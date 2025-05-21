Сравнение Корпоративных Вопросов ТОО И LLP (ПОО) В МФЦА На Практике

В современном правовом поле Республики Казахстан, и юрисдикции Международного финансового центра "Астана" (МФЦА), вопросы, касающиеся товариществ с ограниченной ответственностью (ТОО) и партнерств с ограниченной ответственностью (ПОО, LLP), регулируются рядом законодательных актов, и актов принятых в МФЦА, которые играют ключевую роль в создании и функционировании этих организационно-правовых форм. В данной статье мы рассмотрим (основные краткие характеристики юридических лиц, образованных в форме ТОО (созданным в Казахстане) и ПОО (зарегистрированным по праву МФЦА), а также приведем небольшое предварительное сравнение корпоративных вопросов ТОО и ПОО.

Основные НПА

Деятельность ТОО и ПОО регулируются рядом нормативно-правовых актов (НПА), ниже приводим для удобства читателя такие основные НПА

TOO:

Гражданский кодекс; Закон о хозяйственных Товариществах; Закон о ТОО и ТДО; Иные НПА

ПОО

Положение о ПОО МФЦА; Правила о ПОО МФЦА; Иные НПА МФЦА

Основные краткие характеристики

Согласно приведенному далее положению Закона о ТОО, товариществом с ограниченной ответственностью признается учрежденное одним или несколькими лицами товарищество, уставный капитал которого разделен на доли определенных учредительными документами размеров; участники товарищества с ограниченной ответственностью не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью товарищества, в пределах стоимости внесенных ими вкладов. Исключения из этого правила могут быть предусмотрены Гражданским кодексом Республики Казахстан и настоящим Законом.

Отмечаем, что правовое понятие (определение) ПОО преимущественно обладает теми же характеристиками, что и описанное выше понятие о ТОО.

Количество участников

Минимальное количество участников ТОО — один, при этом нет максимального ограничения по числу. ПОО, в отличие, требует наличия как минимум двух членов для своего создания. То есть, минимальное количество членов ПОО — два, также нет максимального лимита.

Уставный капитал

Уставный капитал в ТОО формируется из долей участников, которые могут варьироваться от их вкладов. Уставный капитал в ПОО формируется из долей членов, аналогично ТОО.

Минимальная сумма уставного капитала

Уставный капитал для ТОО варьируется в зависимости от типа бизнеса:

Для субъектов малого предпринимательства (среднегодовой доход менее 300 000 МРП) минимальный размер уставного капитала составляет 0 тенге. Для субъектов среднего и большого бизнеса уставный капитал должен составлять от 100 МРП. Это различие позволяет малым предприятиям легче входить на рынок, в то время как более крупные компании должны иметь определенные финансовые обязательства. Для ПОО минимальный порог уставного капитала отсутствует. Это позволяет участникам создавать партнерство без строгих финансовых требований, что делает эту форму организации особенно привлекательной для стартапов и небольших бизнесов.

Ответственность участников

Участники в ТОО несут ответственность в пределах стоимости своих вкладов, при этом важно отметить, что они отвечают солидарно с ТОО в пределах стоимости невнесенной части вклада (статья 3 Закона о ТОО). Это означает, что в случае долговых обязательств ТОО участники могут быть привлечены к ответственности за невнесенную сумму уставного капитала.

Члены ПОО несут ответственность в пределах стоимости своих вкладов при условии их полного внесения (статья 8 Положение о ПОО). Это означает, что участники не могут нести ответственность за обязательства ПОО сверх своих вкладов. Благодаря системе английского права, партнеры могут гибко распределять ответственность и риски.

Правоспособность

ТОО обладают правоспособностью, позволяющей им иметь гражданские права и нести обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законодательством или учредительными документами. Правоспособность ТОО можно представить в виде формулы: F(x) = создание + разрешение (в случае, когда требуется наличие так называемого разрешительного документа (лицензий и/или разрешения на занятие определенным видом деятельности).

ПОО также наделены правоспособностью, которая включает в себя права и привилегии, аналогичные правам физических лиц (пункт 17.2 Положение о ПОО). Кроме того, для осуществления определенных видов деятельности ПОО необходимо получение лицензии (раздел 1 Общих Правил МФЦА). Важно отметить, что до официального создания ПОО лицо, действующее от имени будущего ПОО, несет личную ответственность по заключаемым договорам (пункт 18.1 Положение о ПОО).

Дееспособность ТОО и ПОО: особенности и правила

Вопросы дееспособности товариществ с ограниченной ответственностью (ТОО) и партнерств с ограниченной ответственностью (ПОО) имеют ключевое значение для понимания их функционирования и правового статуса. Каждая из этих организационно-правовых форм обладает своими особенностями, которые необходимо учитывать при управлении.

