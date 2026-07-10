China pakt merkhamsteren aan: wat betekent dit voor merkhouders?

De nieuwe wet treedt op 1 januari 2027 in werking en moet het Chinese merkenstelsel verder versterken, onder meer door strenger op te treden tegen merkhamsteren, kwade trouw-aanvragen en misleidend merkgebruik.

Voor internationale bedrijven met merken in China is dit een belangrijk moment om hun merkenportefeuille kritisch te bekijken.

Waarom merkhamsteren in China zo’n belangrijk thema is

China kent zoals de meeste landen met een first-to-file-systeem. Dat betekent dat degene die een merk als eerste aanvraagt wordt geacht rechthebbende te zijn op het merk.

In de praktijk heeft dit geleid tot problemen waarbij merken werden geregistreerd om om druk uit te oefenen op de echte merkhouders. De nieuwe wet maakt het voor de Chinese merkenautoriteit mogelijk om hiertegen actie te ondernemen. Voor bedrijven die actief zijn in China, of naar China willen uitbreiden, blijft een tijdige en doordachte merkregistratie essentieel.

Meer nadruk op daadwerkelijk gebruik

Een van de belangrijkste wijzigingen is de grotere nadruk op gebruik. De Chinese merkenautoriteit CNIPA krijgt de mogelijkheid om merken ambtshalve door te halen wanneer zij gedurende drie opeenvolgende jaren niet zijn gebruikt en er geen geldige reden voor niet-gebruik bestaat.

Tot nu toe lag het initiatief voor het aanvechten van ongebruikte merken vooral bij derden via een non-use cancellation procedure. Onder de nieuwe regels krijgt de autoriteit een actievere rol bij het opschonen van het register.

Online gebruik wordt belangrijker als bewijs

De herziene wet sluit beter aan op de digitale praktijk. Gebruik van een merk via online kanalen, zoals e-commerceplatforms, websites en social media, kan expliciet worden erkend als bewijs van gebruik.

Ook misleidend merkgebruik wordt strenger aangepakt

De nieuwe wet bevat daarnaast maatregelen tegen misleidend gebruik van merken. Het gaat daarbij om situaties waarin het gebruik van een merk of aanduiding consumenten een verkeerde indruk kan geven over bijvoorbeeld de eigenschappen, kwaliteit of herkomst van producten.

Andere belangrijke wijzigingen

De herziening bevat ook enkele praktische wijzigingen die relevant kunnen zijn voor merkhouders:

dynamische merken kunnen geregistreerd worden;

de beschermingsomvang van bekende merken wordt verder versterkt;

de publicatieperiode voor voorlopige goedkeuring wordt verkort van drie naar twee maanden;

er komen strengere regels voor merkenbureaus en vertegenwoordigers;

schadevergoeding en handhavingsmogelijkheden worden verder aangescherpt.

Voor merkhouders betekent dit dat termijnbewaking, bewijsopbouw en merkbewaking nog belangrijker worden.

Wat betekent dit voor uw merkportfolio?

Bedrijven met registraties in China doen er goed aan om vóór 2027 te beoordelen:

welke merken daadwerkelijk worden gebruikt;

of er voldoende bewijs van gebruik beschikbaar is;

welke registraties strategisch relevant blijven;

of aanvullende aanvragen nodig zijn voor toekomstige activiteiten;

of online gebruik goed wordt vastgelegd;

of merkbewaking en oppositiestrategie voldoende zijn ingericht.

Onze aanbeveling

Heeft uw onderneming merken geregistreerd in China, of bent u van plan de Chinese markt te betreden? Dan is dit een goed moment om uw merkportfolio te beoordelen.

Novagraaf ondersteunt bedrijven bij internationale merkregistratie, portefeuillebeheer, merkbewaking en handhaving. Wij helpen u in kaart te brengen welke registraties strategisch belangrijk zijn, waar gebruiksbewijs nodig is en welke acties verstandig zijn vóór de nieuwe regels in werking treden. Ook kunnen we u meer vertellen over een nieuwe tool UZ.IP waar u uw gebruiksbewijs overzichtelijk kunt opslaan.

FAQ

Wat is merkhamsteren?

Merkhamsteren is het aanvragen of vasthouden van merken zonder werkelijke intentie om ze te gebruiken. Dit kan echte merkhouders hinderen wanneer zij hun merk willen registreren of gebruiken.

Wanneer treedt de herziene Chinese merkenwet in werking?

De herziene wet treedt op 1 januari 2027 in werking.

Waarom is deze wijziging belangrijk voor internationale merkhouders?

China legt meer nadruk op daadwerkelijk merkgebruik en wil kwade trouw-aanvragen, merkhamsteren en ongebruikte registraties strenger aanpakken.

Wat gebeurt er met merken die niet worden gebruikt in China?

Merken die drie opeenvolgende jaren niet zijn gebruikt, kunnen kwetsbaarder worden. CNIPA krijgt meer mogelijkheden om ongebruikte registraties ambtshalve door te halen.

Telt online gebruik als bewijs van merkgebruik?

Ja, gebruik via digitale kanalen zoals e-commerceplatforms, websites en social media kan expliciet als bewijs van gebruik worden erkend.

Wat moeten bedrijven nu doen?

Bedrijven met merken in China doen er goed aan hun portfolio te controleren, gebruiksbewijs te verzamelen en hun aanvraag- en bewakingsstrategie vóór 2027 te herzien. Onze nieuwe UZ.IP tool kan u helpen bij het verzamelen en opvragen van gebruiksbewijs.

Samenvatting

De aanpassing van de Chinese merkenwet legt meer nadruk op daadwerkelijk gebruik van merken. Aanvragen zonder gebruiksintentie (ook wel merkhamsteren genoemd) worden strenger aangepakt. De Chinese merkenautoriteit CNIPA krijgt meer mogelijkheden om ongebruikte merken in het register door te halen. Bedrijven met merkregistraties in China doen er goed aan hun portfolio, gebruiksbewijs en aanvraagstrategie vóór 2027 te beoordelen.