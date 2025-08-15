2025년7월14일,중국 저장성지식재산권보호센터는 해외로 진출하는 중국 인공지능 기업을 보호하기 위해 글로벌 상표 모니터링 체계를 구축하였다고 발표함

중국 저장성은 디지털 플랫폼을 기반으로 "모니터링-경고-처리"과정의 보호망을 구축하고 다양한 기업의 요구사항에 맞춰 "1기업 1정책"을 수립하여 AI핵심 기술 기업의 상표 모니터링 및 관리를 강화함

북아메리카,유럽연합,역내포괄적경제동반자협정,일대일로,남아메리카 등 5대 모니터링 지역을 일괄적으로 관리하고 3개의 전문 팀이 가가 기술연구,벌률 대응,기업 서비스를 담당하며,해외 지식재산권 전문가 N명을 확충함

모니터링 지역을 기존 역내포괄적경제동반자협정에서 전 세계195개 지역으로 확장하고,시스템 처리 시간을 기존6분에서 10초 이내로 단축하여 서비스 효율성을 제고함

현재까지 저장성 내 588개 AI 기업으 1088개 핵심 상표를 대상으로 모니터링을 진행하였으며,상표 선점이 의심되는 해외 위험 상표에 관한 데이터를 1439건 발견함

핵심 인력을 통해 저장성 AI기업의 상표 전략 및 선점에 관한 분석 조사를 수행하고 전문 보고서를 작성함

저장성의 해외 무역 기업을 대상으로 해외 상표 출원 전 평가 업무를 11회 실시하여 기업의 해외 진출을 위한 사전 위험 평가 서비스를 제공함

저장성에 위치한 샤오산 자유무역구 등의 수준 높은 개발 플랫폼과 보호 협약을 체결하여 지역 협업 보호 메커니즘을 구축함

AI기업을 대상으로 기업별 맞춤형 정밀 서비스를 집중적으로 제공했으며,상반기 동안 해당 분야 기업의 해외 상표 선점 데이터 103건을 모니터링하고,AI기업의 상표 모니터링 및 전략 수립 제안 보고서를 1건 작성했으며 6건의 경고 진단 업무를 성공적으로 수행함

