23 September 2025

中国（北京）デジタル著作権取引プラットフォームが始動　ブロックチェーンで取引透明性を確保

2025年中国国際サービス貿易交易会（CIFTIS）において、「中国（北京）デジタル著作権取引プラットフォーム」の起動式が9月11日に開催された。同プラットフォームはビッグデータ、クラウドコンピューティング、ブロックチェーンなどの先端技術を活用し、著作権の登録から取引、決済、情報公開までの一貫したサービスを提供する。取引プロセス全体の記録と追跡を可能とすることで、権利関係の明確化、手続きの標準化、資金決済の安全性向上を図る。

　デジタル著作権産業とその他の産業との融合的な発展を促進するため、関係機関の連携強化も進められた。起動式では中国技術取引所と北京中版鏈科技有限公司、北京歌華設計有限公司などが戦略的協力協定を締結した。著作権の権利確認、流通促進、価値創出などの各段階で緊密に連携し、デジタル時代の著作権取引の新たな枠組み構築を目指す。

出所：中国知識産権資訊網

