24 September 2025

중국 국가지식산권국 "더블5성" 특허의 전화 및 활용을 통해 특허 사업화 추진

2025년 8월11일 중국 국가지식산권국은 “더블 5성 특허의 전환 및 활용을 중점적으로 추진하여 특허 사업화 프로젝트의 실시를 가속화하는 것에 관한 통지”를 발표함

2024년 1월26일 중국국가지식산권국 등 8개 부처 기관은 “대학 및 과학연구기관의 미활용 특허 활성화 업무 방안”을 발표하여 대학 및 과학연구기관이 특허에 대한 전면적 조사를 실시하고 특허 평가 등을 통해 기술 성숙도 사업화 전망 등을 종합적으로 고려하여 시장 수요가 존재할 잠재력이 크고 경제 가치가 높은 특허를 선별하도록 함

미활용 특허 활성화 업무에 있어 특허평가는 특허의 잠재적 가치와 사업화 전망을 총5단계로 평가하는 것으로 5성을 해당 특허의 기술 성숙도가 높고 산업에 직접 적용 가능함을 의미함

(출처: 중국 국가지식산권국 )

