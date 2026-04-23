关于“PCT国际申请附图”，如何有效避坑？

PCT（专利合作条约）是旨在简化跨国专利申请程序的国际条约。根据该条约，申请人可以通过一份国际申请，寻求多国专利保护。因此，PCT国际申请越来越成为申请人进行专利申请的首选途径。

PCT申请分为国际阶段和国家阶段。在国际阶段提交申请时，除了请求书、说明书、权利要求书和摘要之外，若涉及附图或序列表，也需一并提交。

本文着重探讨在PCT申请国际阶段，向中国受理局递交申请文件时，附图部分的常见问题、附图修改的途径和附图修改的要求。

一、附图常见问题

根据《专利合作条约实施细则》（以下简称“细则”）的相关规定，附图作为专利申请文件的一部分，必须满足一定的规范要求，以下是关于附图的常见要求。

1. 附图线条及色彩

细则第11.13条（a）款：附图应用耐久的、黑色的、足够深而浓的、粗细均匀并且轮廓分明的无彩色的线条和笔画制成。

根据该规定，我们可以得知：

（1）附图应避免使用彩色线条或元素

目前，如果提交PCT国际申请时申请文件为非XML格式，在国际公布程序中，国际局会将申请文件转换为XML格式后再行公布。因此，如果申请文件中的附图采用彩色元素进行绘制，在XML转换过程中，附图中原有的彩色元素会变为黑白格式，且部分彩色元素表示的内容可能会丢失。

图1是原始提交的附图，其中部分线条使用红色元素进行绘制；图2为公布后的版本，所有彩色元素绘制的线条均丢失。

图 1

图 2

图3为原始提交的附图，其中存在蓝色及黄色填充部分，图4为公布后的附图，其中色彩丢失，黄色或蓝色填充部分分别变为黑白色色块。

图 3

图 4

因此，为确保附图信息在公布后保持其完整与准确，申请人须使用黑白线条进行附图的绘制。

（2）附图线条需保持足够的浓度和均匀的粗细

若附图的线条粗细不均或浓度不足，在XML转换过程中，可能会丢失部分细节，从而影响国际公布文本中附图的准确性。

图5为原始提交的附图，其中框选部分连接线条与其他部分相比较细，图6为公布后附图，其中该部分线条丢失。

图 5

图 6

2. 清晰度与比例要求

细则第11.13条（c）款：附图的比例及制图的清晰度应使该图在线性缩小至三分之二的照相复制品时，仍能容易地辨认所有细节。

根据该规定，我们可以得知：若附图清晰度不够或缩小后的图像变得模糊，可能导致细节无法辨认，从而影响国际公布文本的准确性。

图7为拟提交的附图，其中部分字体清晰度较低，在放大后字体更为模糊。

图 7

为了避免这一问题，申请人应确保提交的附图在任何缩小或放大过程中，均能保持细节清晰可见。

3. 字母和数字的规范

细则第11.13条（h）款：数字和字母的高度不得低于0.32cm，附图中的字母应该使用拉丁字母，也可按照惯例使用希腊字母。

根据该规定，我们可以得知：附图中的字母和数字应当清晰易读，避免使用过小的字符，以确保其在缩小或复制后依然可读。

图8中框选部分因字符过小，在缩小后变得不再清晰易读。

图 8

4. 语言要求

细则第26.3之三(a)款：如果摘要或附图的任何文字内容使用不同于说明书和权利要求书的语言提交，受理局应通知申请人提交摘要或附图文字内容的译文，所述译文使用该国际申请公布所要使用的语言，本细则26.1、26.2、26.3、26.3之二、26.5和29.1应予以比照适用，但下列情况除外：(i) 国际申请的译文是本细则12.3(a)所要求的，或(ii) 摘要或附图的文字内容使用该国际申请的公布语言。

根据该规定，我们可以得知：附图中的文字内容所使用的语言应和国际公布的语言保持一致。如果附图中的文字内容使用了其他语言，将会引发补正。

如图9所示，该申请是以中文提交的，但提交的附图中存在其他语言。

图 9

二、附图修改的途径

申请人通常可以通过以下两种方式对申请文件进行补正。

1. 答复官方补正通知

如果附图不符合细则的相关规定，受理局将下发《通知改正国际申请中的缺陷》（Invitation to Correct the Defects in the International Application）（PCT/RO/106表），指出对应的缺陷并要求申请人在规定期限内作出改正。此时，申请人可主动联系受理局，以获取更详细的修改指导和建议。申请人须依据通知中的缺陷，对于附图进行相应修改，并提交更正文件。

2. 主动补正

在国际阶段，申请人通常也可以进行主动补正。即使未收到补正通知书，申请人也可以主动修正附图中可能不符合细则要求的部分，例如提交一份更清晰的附图。主动补正并不意味着必须进行修改，这给申请人提供了一个完善申请文件的机会。

三、附图修改的要求

申请人在重新提交修改后的附图时，应特别注意以下几点：

1. 克服指出的缺陷，避免新增的风险：

如果修改后的附图仍未克服通知书中指出的缺陷或出现了新的不符合细则的缺陷，受理局将会再次下发补正通知，这会延缓审查进程并增加申请人的工作负担。

2. 修改范围的限制：

无论采用何种补正方式，再次提交的文件中不能含有超出原始申请文件范围的内容。修改附图时，应确保其内容仅涉及必要的形式修正，避免引入新的技术特征或创新点。

四、总结

在PCT申请国际阶段，提交符合规范且高质量的附图至关重要，有助于国际申请正确公布，而国际公布文本的准确性将进一步影响后续进入各个国家阶段。符合规范的附图不仅能帮助审查员准确理解发明内容，也能加快审查进度。

申请人应严格遵循相关规定，确保附图的质量，以避免因形式问题导致审查进度延缓。同时，对于任何需要修改或补正的情况，申请人应及时响应并按照要求进行修正，确保专利申请审查的顺利进行。

本文旨在帮助申请人清晰理解PCT国际申请对于附图的规范要求及常见注意事项，有效减少因反复修改造成的程序延长，更有利于保护申请人的发明创造。