De Duitse Abmahnung: Wat Nederlandse ondernemers moeten weten

Heeft u als Nederlandse ondernemer een Duitstalige website of webshop? Dan kunt u onaangenaam verrast worden door een Abmahnung in de brievenbus of mailbox. Een Abmahnung is een officiële waarschuwing in het Duitse rechtssysteem die ondernemers dwingt om bepaalde onrechtmatige handelspraktijken direct te beëindigen. Voor Nederlandse ondernemers die in Duitsland zaken doen, kan een Abmahnung verstrekkende en dure gevolgen hebben. Hoewel het systeem oorspronkelijk bedoeld is om oneerlijke concurrentie tegen te gaan, wordt het in de praktijk soms ook gebruikt als lucratief verdienmodel. In dit artikel leggen we uit wat u moet weten bij ontvangst van een Abmahnung en hoe u zich kunt beschermen tegen hoge kosten.

Wanneer kunt u een Abmahnung ontvangen?

Een Abmahnung kunt u ontvangen als uw bedrijf niet volledig voldoet aan de Duitse regelgeving, terwijl het zich wel richt op de Duitse markt. Dit komt vooral voor bij Duitstalige webshops, bijvoorbeeld wanneer:

Prijzen onduidelijk of misleidend worden weergegeven.

De algemene voorwaarden niet voldoen aan de Duitse eisen.

Een naam of een merk wordt gebruikt die beschermd is als handelsmerk.

Uw impressum (wettelijke bedrijfsinformatie) niet correct of onvolledig is.

Uw herroepingsrecht en retourvoorwaarden niet correct zijn geformuleerd.

U gebruik maakt van misleidende reclame of onjuiste productclaims.

Vooral webshops zijn kwetsbaar en ontvangen regelmatig Abmahnungen voor relatief kleine overtredingen. Bij een Abmahnung wordt altijd een Unterlassungserklärung (onthoudingsverklaring, cease-and-desist) meegestuurd. Door deze te ondertekenen belooft de ondernemer dat de overtreding nooit meer zal plaatsvinden. Belangrijk om te weten is dat deze verklaring vaak levenslang geldig blijft. Bij een nieuwe overtreding is de ondernemer meteen een contractuele boete verschuldigd aan de partij die de Abmahnung heeft gestuurd.

Van wie kunt u een Abmahnung uit Duitsland ontvangen?

Niet iedereen mag zomaar een Abmahnung versturen. Meestal komen deze waarschuwingen van:

Concurrenten: Iedereen die zich richt op dezelfde markt en vergelijkbare producten aanbiedt, geldt als concurrent.

Organisaties die eerlijke handel bewaken.

Gespecialiseerde bureaus die actief speuren naar overtredingen door (buitenlandse) bedrijven.

Volgens het Duitse mededingingsrecht (UWG) zijn partijen verplicht om eerst een waarschuwing te sturen voordat zij naar de rechter stappen. De ontvanger krijgt daarbij de kans om het geschil op te lossen door een verklaring te ondertekenen en de kosten van de partij die de Abmahnung heeft gestuurd, waaronder de advocatenkosten, te vergoeden.

Een Abmahnung kan u duur komen te staan

De kosten als gevolg van een Abmahnung kunnen aanzienlijk oplopen. Als ontvanger van een Abmahnung kunt u voor een lastig dilemma komen te staan: Weigert u een onthoudingsverklaring te ondertekenen, dan riskeert u een gerechtelijke procedure. Ondertekent u deze wel maar schendt u vervolgens de afspraken, dan kan er een boete worden opgelegd.

Als het bedrag van de boete niet vooraf in de onthoudingsverklaring is vastgelegd, kunnen de kosten bij eenvoudige overtredingen al oplopen tot €10.000. Bij ernstige of herhaalde overtredingen kunnen deze zelfs stijgen tot €25.000 of meer.

Als er een gerechtelijke procedure volgt, dan brengt dit extra kosten met zich mee. Dit kan resulteren in nog hogere juridische kosten en reputatieschade voor uw bedrijf.

Hoe kunt u een Abmahnung voorkomen?

Om een Abmahnung te vermijden, is het raadzaam om:

Uw Duitse website en webshop zorgvuldig te laten controleren op naleving van de Duitse wetgeving.

Juridisch correcte teksten op te stellen voor documenten zoals algemene voorwaarden, impressum en privacybeleid.

Transparantie te bieden in prijzen en productinformatie, zodat misverstanden worden voorkomen.

Geen misleidende reclame te gebruiken of onduidelijke kortingen aan te bieden.

Advies in te winnen bij een gespecialiseerde advocaat voordat u de Duitse markt betreedt.

Wat moet u doen als u een Abmahnung uit Duitsland ontvangt?

Wanneer u een Abmahnung ontvangt, is het essentieel om direct een gespecialiseerde advocaat te raadplegen. De advocaat kan beoordelen of de Abmahnung terecht is en adviseren over de beste vervolgstappen. In het bijzonder is het belangrijk dat u de verklaring van onthouding niet voortijdig ondertekent, omdat er anders enorme boetes kunnen volgen.