Дееспособность

ТОО, как юридическое лицо, обладает правоспособностью и дееспособностью, что позволяет ему приобретать гражданские права и принимать на себя обязательства только через свои органы. Это определяется статьей 37 Гражданского Кодекса Республики Казахстан. Основные аспекты формирования органов управления ТОО включают:

Общее собрание участников (орган стратегического управления) — это основной орган ТОО, который определяет стратегические направления развития компании, формулирует цели и задачи для достижения долгосрочных результатов. ОСУ является ключевым элементом управления и определяет общую политику и вектор развития товарищества.

Исполнительный орган — ТОО может иметь как коллегиальный, так и единоличный исполнительный орган. Это положение закреплено в статье 41 Закона о ТОО, что даёт возможность адаптировать структуру управления под нужды конкретной компании. Коллегиальный орган позволяет более широко распределять ответственность между несколькими руководителями, в то время как единоличный орган обеспечивает оперативность принятия решений и гибкость управления текущей деятельностью предприятия.

В ПОО каждый член действует от своего имени, за исключением случаев, когда требуется коллективное одобрение действий согласно учредительному договору. Это позволяет членам эффективно управлять партнерством, однако важно помнить о следующих ограничениях:

Обман или введение в заблуждение: Члены ПОО несут ответственность за действия, которые могут ввести в заблуждение других участников. В случае изменения состава членов ПОО необходимо уведомление сторон и регистратора (статья 22 Закона о ПОО). Это важно для поддержания прозрачности и доверия между членами.

Изменение участников

Участник ТОО имеет право уступить свою долю по своему выбору, одному или нескольким участникам ТОО, что закреплено в статье 29 Закона о ТОО.

При продаже доли участия в ТОО третьему лицу, необходимо соблюсти процедуру право преимущественной покупки (так называемый Right of First Refusal) такой доли (статья 31 Закона о ТОО). Это позволяет сохранить баланс интересов внутри товарищества и предотвратить нежелательные изменения в составе участников. Отмечаем, что учредительные документы ТОО могут предусматривать запрет на продажу доли участия третьим лицам, либо содержать норму, что такой "переход" допустим с соблюдением особых условий, в связи с чем рекомендуем проверять, помимо прочего, и учредительные документы ТОО при намерениях приобретения долей участия в той или иной компании.

В ПОО процесс изменения членов также регламентирован. Новый член может стать частью партнерства только с согласия существующих участников. Выход из состава партнерства возможен лишь с согласия остальных членов или при условии предварительного уведомления каждого участника. Важно отметить, что большинство членов не вправе «изгнать» одного из членов большинством голосов, если иное не предусмотрено Учредительным договором. Если в ПОО остается менее двух членов и один из них продолжает действовать от имени партнерства, он несет солидарную ответственность по долгам ПОО (статья 19 Положение о ПОО).

Понимание дееспособности ТОО и ПОО, а также правил изменения их участников, играет важную роль в успешном управлении этими организационными формами. Правильное применение законодательных норм поможет обеспечить стабильность и безопасность бизнеса, а также защиту прав участников.

Учредительные Документы

При создании товарищества с ограниченной ответственностью (ТОО) и партнерства с ограниченной ответственностью (ПОО) важную роль играют учредительные документы, которые определяют правила функционирования и управления этими организационными формами. Каждый из этих документов должен содержать ключевую информацию, необходимую для успешного ведения бизнеса.

Для ТОО учредительными документами являются устав и учредительный договор, в зависимости от количества участников.

Устав требуется при наличии одного и более участников. Учредительный договор необходим, если участников два или более.

Учредительный договор ТОО должен включать следующие пункты (статьи 16, 17 Закона о ТОО):

Решение о создании товарищества, его фирменное наименование и место нахождения. Список учредителей с указанием их наименований, мест нахождения, банковских реквизитов (для юридических лиц) или данных удостоверяющих документов (для физических лиц). Порядок создания товарищества и обязанности учредителей, а также определение полномочий лиц, уполномоченных представлять интересы товарищества в процессе его создания и регистрации. Размер уставного капитала товарищества. Сведения о внесении вкладов: состав, размер и сроки внесения каждым учредителем денежных или натуральных вкладов, а также последствия за несвоевременное внесение. Определение долей учредителей в имуществе товарищества и порядок их перехода. Утверждение устава товарищества. Порядок распределения чистого дохода товарищества.

