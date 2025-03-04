计算机软件版本迭代未进行著作权登记，遭遇维权难题怎么办？

在计算机软件案件维权过程中，通常依据计算机软件著作权登记证书来证明软件的权利基础。在相对方未能提供相反证据的情形下，登记证书中所注明的著作权人即被认定为软件的权利人。

然而，现实中计算机软件行业发展迅速，更新换代频繁，软件存在众多不同版本。软件版本号用于明确区分软件的新旧程度及功能差异，而对于版本繁多的软件，若对所有版本一一进行登记，不仅工作量巨大，还会显著增加权利人的费用成本。正因如此，很多权利人会选择将那些具有重要创新点、在市场上需求大且商业价值高的版本进行登记。

那么，对于未进行登记的软件版本，在维权时是否会遇到困难呢？

笔者对相关案件进行了研究，发现了一些具有参考价值的司法判定案例。

在（2021）最高法知民终667号案件中，最高人民法院认定：

根据《计算机软件保护条例》第八条第一款第三项的规定，软件著作权人享有修改权，即对软件进行增补、删节，或者改变指令、语句顺序的权利。基于日常生活经验法则，权利人开发一款软件后通常会对软件进行优化升级，并加以标记以区分软件升级前后的不同版本。

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在无相反证据推翻的情况下，可以确认创新公司是涉案软件的合法著作权人，其在涉案软件后续使用过程中有权对该软件进行修改，以使软件不断优化升级以适应实际使用中出现的新需求。

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该软件运行后的界面显示‘创新检验信息管理系统V8.0正式版'。可见，安装在寻甸妇保中心办公电脑内的上述软件名称与涉案软件的名称完全相同，仅是版本号由V1.0变更为V8.0。结合前述分析，可以合理认定创新公司在这五年多的期间内对涉案软件进行了持续优化升级，软件版本号的变化并不能否定创新公司是‘创新检验信息管理系统V8.0正式版'的著作权人。

在（2020）最高法知民终1456号案件中，最高人民法院认定：

至于游戏版本的问题，涉案游戏软件著作权3.2.0版本系3.0版本的迭代版本，游戏软件的升级迭代是普遍现象，故掌游天下公司也同样拥有涉案游戏软件3.2.0版本的著作权，具有本案原告的主体资格。

在广州知识产权法院签发的(2018)粤73民初3732号案件中，广州知识产权法院认定：

虽然上述进行了版权登记的计算机软件的部分软件（MagicsV18.03、MagicsRP软件20.02）与玛特瑞尔莱斯公司在本案中主张权利的版本号为MagicsV18、MagicsRP20的软件名称并不完全一致，但在不同版本的软件之间增加小版本号软件进行部分软件功能的升级是软件企业的通常做法，同一软件往往拥有依次递进的多个不同版本，且软件企业一般而言不会对每一个版本的软件均进行版权登记，但新的升级版本通常会包含较低版本软件的内容，故根据本案现有证据足以认定玛特瑞尔莱斯公司系涉案权利软件Magics15、MagicsV18、MagicsRP20、Magics21.0的著作权人，其合法权益受法律保护。

从上述案例可以看出，目前计算机软件的版本迭代现象非常常见。在软件不同版本的权属认定方面，如果能够提供出近似版本的著作权登记证书，通常可以作为认定其他版本权利归属的有力依据。

笔者在近期处理的案件中，就遇到了类似情况。在代理原告维权时，涉及的软件版本并未进行登记。笔者提交了其他近似版本的著作权权属证明文件，然而被告却提出抗辩，认为原告对涉案版本的软件不享有著作权。笔者依据相关法律法规和在先判例，向法院进行了详细阐述，指出软件更新迭代属于正常现象，在权利人无法对每个版本都进行版权登记的情况下，结合其他相关证据，在没有相反证据推翻时，可以证明原告是涉案软件的著作权人。最终，法院采纳了笔者的观点，支持了原告的维权诉求，维护了当事人的合法权益。

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