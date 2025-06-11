试管婴儿辅助生殖行业法律问题探究

引 言

近期关于试管婴儿代孕、代为供卵取卵以及同性之间试管婴儿抚养权归属等问题媒体新闻报道越来越多。在实践中试管婴儿，尤其是三代试管婴儿由于其技术相对先进生殖风险越来越小，社会需求量也越来越大。随着辅助生殖技术的广泛应用尤其是在非正规医疗机构进行的三代试管婴儿助孕激增，涉及试管婴儿技术的法律纠纷也日益增多。

本文通过检索威科先行等案例库中收录的医疗服务合同纠纷案件，系统梳理并总结了目前试管婴儿涉及的典型纠纷的成因及相应的裁判规则，为试管婴儿需求方和服务方提供作为风险规避参考。

一、试管婴儿医疗服务合同相关案例及裁判规则

1. 以个人名义提供试管婴儿服务合同无效

在本案中，被告的主要合同义务是以个人方式为原告提供做试管婴儿的商业化服务，且以盈利为目的收取服务费用，赚取商业利润。双方私下进行人工生育，属于法律法规明令禁止的行为，该服务协议显然违反我国现行法律的规定以及公序良俗的基本原则，应属无效。

2. 无法提供实验室/医疗机构具体信息构成违约

法院认定被告武汉某科技公司构成违约的核心原因在于其未按合同及法律规定提供合法辅助生殖服务——既未披露取卵及胚胎检测的合法医疗机构名称、医生资质，亦未兑现全麻承诺，关键医疗费用票据缺失，导致无法证明服务真实性与合法性，最终因举证不能被判定违约，全额退还服务费11万元。

3. 营业执照经营范围仅包含"医疗信息咨询服务，医疗信息咨询、计划生育健康咨询"，是否可以提供人类辅助生殖技术咨询及服务取决于是否被禁止或限制提供该服务

法院认定被告贵州梅奥医疗投资管理有限公司的营业执照经营范围包含"医疗信息咨询""计划生育健康咨询"，虽未明确涵盖"人类辅助生殖技术咨询及服务"，但原告未能举证证明该经营范围禁止或限制此类服务。结合被告实际仅提供中介咨询服务（如预约医生、协调诊疗流程）而非直接实施医疗行为，法院认为其行为未超出经营范围，且不违反《人类辅助生殖技术管理办法》对技术实施主体的强制性规定，故双方签订的合同合法有效。

4. 微信公众号发布宣传文章虚假宣传的应承担违约责任

原告根据医疗机构微信公众号发布的宣传内容选择了该机构推介的"最新技术"，但最终手术结果未达到预期生育目的。法院认为宣传文章的内容表述本身不构成虚假宣传，但医疗机构未充分履行告知义务，未确保原告在全面知悉该技术潜在风险、适用条件及成功率等信息的基础上自主作出医疗选择，需承担相应违约责任。

二、医疗服务合同相关规则要点总结

1. 医疗服务合同的成立与效力认定

私立医疗机构与患者基于试管婴儿等辅助生殖服务所签订的协议，通常构成医疗服务合同。该类合同在未违反法律强制性规定，且双方意思表示真实的前提下，依法应认定为有效合同，合同双方应依约履行义务。反之，若合同内容涉及非法医疗活动（如擅自开展人工生育等）或违反公序良俗，其法律效力将不被认可，属自始无效。

2. 医疗服务合同的履行标准与违约责任

医疗服务合同的履行重点在于医疗行为及手段的合法性和规范性，而非对治疗结果的保证。只要医疗机构依据诊疗规范提供服务，即便未实现患者的预期目标，原则上不构成违约。但若医疗机构未履行合同明确约定的义务，如未按约安排具体服务项目、未提供相关医疗单据或发票等，将被认定为违约。

3. 医疗服务合同的解除与返还费用

在履约过程中，如一方严重违反合同义务，守约方有权请求解除合同并要求返还已支付的服务费用。若合同被确认无效，合同项下取得的财产应依法返还。对于因合同无效造成损失的，若双方当事人均存在过错，应根据各自责任比例承担相应后果。

4. 医疗服务合同纠纷的举证责任与损失赔偿

在医疗服务合同纠纷中，患者若主张违约或赔偿损失，需承担对医疗机构存在违约行为及其与损失之间因果关系的举证责任。若无法提供有效证据予以证明，相关赔偿请求将不予支持。为降低法律风险，医疗机构应妥善保存医疗记录、票据、沟通文件等合同履行相关证据。此外，除非合同另有特别约定，患者所主张的律师费、交通费等间接费用一般不予支持。

5. 医疗服务合同的定性与中介服务的区分

对于仅提供辅助生殖咨询、流程协调等非医疗性质服务的机构，其与客户之间的协议应定性为中介合同或一般服务合同，而非医疗服务合同。为避免误认构成非法行医行为，合同中应当明确界定服务范围，清晰表达医疗机构所提供服务为信息支持、就医协助等辅助性服务，而非直接实施诊疗活动。

三、结语

随着辅助生殖技术的不断发展与私立医疗机构服务模式的多样化，医疗服务合同的法律风险呈现出愈加复杂的态势。通过对近年来典型裁判案例的梳理可以看出，司法实践对医疗服务合同的效力认定、履行标准及责任承担已逐步形成较为明确的裁判规则。

但目前对于提供医疗咨询服务的中介服务机构并未完全从医疗服务合同中剥离出来。对于私立医疗机构和中介服务机构而言，必须充分认识医疗服务与中介服务的界限，严格审查自身的服务内容、资质范围与合同文本，确保医疗行为的合法性与服务过程的合规性。

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