Учредительный договор для ПОО должен содержать информацию о следующих аспектах:

Процессы, посредством которых лица могут становиться членами партнерства и прекращать быть ими. Процедуры, проводимые членами партнерства, включая собрания. Учетные записи и информация, предоставляемая членам. Процесс назначения членов и прекращения их полномочий. Функции назначенных членов. Ответственность членов за внесение взносов в активы партнерства в случае его ликвидации. Ведение протоколов.

Учредительный договор ПОО должен соответствовать принципам:

Все участники партнерства имеют право на равную долю в капитале и прибыли.

Партнерство возмещает участникам расходы и обязательства, понесенные в процессе ведения бизнеса.

Каждый член может участвовать в управлении партнерством.

Никто из участников не имеет права на вознаграждение за участие в управлении.

Разногласия решаются большинством голосов, а изменения в целях или деятельности партнерства требуют согласия всех членов.

Если участник конкурирует с партнерством без согласия, он обязан отдать всю прибыль от конкурирующей деятельности партнерству.

Правильное оформление и содержание этих документов способствует предотвращению конфликтов и обеспечивает стабильность бизнеса, что особенно важно для успешного ведения коммерческой деятельности.

ТОО и ПОО: особенности аудита и сроков деятельности

ТОО и ПОО представляют собой популярные формы ведения бизнеса в Казахстане. Каждая из этих организационных структур имеет свои требования к аудиту и ограничения по срокам деятельности, которые важно учитывать при планировании бизнеса.

Аудитор ТОО

Проведение аудита годовой финансовой отчетности для ТОО является обязательным при выполнении определенных условий. Согласно статье 59 Закона о ТОО, аудит обязателен, если:

В составе ТОО имеются участники (учредители), владеющие менее десяти процентами долей участия в уставном капитале. Среднегодовая численность работников превышает 250 человек и (или) среднегодовой доход превышает 3 000 000 МРП (что эквивалентно примерно 11 000 000 000 KZT или 23 000 000 долларов США по курсу на момент публикации данной статьи).

Также, отмечаем что законодательными актами может быть предусмотрено обязательное проведение аудита годовой финансовой отчетности для ТОО, осуществляющих отдельные виды предпринимательской деятельности. Эти требования обеспечивают прозрачность финансовой отчетности и защищают интересы участников и сторонних инвесторов.

Аудитор ПОО

Партнерство с ограниченной ответственностью также обязано назначать аудитора для проверки и составления финансовой отчетности. Однако существуют исключения: если годовой оборот ПОО не превышает 5 000 000 долларов США, аудитор может не назначаться (статья 31 Закона о ПОО). Это упрощает процедуру ведения бизнеса для малых партнерств и снижает финансовую нагрузку на них.

Эти аспекты помогают обеспечить финансовую прозрачность и стабильность, что важно для привлечения инвестиций и доверия со стороны партнеров и клиентов.

Ограничения по срокам деятельности

Товарищество с ограниченной ответственностью считается созданным на неопределенный срок, если в учредительных документах не указано иное. Это означает, что ТОО может функционировать бесконечно, что предоставляет участникам гибкость в управлении и развитии бизнеса (статья 2 Закона о ТОО).

В отличие от ТОО, законодательство не предусматривает возможности создания ПОО на ограниченный срок. Это также предполагает, что ПОО может действовать на неопределенный срок, что позволяет участникам сосредоточиться на долгосрочном развитии и стабильности бизнеса.

Наименования и регистрация ТОО и ПОО

При создании товарищества с ограниченной ответственностью и партнерства с ограниченной ответственностью необходимо учитывать правила, касающиеся наименований и процедуры регистрации. Эти аспекты играют важную роль в формировании юридического статуса и узнаваемости бизнеса.

ТОО

Наименование ТОО должно соответствовать следующим требованиям:

Содержать аббревиатуру «ТОО» или полное наименование «Товарищество с ограниченной ответственностью».

Не совпадать с названиями других существующих компаний, чтобы избежать путаницы на рынке.

Не содержать указаний на официальные названия государственных органов Республики Казахстан, что обеспечивает защиту репутации и предотвращает недоразумения.

Не противоречить требованиям законодательства или нормам общественной морали. Это включает в себя запрет на использование наименований, которые могут быть оскорбительными или неприемлемыми.

Не допускать использование собственных имен лиц, если они не совпадают с именами участников, либо без получения разрешения этих лиц (статья 38 Гражданского Кодекса РК, статья 4 Закона о ТОО).

ПОО

Наименование ПОО должно включать:

Слова «Limited Liability Partnership» или аббревиатуру «LLP».

Не совпадать с названиями других существующих компаний для предотвращения путаницы.

