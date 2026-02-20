ARTICLE
20 February 2026

《2026艾睿铂颠覆指数》重磅发布！中国企业如何化颠覆为增长？

AlixPartners艾睿铂近期发布了《2026艾睿铂颠覆指数》。这是艾睿铂连续第七年发布颠覆指数报告。此次报告基于全球11个国家3200名首席执行官及高管的调研，&#
中国依旧是全球颠覆程度最高的市场 ，企业积极应变 ，化颠覆为机遇，AI成增长引擎。

AlixPartners艾睿铂近期发布了《2026艾睿铂颠覆指数》。这是艾睿铂连续第七年发布颠覆指数报告。此次报告基于全球11个国家3200名首席执行官及高管的调研，揭示2026年商业世界的最新动态。

全球颠覆趋缓，中国韧性凸显

今年全球颠覆指数为70，较2025年下降3个点，但颠覆依然是常态。中国以77的指数继续位居全球榜首，尽管连续第三年下滑，但颠覆程度依旧强烈。

  • 全球48%的高管认为企业受到高度颠覆，较去年下降9个百分点。
  • 中国51%的高管已对商业模式进行重大调整，以应对经济放缓、地缘政治紧张及人口下降等挑战。
  • 能源与发电、零售以及金融服务业成为中国受颠覆程度最高的三大行业。
  • 汽车行业仍是全球颠覆最显著的领域；但在中国，汽车行业的颠覆指数同比下降 12%，显示中国汽车业所受的影响较全球同业为轻。

“颠覆并非阻碍，而是增长的催化剂。在当下非同寻常的市场环境中，中国企业展现出了卓越的应变能力，正在推进全球最具雄心的转型计划。众多企业已不再局限于在本土市场发展，而是将出海视为发掘新机遇、驱动可持续增长的关键战略路径。”

艾睿铂合伙人兼董事总经理、大中华区联席负责人，唐亦檬

AI：从愿景到实践，中国领跑全球乐观度

人工智能成为2026年最受关注的颠覆力量。全球80%的高管对AI的长期影响持乐观态度，而中国高管的乐观比例高达90%，居全球首位。

  • 60%的中国高管增加了数字技术投入，其中36%将AI列为首要投资方向。
  • AI应用聚焦运营自动化，77%的高管重点关注实体流程自动化，并预计人形机器人将在未来五年内实现大规模商业化部署。
  • 然而，95%的受访CEO预计，未来五年内 AI 将引发裁员，其中44%认为其所在企业的岗位数量可能缩减10%及以上。

“AI正在重塑企业管理层的核心议程，但其快速普及也带来了劳动力层面的影响，并引发了对网络安全、深度伪造及虚假信息的担忧。善用AI的企业管理层之所以脱颖而出，在于他们能够果断行动，在加速推进AI应用的同时，建立清晰的治理机制和稳健的风险管理框架，并着力提升员工的适应能力，确保AI的成功落地与负责任的应用。”

艾睿铂合伙人兼董事总经理、大中华区联席负责人，于他石

增长领军者：化威胁为机遇的战略行动

在持续不确定性的环境下，快速增长的企业正通过大胆行动脱颖而出。这些企业不再被动等待市场稳定，而是主动调整策略，将颠覆转化为竞争优势。

  • 供应链重塑：73%的全球高管已通过分散供应商和贸易伙伴网络应对关税冲击；相比之下，中国仅48%的高管采取类似措施。
  • 战略调整：78%的全球企业正根据中美关系变化调整战略，59%增加了风险管理及合规投入。
  • 技术投资：AI和自动化成为首要增长投资领域，助力企业提升生产力和效率。

