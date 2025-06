Investigación Antidumping de Poliéster Resina de China

El 29 de enero de 2024, la Secretaría de Economía publicó la Resolución por la que se declara el inicio de la Investigación Antidumping sobre las importaciones de Poliéster resina originarias, de China, en el Diario Oficial de la Federación.

Actualización: Resolución Final

El 29 de mayo de 2025, la Secretaría de Economía publicó la Resolución Final de la investigación en el Diario Oficial de la Federación. A lo largo de este procedimiento, VTZ representó a 6 empresas productoras chinas y 1 empresa comercializadora estadounidense: Jiangsu Hailun Petrochemical Co. Ltd., Jiangsu Xingye Plastic Co. Ltd., Jiangyin Xingtai New Material Co. Ltd., Jiangyin Xingyu New Material Co. Ltd., Chongqing Wankai New Materials Technology Co. Ltd., Wankai New Materials Co. Ltd., y Tricon Dry Chemicals, LLC.

Participación de VTZ

En la Resolución Preliminar, la Secretaría decidió provisionalmente no usar la información del valor normal de las empresas productoras para calcular los márgenes de dumping. Las razones de dicha decisión variaban respecto a cada empresa, pero se resumían en supuestas inconsistencias en la información presentada. En VTZ, diseñamos una estrategia para aclarar dichas inconsistencias y cambiar el sentido de la resolución.

Tras implementar la estrategia, la Secretaría de Economía aceptó y usó la información del valor normal de las empresas productoras chinas para calcularle un margen de dumping individual a cada una en la Resolución Final. Al final, se impusieron las siguientes cuotas compensatorias:

Este resultado es sumamente favorable para la industria china de PET y los importadores mexicanos de este producto. Todos nuestros clientes obtuvieron un margen de dumping individual basado en su propia información. Además, las exportaciones Chongqing Wankai y Wankai New Materials están libres de cuotas compensatorias. Esta es la primera vez en años que alguna empresa china consigue que sus exportaciones a México estén libres de cuotas compensatorias tras una investigación antidumping.

Solicitantes

Las empresas Alpek Polyester México, S.A. de C.V. (APM) Indorama Ventures Polymers México, S. de R.L. de C.V. (Indorama) son las solicitantes de la investigación antidumping en este caso.

Producto Investigado

Poliéster Resina o Resina de poli(tereftalato de etileno), conocido también como PET (por sus siglas en inglés de Polyethylene Terephthalate), con una viscosidad intrínseca igual o superior a 60 mililitros / gramos (ml/g) (0.60 decilitro/gramo (dL/g)), incluyendo mezclas de resina de PET virgen con PET reciclado o recuperado, siempre que dichas mezclas cumplan con los requisitos de viscosidad intrínseca antes indicado.

Fracción arancelaria

El Poliéster Resina ingresa por las fracciones arancelarias 3907.61.01 y 3907.69.99, de la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación (TIGIE). Antes de 2022, la fracción arancelaria era 3907.60.99.

Determinación del Valor Normal

La Secretaría de Economía rechazó considerar a China como economía centralmente planificada. Por tanto, la Secretaría determinó el valor normal del producto investigado conforme a la metodología de valor reconstruido.

Período Investigado (Dumping)

1 de julio de 2022 al 30 de junio de 2023.

Período Analizado (Daño)

1 de julio de 2020 al 30 de junio de 2023.

Fecha Límite para participar

El último día que tienen los importadores para presentar su formulario para participar en la investigación es el 8 de marzo de 2024, aunque puede solicitarse una prórroga.

Lista de Importadores

Si quieres consultar la lista de los importadores de poliéster resina que pueden tener interés en esta investigación antidumping, consulta nuestra alerta legal.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.