瑞幸咖啡泰国商标案胜诉：如何避免商标被抢注？

瑞幸咖啡在泰国的商标诉讼案近日取得重大胜利。今年2月6日，泰国中央知识产权和国际贸易法院作出最新判决，确认瑞幸咖啡对"Luckin Coffee"商标及鹿头标识享有优先权利。法院判决泰国50R集团（บริษัท 50 อาร์ กรุ๊ป จำกัด）撤销其注册的与瑞幸相关的商标，并停止使用"LUCKIN COFFEE"、"瑞幸咖啡"及鹿头logo。此外，法院还判决被告需向瑞幸咖啡支付1000万泰铢的一次性赔偿，以及从2024年3月4日起诉日起按日计算的每日10万泰铢的持续性赔偿。

在2018年12月26日，泰国50R集团在泰国第30类商品上首次抢注了商标（申请号：180145312），同时后续又补充申请了其他类似商标。经过瑞幸咖啡积极的维权，最终获得了有利的裁决。尽管结果令人欣慰，但这一恶意抢注行为无疑对瑞幸咖啡在泰国的扩张计划，包括新店开设等业务，造成了不小的影响。这起事件凸显了商标抢注可能带来的高维权成本和市场份额被抢占的风险。

在探讨如何预防商标被抢注之前，让我们先对抢注这一行为特征进行分析。以泰国50R集团为例，我们可以从以下几个方面进行探讨：

1、商标对比分析

泰国50R集团在抢注商标时，直接复制了英文商标，而对中文和图形商标进行了修改。这种策略可能是为了规避直接的商标侵权指控，同时在消费者心中植入与原品牌相似的形象。

2、申请类别的广泛性

泰国50R集团在泰国抢注的瑞幸相关商标，涉及的类别包括第11、21、29、30、32、35、43类，显示出其布局的广泛性。这种策略旨在在核心类别及其相关联的类别中阻碍瑞幸的商标注册，从而在市场竞争中占据优势。

3、其他商标抢注情况

根据公开数据库检索，除了瑞幸名下的商标之外，泰国50R集团还在泰国抢注了多个中国知名商标，且均在核心类别进行注册。这种行为表明，泰国50R集团可能在进行一系列有预谋的商标抢注行为，以期在商标市场上获得不正当的竞争优势。

近年来，中国知名商标被抢注的现象日益严重，而且抢注者的行为更是令人防不胜防。

为避免商标被抢注，申请人需要注意以下方面：

1、海外商标及时布局和补充注册

应对商标抢注的重中之重就是优先获得自己的权利，且在先申请/注册可以有效打击很多具有相对理由审查机制的国家抢注行为。在布局时需要重点考虑国家、类别的全面性选择。

2、全球商标监控

考虑到海外商标注册的复杂性和多变性，申请人需将全部核心商标纳入全球监控的范围，以便及时发现抢注商标，并及时采取应对措施。

3、积极采取打击措施

当发现商标被抢注时，申请人需要及时采取打击措施，包括异议，无效，撤三，谈判等。

4、留存商标使用证据

现在越来越多的国家比较注重商标的使用情况，因此权利人在商标使用过程中，要注意留存使用证据，在遇到抢注行为或侵权行为发生时，可以有充分的证据支撑法律手段的实施，从而有效打击抢注行为。

综上所述，商标抢注对企业造成的损失不容忽视。企业必须提高对商标保护的重视，采取积极的预防和应对措施，以保护自身的知识产权和市场利益。通过及时的海外商标布局、全球监控、积极打击措施以及留存商标使用证据，企业可以有效地预防和应对商标抢注，保护自身的合法权益。

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