12 March 2026

商标权利人的维权措施

在商业活动中，商标是企业重要的知识产权，代表着企业的品牌形象和市场价值。然而，商标侵权行为屡见不...
        在商业活动中，商标是企业重要的知识产权，代表着企业的品牌形象和市场价值。然而，商标侵权行为屡见不鲜，严重损害了商标权利人的合法权益。那么，商标权利人在面对商标侵权行为时，可以采取哪些措施维护自己的正当权益呢？

采取维权措施之前，首先需要固定侵权证据，这是权利人有效维护自身权益的关键基础环节，能够为后续可能的维权行动，如发送律师函、提交投诉、提起侵权诉讼等提供坚实支撑，是保障权利人权利得以实现的重要前提。 

一、固定证据

根据侵权行为的具体情况，通过以下几个方面固定侵权证据：

  1. 初步在线搜索与调查，这是了解案件事实并制定下一步计划的必要步骤
  2. 通过网页取证、屏幕录制等区块链存证或传统公证方式固定侵权证据，在侵权诉讼等正式行动中是必要的，且强烈建议用于支持投诉和停止侵权函
  3. 购买样品，这在需要提交侵权分析报告的维权行动或需要通过试购验证产品真实性的案件中是必要的
  4. 实地调查，对于网络信息有限、侵权规模较大或涉及生产窝点的案件，推荐进行实地调查，掌握仓库工厂线索。

二、维权措施

在固定侵权证据之后，权利人可以视情况通过私力救济、公力救济途径安排如下维权行动：

  1. 发送停止侵权律师函

此方式适用于侵权情节较轻、对方配合度高的案件，具有成本低、效率高的优点。双方可就侵权赔偿金额、停止侵权行为等事宜进行协商，但需要注意保留书面沟通材料，明确双方权利义务，保障协议履行。

  1. 电商平台投诉

此方式适用于网店销售侵权产品的案件。目前，各大电商平台都有相应的知识产权保护机制。商标权利人需要向电商平台提交商标权利证明、侵权商品链接等相关证据。电商平台审核通过后，通常会采取下架侵权商品、处罚侵权店铺等措施，可快速阻断线上侵权。

  1. 海关备案及保护

建议权利人在获得商标注册之后尽早办理海关备案，若发现侵权时未备案，建议立即补办。商标权在海关备案之后，海关将对进出口货物进行定期检查以检测侵权情况。

  1. 向市场监督管理部门投诉，申请行政查处

商标权利人可以通过拨打12315热线或通过全国12315平台举报等方式向当地市场监督管理部门投诉商标侵权行为。此方式适用于各类商标侵权行为，也包括在企业名称中不当使用他人商标构成不正当竞争的情形。

提交行政投诉的材料包括商标权利证明文件（如商标注册证等）、侵权行为的证据（如侵权商品的照片、购买侵权商品的票据等）。一旦认定侵权行为成立，行政机关可以采取责令立即停止侵权行为、没收销毁侵权商品和主要用于制造侵权商品、伪造注册商标标识的工具、处以罚款等行政处罚措施。

  1. 向公安部门报案，申请启动刑事侦查

对于涉案金额大、情节严重、侵权人隐蔽或合作程度低的案件，行政手段可能力度不足。此时权利人可以考虑向当地公安机关报案，提交详细的事实证据和其他支持材料，请求立案侦查。公安机关介入后可采取突击检查、搜查等强制措施，更全面地查清犯罪事实。刑事案件办结后，权利人还可以提起民事诉讼主张经济赔偿。

  1. 向人民法院提起民事诉讼

提起民事诉讼是商标权利人维护自身权益的重要途径，可以向侵权行为地或者被告住所地的人民法院起诉。在提起诉讼时，需要准备充分的证据，包括商标权利的有效性证据（商标注册证等）、侵权行为的证据（如侵权商品的实物、购买侵权商品的公证证据等）以及因侵权所遭受损失的证据（如企业的销售数据、利润损失情况等）。人民法院会根据双方提供的证据和相关法律规定进行审理。如果商标权利人胜诉，法院会判决侵权方承担停止侵权、赔偿损失等民事责任。

  1. 寻求当地知识产权保护中心援助

为贯彻落实国家知识产权强国战略，国家知识产权局办公室印发了《知识产权维权援助工作指引》，多个省份设立了知识产权保护中心。在一些地区，商标权利人可以通过知识产权保护中心的快速审查、快速确权、快速维权的“一站式”服务，在较短的时间内解决商标侵权纠纷，不仅提高了维权效率，还降低了时间与经济成本。建议权利人积极了解当地知识产权快速维权渠道的具体运作方式和受理范围，提交相关维权申请材料，借助渠道优势及时制止侵权、挽回损失。

总之，商标权利人在面对商标侵权行为时，有多种行动措施可以选择。可以根据侵权行为的具体情况、自身的实际需求等因素，灵活选择自行协商、向行政机关投诉、向法院提起诉讼、利用快速维权渠道以及向电商平台投诉等方式，积极维护自己的商标权益，让商标这一重要的知识产权真正发挥其应有的价值，为企业的发展保驾护航，切实维护自身商标的独特性与市场竞争力，保障企业在激烈的市场角逐中稳步前行。

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

