于您应对繁琐程序并克服市场准入障碍。

哥伦比亚的合规性和监管环境

哥伦比亚的公司法和监管框架非常复杂，法律法规变更频繁。近期对劳动税和养老金法的改革旨在解决该国普遍存在的社会不平等问题。在哥伦比亚营商的企业务必充分了解监管风险，及时跟进监管变化，以便灵活应对。

全球范围内对透明度的合规要求不断提高，公开的最终实益拥有人（UBO）登记变得越来越普遍。哥伦比亚已推出相关法规，以正确识别和筛查参与商业运营的各方。哥伦比亚税务局（Direccion de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN） 发布的第164号决议, 明确了针对法人实体或非法人结构的UBO标准。该决议详细规定了必须向DIAN报告的信息、报告的技术要求以及提交信息的截止日期。2024年底，这项决议进行了更新，增加了需要披露的内容。在哥伦比亚营商的企业可前往DIAN网站查看最新信息。

在环境、社会和企业治理（ESG）报告流程的实施方面，哥伦比亚向来走在前列，企业多年来一直在适应这些要求。虽然额外的报告要求通常会增加复杂性，但预计不会对哥伦比亚的整体商业环境产生重大影响。随着ESG原则在全球范围内普及，哥伦比亚反而将处在有利地位，其竞争力有望提升，并可能吸引更多国际投资者。

哥伦比亚人才招聘和管理

《哥伦比亚劳动法》适用于该国所有雇员，无论其国籍。它涵盖了就业的各个方面，包括劳动合同的形式和期限、试用期、最低工资、工作时间、节假日和各类休假、终止雇用以及集体谈判。

2024年12月，在雇主和工会谈判失败后，哥伦比亚政府下令将最低工资上调9.53%，并相应提高交通补贴。社会福利是哥伦比亚劳动法的重要组成部分，雇主除了支付正常工资外，还必须依法支付这些福利。

外籍员工需要有效的工作签证才能在哥伦比亚生活和工作。对于那些投资资本用于创办企业，或开展能创造就业机会或增加出口活动的外籍人员，可以获得签证，但不是强制性的。值得注意的是，哥伦比亚的签证申请通常会在两到三周内处理完成，但有时也可能需要长达30天。外籍员工还需要加入哥伦比亚的社保系统。在符合特殊条件的情况下，养老金方案可能会有例外情况。

在哥伦比亚运营的企业还应了解《远程工作法》（第2121/21号法律），该法对远程工作、混合模式和数字游民签证进行了规定。

在哥伦比亚运营的企业还应了解《远程工作法》（第2121/21号法律），该法对远程工作、混合模式和数字游民签证进行了规定。

由TMF Group专家编写的 薪酬合规指南 可助力企业应对在哥伦比亚招募员工的挑战。

哥伦比亚的金融和税收环境

哥伦比亚商业环境的特点在于频繁的税务改革，近几年已实行了多达20次的改革。因此，在哥伦比亚要想保持税务合规并非易事，需要深入理解各种税收。其中包括金融交易税，这是一项税率为0.4%的常设税，针对涉及支取存入支票/储蓄账户的资金以及开具银行本票的金融交易征收。

哥伦比亚的消费税

这项税收针对某些商品或服务在被购买和 / 或进口时的消费行为征收。不同的商品和服务适用不同的税率，例如：

移动电话通信、导航和数据服务 – 4%

价值低于30000美元的车辆、游艇等[出租车和救护车等除外] – 8%

价值超过30000美元的车辆、游艇等 – 16%

餐厅、自助餐厅、自助服务和冰淇淋店等的餐饮支出 – 8%

增值税适用于有形商品的销售、与工业产权相关的无形资产的权利出售或转移，以及服务的提供——无论服务是在哥伦比亚境内还是境外提供，只要服务的受益方位于哥伦比亚。增值税的标准税率为19%，但某些商品和服务适用5%和0%的税率。

企业所得税税率为35%，但在哥伦比亚自贸区注册的企业可享受20%的优惠税率。2023至2024年，哥伦比亚对某些行业（如金融服务、原油和煤炭开采与生产、水电生产）征收了一系列临时和永久性附加税。

所有企业和外国企业的分支机构都必须按照《国际财务报告准则》（IFRS）编制和提交年度财务报表。分支机构和股份有限公司（SA）必须聘请外部审计师，其他企业在特定情况下可能需要聘请审计师。

在哥伦比亚设立企业

在哥伦比亚设立企业时，必须充分了解流程并遵守最新法律法规，以确保合规。

在哥伦比亚，外国投资者可以从多种不同的商业代表形式中进行选择。其中包括股份有限公司（Sociedad Anónima, SA），要求在任何时候至少有五名股东，任何股东持有的股份不得超过95%，且股东以其出资额为限承担责任。

此外，还有简易股份公司（ Sociedad por Acciones Simplificada, SAS），由于其在注册流程和管理上的灵活性，已经成为许多商界人士的首选。其他常见的形式包括有限合伙公司（ Sociedad en Comandita Simple y por Acciones）和普通合伙公司（ Sociedad Colectiva）。

所有企业都必须在相应的商会和国家税务部门注册，并且无论企业类型，都需要经过一系列步骤才能正式运营。

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