适应变化：欧盟知识产权局新的外观设计注册格局

引言

如您可能已经听说的那样，重大变革即将来临。欧盟以及欧盟知识产权局（EUIPO）正在对现行的欧盟外观设计立法和欧盟知识产权局的外观设计注册程序进行大幅调整。

背景与发展

2003年4月1日，欧盟知识产权局（EUIPO）开启了申请"已注册共同体外观设计"（RCD）的可能性。一些最早的注册外观设计涵盖了各式各样的外观设计，比如电子计算器、裤子、汽车、数码相机、玩具以及图形符号。

根据欧盟知识产权局（EUIPO）2024年的统计数据，排名前五的申请类别如下：

1.06 类（家具和家居用品）

2.02 类（服装、服饰用品和缝纫用品）

3.26 类（照明设备）

4.14 类（记录、电信或数据处理设备）

5.09 类（用于商品运输或装卸的包装和容器）

主要的来源国是中国、德国、意大利、美国和法国。

优秀外观设计的价值

在早期关注外观设计及其对知识产权驱动型公司的价值的过程中，我读到了丹麦工业协会（Danish Industrial Association）的一篇令人信服的文章。该文章着重表明，将"优秀"的外观设计融入产品并获得外观设计保护的丹麦公司，其投资回报率和收入显著更高。丹麦被认为是欧洲最具外观设计意识的国家之一，这一趋势如今在全球范围内也日益受到关注。将外观设计融入创新过程会对公司的财务表现产生积极的影响。

当我们谈论外观设计时，我们常常关注一张桌子富有艺术感造型的底座、一把椅子的扶手，或者一辆汽车挡泥板的流畅线条的视觉吸引力。然而，外观设计远不止于此。尽管美学很重要，但优秀外观设计的真正价值在于其能够赢得消费者的青睐，提升市场占有率，最终为我们客户的业务提供支持的能力。

外观设计保护的战略考量

在与客户的交流互动中，我们必须充分利用自身的专业知识，了解产品的使用环境、相关产品类别中消费者关注的重点以及市场趋势。虽然外观设计的可注册性并不取决于市场趋势，但了解这些趋势对于就哪些方面需要保护以及在何处申请注册提供最佳建议至关重要。此外，我们还必须考虑进行防御性注册。如果客户知晓存在那些能迅速推出类似外观设计的竞争对手，我们就应该引导客户从一开始就为自己的外观设计取得保护。

同样重要的是要记住，最真诚的奉承形式就是模仿——在我们这个领域里，这就表现为对备受追捧且往往是高端商品的"盗版仿制品"。即使某些产品预计不会有很高的销量，但保护品牌声誉和产品质量也是值得的。

对于拥有季节性产品或产品更新换代迅速的客户，我们会确保他们拥有记录完备的未注册外观设计保护。

许多从事产品研发的人仍然仅仅将外观设计等同于外观。虽然美学是我们工作的一部分，但外观设计是一门综合性的学科，涉及情感联系、用户调研、功能定义、创新、可用性测试、人体工程学、材料以及制造等方面。如今成熟的产品设计师在多个领域都表现出色，包括体验外观设计、交互外观设计、实体产品外观设计以及品牌发展。

我们作为知识产权顾问的角色

通过有效的外观设计保护，我们帮助客户确保其在市场上的独占权，保护创新成果和工艺品质，最终保护他们的企业利益。

作为顾问，我们的职责不止于简单的肯定；我们必须向客户提出具有前瞻性思维的问题，从而促使他们思考：

这会与终端消费者使用的其他产品相适配吗？

外观设计的哪些方面与以消费者为导向的开发相契合呢？

在实际生产制造中，这个外观设计的呈现效果会和预期一样吗？

有没有哪些外观设计元素有可能被应用到未来的产品中呢？

您预计竞争对手会针对您的产品推出类似的外观设计吗？

外观设计保护的美妙之处在于，并不要求一项外观设计必须被制造出来或推向市场。这种灵活性在欧盟尤为重要，因为在欧盟新的外观设计法中，已经正式纳入了一些新的要素。

虽然我们不应鼓励客户为每一种外观设计变体都寻求保护，但我们应当倡导客户对那些在创意过程中被否决的外观设计，或是被视为未来可能进行更新的外观设计加以保护。

优秀的外观设计以对终端消费者的敏锐洞察为特征。像宝马这样的品牌，他们售卖的不只是汽车，更是驾驶的乐趣。劳力士提供的也不只是手表，而是一种高端的生活方式。同样，苹果和可口可乐这样的公司，利用外观设计的吸引力来制定溢价策略，进而获取更高的收益。因此，许多生活方式品牌跻身外观设计申请量排名前列也就不足为奇了，比如：瑞克尔、耐克、博世、巴尔曼、三星、苹果和LG。

*资料来源：欧盟知识产权局（EUIPO ）2010年至2019年直接提交欧盟注册外观设计（RCD ）申请量排名前十的申请人 。

欧盟知识产权局（EUIPO ）外观设计注册方面即将发生的变化

时间进程

这些变化将分两个阶段实施：

第一阶段：自 2025 年 5 月 1 日 起生效





起生效 第二阶段：自 2026 年 10 月 1 日起生效。我们将在稍后阶段提供最新信息。

需要了解的内容 - 第一阶段

第一阶段的许多方面主要是表面上的变化，其中包括：

"共同体外观设计"这一术语将变为"欧盟外观设计"（EU design 或 EUD）。

"已注册共同体外观设计"将变为"已注册欧盟外观设计（REUD）"。

"未注册共同体外观设计"将被称为"未注册欧盟外观设计"（UEUD）。

共同体外观设计法院将更名为欧盟外观设计法院。

《欧盟共同体外观设计法规》将变为《欧盟外观设计法规》（EUDR）。

将引入一项新的费用法规，并作为《欧盟外观设计法规》的附件1。

费用结构将进行修订，以体现这些变化。

重大变化：

"外观设计"的定义将更新，纳入动画外观设计，涵盖动态效果和过渡效果。同时引入已注册外观设计的"Ⓓ"标志。

"产品"的定义将适应数字时代，涵盖非实体物品以及各种形式的外观设计，包括成套物品和图形作品。

权利与限制：

3D打印：外观设计所赋予的独占权将延及3D打印领域，这使得通过3D打印而对外观设计的制造和传播构成侵权使用行为。

维修条款：这项永久性规定明确指出，外观设计保护不延及用于复杂产品维修的零部件。

过境货物：外观设计权持有人将能够对在欧盟境内过境的假冒货物行使其权利。

结论

欧盟知识产权局（EUIPO）即将实施的这些变化标志着外观设计注册领域的一次令人振奋的发展变革，为在我们所处的数字时代加强知识产权保护奠定了基础。作为您的知识产权顾问，我们在此帮助您顺利应对这些更新，并最大程度地保护您的外观设计。通过关注消费者需求并采用优秀的外观设计，我们能够携手合作，保障您的创新成果，并在竞争激烈的市场中蓬勃发展。欧盟外观设计领域的未来前景光明，我们很高兴能在您的这一发展征程中提供支持。

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.