实战指南之如何做好商标侵权线索的线上监控？

在当今高度数字化的商业环境中，商标侵权早已不再局限于线下市场，而是大量转移到了电商平台、短视频平台、社交网络等线上渠道。作为商标

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在当今高度数字化的商业环境中，商标侵权早已不再局限于线下市场，而是大量转移到了电商平台、短视频平台、社交网络等线上渠道。作为商标权利人或知识产权从业者，掌握一套高效、系统的线上侵权线索筛查方法，是及时维权、保护品牌价值的第一步。

01 为什么要做线上侵权线索筛查？

商标是企业品牌的核心资产之一。一旦被他人擅自使用，不仅会稀释品牌价值，还可能引发消费者混淆，甚至造成声誉损害。而线上平台因其开放性、传播快、覆盖广等特点，成为侵权高发地。

然而，很多权利人往往“后知后觉”——等到销量下滑、客户投诉增多才意识到问题。因此，主动、定期开展线上侵权筛查，是预防和打击侵权的关键前置动作。

02 重点筛查哪些平台？

不同平台用户属性和内容形式不同，侵权表现也各异。以下是几类需重点关注的平台：

主流电商平台

淘宝、京东、拼多多：商品展示完整，交易闭环成熟；

阿里巴巴、百度爱采购：以B2B批发为主，常出现未经授权的代工、贴牌产品；

闲鱼：二手交易平台，但也常有个人卖家打着“正品尾货”“原厂清仓”名义销售侵权商品。



短视频等平台

抖音、快手：通过直播带货、短视频推广，快速引流销售，侵权商品往往包装精美、话术专业，极具迷惑性；

小红书：以“种草笔记”形式软性推广，部分博主会使用权利人商标进行虚假宣传或推荐仿品。



公众讨论与信息聚合平台

微博、知乎、贴吧：虽非直接销售平台，但常有用户晒单、讨论产品真伪，也可能出现侵权账号冒用品牌名义运营。

微信公众号/视频号：部分商家通过私域流量进行隐蔽销售，需留意是否未经授权使用商标进行宣传。

除上述平台外，跨境电商平台（如亚马逊、TEMU、速卖通）也是近年侵权高发区，尤其针对出口品牌。

03 如何有效筛查？

方法一：关键词检索法

1、明确关键词组合

核心词：注册商标名称

变体词：拼音、谐音、错别字

关联词：“同款”“平替”“高仿”“原厂”等修饰语。

2、筛选结果，识别可疑链接

商品标题、主图、详情页是否突出使用你的商标？

店铺是否无授权资质却宣称“官方合作”“正品保障”？

用户评价中是否有人质疑“是不是假货”？

方法二：以图识图反向搜索

当侵权者刻意规避文字关键词，改用图片盗用时，可借助图像识别技术：

保存品牌官方产品高清图（如包装、LOGO特写）； 使用APP中自带工具进行反向搜图； 查看搜索结果中是否出现非授权店铺使用相同或高度近似图片的商品。

案例：某美妆品牌发现，其明星产品的瓶身设计被多个拼多多店铺复制使用，但商品名避开了品牌词。通过以图识图，迅速锁定十余家侵权店铺。

04 筛查后的处理建议

轻微侵权：通过平台知识产权保护系统（如阿里知识产权保护平台、京东品牌保护中心）发起投诉。

恶意/大规模侵权：建议先固定证据，截图保存商品页面、销量、评论、店铺信息，必要时进行网页公证。后续可考虑线下调查、向市场监管部门举报，或启动诉讼程序。

综上，商标侵权不会自动消失，只有主动出击才能守住品牌阵地。作为商标代理机构，我们建议权利人每季度至少开展一次全平台筛查，建立“监测—取证—维权”的维权机制。

关键词： 商标;商标侵权;线上侵权;线索筛查;侵权线索; 康信： 北京康信知识产权代理有限责任公司于1994年成立，是一家能够提供全方位知识产权法律服务的机构，总部设在北京，在天津、青岛、西安、武汉、杭州、广州设有分支机构。康信现有员工510余名，其中包括经验丰富的律师、专利代理师、商标代理人和专业技术人员410余名。康信公司的PCT申请代理量连续几年跻身全球PCT申请事务所前五强。 咨询电话： 010-56571588

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