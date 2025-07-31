上海市、重点商標86件を新たに保護対象に　外資系企業の権利保護も強化

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上海市知識産権局はこのほど、「第17回上海市重点商標保護リスト」を発表した。今回の対象は62企業（事業体）が保有する86件の商標である。

リストには17社の外資系企業が登録する27件の商標が含まれる。米P&Gの「SKII」、独Miji GmbHの「MIJI」、日本サントリーの「三得利」、独Puma SEの「PUMA」、カナダArc'teryxの「始祖鳥」、仏Valeoの「VALEO図形」など、国際的に著名なブランドが名を連ねた。

重点商標保護制度は、上海市における知的財産行政の一環として確立されたものであり、これまでに商標の悪意ある先取り登録への対策、地域間連携による保護強化、海外での権利行使支援、さらにはインターネット上での侵害行為の監視といった取り組みにおいて、実効性のあるサポートを提供してきた。

今後、上海市知識産権局は、リストに掲載された重点商標を中心に、各区の知識産権部門と連携して国内外の企業が抱える商標保護に関する課題や要望に積極的に対応していく方針である。商標保護の強化を通じて、市場化・法治化・国際化の進んだ一流のビジネス環境の構築を目指すとしている。

出所：上海市知識産権局Wechat公式アカウント

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