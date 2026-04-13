Deal Ticker: Gemeinsam in die Zukunft – Erfolgreiche Nachfolgeregelung bei der ElpoChem Gruppe

Die ElpoChem, Innovationstreiber in der Entwicklung, Produktion und dem Vertrieb hochspezialisierter Elektrolyte und Chemikalien für das Elektropolieren...

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Die ElpoChem, Innovationstreiber in der Entwicklung, Produktion und dem Vertrieb hochspezialisierter Elektrolyte und Chemikalien für das Elektropolieren, Chemische Entgraten, Beizen, Passivieren und das Anodisieren von Titan, schreibt ein neues Kapitel ihrer Erfolgsgeschichte.

Im Rahmen einer familieninternen Nachfolgeregelung wurde die ElpoChem Gruppe an die nächste Generation übertragen – mit einem besonderen Fokus darauf, dass Wissen und Erfahrung der bisherigen Führung auch weiterhin an Bord bleiben. Diese einzigartige Kombination aus langjähriger Expertise und neuem frischen Blick bildet die Grundlage für die nachhaltige Weiterführung und -entwicklung des Unternehmens.

Kellerhals Carrard hat bei der familieninterne Nachfolgeregelung im Zusammenhang mit einem Share Deal in rechtlicher Hinsicht umfassend beraten. Das Kellerhals Carrard Team umfasste Dr. Reto Schumacher (Partner, M&A/Corporate) und Dr. Blanka Batschwaroff (Associate, M&A/Corporate).

Ein perfektes Zusammenspiel von Erfahrung und Innovation – die ElpoChem Gruppe ist bestens gerüstet für die Herausforderungen der Zukunft!

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