Если название может ввести в заблуждение или конфликтовать с другим именем, компания обязана изменить его в течение 30 дней (статья 13 Закона о ПОО).

В случае необходимости, Регистратор может предоставить более длительный срок.

Кроме того, лица могут обратиться к Регистратору с просьбой зарезервировать название ПОО на 30 дней, если оно соответствует критериям приемлемости (пункт 2.2 Правил ПОО)

Особенности регистрации

Особенности регистрации ТОО

Регистрация ТОО осуществляется Государственной корпорацией «Правительство для граждан». Для этого необходимо представить заявление на создание ТОО и квитанцию об оплате. Комплект документов, требуемый для регистрации, включает:

Заявление,

Устав,

Решение об учреждении,

Информацию об учредителе,

Договор аренды,

Свидетельство о налоговой регистрации учредителя,

Информацию о членах исполнительного органа.

Эта процедура гарантирует соблюдение всех правовых норм и требований, что важно для успешного функционирования бизнеса.

Особенности регистрации ПОО

Регистрация ПОО осуществляется в рамках АФСА (Астана Финансовая Служба).

Необходимые документы для регистрации ПОО включают:

Заявление,

Решение о регистрации,

Данные об учредителях

Договор аренды,

Учредительный договор,

Информация о конечном бенефициаре,

Информация об уполномоченном подписанте,

Информация о соблюдении законодательства по борьбе с отмыванием денег.

Данный перечень документов обеспечивает выполнение всех обязательных условий для легитимного функционирования партнерства и его соответствия законодательству.

Правила наименования и процедуры регистрации ТОО и ПОО являются важными аспектами, которые необходимо учитывать при создании бизнеса. Соблюдение этих требований способствует формированию стабильной правовой базы и минимизации рисков, связанных с юридической ответственностью и репутацией компании.

Местонахождение

Местом нахождения ТОО признается место, где расположен постоянно действующий орган управления, будь то совет директоров или единоличный директор. Это определение позволяет установить юридический адрес компании и закрепляет за ней права и обязанности в рамках действующего законодательства (статья 5 Закона о ТОО).

Для ПОО юридический адрес должен находиться на территории Международного финансового центра Астана (МФЦА). Это требование направлено на создание благоприятной среды для ведения бизнеса и привлечения инвестиций (статья 3.1.2 Правил ПОО).

Виды деятельности

ТОО является коммерческой организацией, основной целью которой является получение прибыли. Для ведения своей деятельности ТОО необходимо зарегистрировать Общий классификатор экономической деятельности (ОКЭД), что позволяет четко определить области бизнеса, в которых организация будет работать.

Учредительный договор ПОО должен содержать условия о деятельности партнерства. В заявлении на регистрацию достаточно указать, что целью ПОО является ведение любого законного бизнеса. Это дает большую гибкость в выборе направления деятельности и позволяет участникам адаптироваться к изменениям на рынке.

Изменения Состава Участников

В ТОО возможна покупка доли без соблюдения преимущественного права других участников. Оформление сделки происходит через договор о присоединении к учредительному договору. Это упрощает процесс передачи долей и увеличивает гибкость в управлении.

В ПОО также допускается покупка доли с минованием преимущественного права. Для этого достаточно оформить договор с участниками, что обеспечивает простоту и прозрачность в процессах изменения состава участников.

Понимание местонахождения, видов деятельности и требований к уставному капиталу ТОО и ПОО является ключевым для успешного ведения бизнеса в Казахстане. Эти аспекты формируют правовую базу для функционирования компаний и помогают участникам эффективно планировать свою деятельность, учитывая специфику выбранной организационной формы.

ТОО и ПОО представляют собой эффективные формы организации бизнеса в Казахстане, предлагая участникам гибкость и защиту. Ключевыми аспектами, которые необходимо учитывать при выборе одной из этих форм, являются права и обязанности участников, порядок распределения дивидендов, структуры органов правления, а также процесс принятия решений.

Эти элементы не только определяют внутренние механизмы управления, но и влияют на ответственность должностных лиц, что критически важно для обеспечения прозрачности и соблюдения законодательства. Кроме того, возможность реорганизации ТОО и ПОО позволяет участникам адаптироваться к изменяющимся условиям рынка и продолжать развивать свой бизнес.

Понимание всех этих аспектов является основополагающим для успешного функционирования бизнеса и минимизации рисков. Правильная организация внутренней структуры и соблюдение юридических норм способствуют созданию устойчивых и прибыльных предприятий, что делает ТОО и ПОО привлекательными для предпринимателей в Казахстане.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.