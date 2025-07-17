保华月刊 - 2024 7月刊 第81期 - 劳动新规详解

关于印发广东省劳动人事争议仲裁委员会"互联网＋仲裁" 在线庭审、异步审理、电子劳动合同争议处理等三个规则的通知

Notice on Guangdong Provincial Labor and Personnel Dispute Arbitration Commission on Issuing the Three Rules for "Internet+ Arbitration" Online Court Trial, Asynchronous Trial and Electronic Labor Contract Dispute Settlement

近日，广东省劳动人事争议仲裁委员会2024年第一次全体会议审议通过"互联网＋仲裁"在线庭 审、异步审理和电子劳动合同争议处理三个业务规则，并于2024年7月22日印发试行。三个规则针对身份 认证、异步审理机制、在线仲裁庭设置、电子劳动合同证据规则、电子送达、电子卷宗等前沿问题，依 法确认法律效力、明确审核规则、划定适用边界，并就维护数据信息安全、确保技术中立和平台中立提 出要求，积极推动和有效规范新技术与仲裁庭审程序的融合发展。

Recently, the Three Rules for "Internet+ Arbitration" Online Court Trial, Asynchronous Trial and Electronic Labor Contract Dispute Settlement were deliberated and approved at the first plenary meeting of Guangdong Provincial Labor and Personnel Dispute Arbitration Commission in 2024, and were issued for trial implementation on July 22, 2024. The Three Rules affirm the legal effect in accordance with the law, clarify the audit rules, and define the applicable borders with respect to forward issues such as identity authentication, asynchronous trial mechanism, online arbitration tribunal setup, electronic labor contract evidence rule, electronic delivery, and electronic case archive. Moreover, the Three Rules put forward specific requirements for maintaining data and information security and ensuring technology neutrality and platform neutrality, to actively promote and effectively regulate the integration and development of new technologies and arbitration trial procedures.

全文链接：

关于印发广东省劳动人事争议仲裁委员会"互联网＋仲裁"在线庭审、异步审理、电子 劳动合同争议处理等三个规则的的通知

粤劳人仲〔2024〕1 号

各地级以上市劳动人事争议仲裁委员会，省劳动人事争议仲裁委员会各成员单位：

《广东省劳动人事争议仲裁委员会"互联网+仲裁"在线庭审规则（试行）》《广东省劳 动人事争议仲裁委员会"互联网+仲裁"异步审理规则（试行）》《广东省劳动人事争议 仲裁委员会"互联网+仲裁"电子劳动合同争议处理规则（试行）》，已经广东省劳动人 事争议仲裁委员会2024 年第一次全体会议审议通过，现印发给你们，请参照执行，进 一步规范劳动人事争议仲裁互联网庭审活动。

广东省劳动人事争议仲裁委员会

2024 年7 月19 日

广东省劳动人事争议仲裁委员会"互联网+仲裁"在线庭审规则（试行）

为了规范劳动人事争议仲裁在线庭审秩序，维护庭审参与人依法享有的庭审权利，保障 在线庭审活动正常进行，根据《中华人民共和国劳动争议调解仲裁法》《劳动人事争议 仲裁办案规则》《劳动人事争议仲裁组织规则》等有关规定，制定本规则。

第一章总则

第一条本规则所指的庭审包括庭前会议、开庭、调解和庭后确认等在线庭审环节。

第二条本规则所指庭审参与人包括当事人、代理人以及其他庭审参与人。

第三条本规则所指的在线庭审，是指通过互联网，采用在线视频音频方式进行审理或 调解。

第四条本规则所指的在线庭审，适用于事实清楚、双方争议较小，且当事人同意通过 互联网开庭或调解的案件。

在线庭审与线下庭审具有同等法律效力。当事人在线电子签名与线下签名具有同等法律 效力。

第五条有以下情形之一的案件，仲裁庭不得实行在线庭审：

（一）双方当事人或代理人均明确表示不同意，或者一方当事人或代理人表示不同意且 有正当理由的；

（二）当事人或代理人不具备参与在线庭审的技术条件和能力的；

（三）案件疑难复杂、证据繁多，采用在线庭审难以查明事实的；

（四）当事人申请证人出庭接受询问的；

（五）其他不宜在线庭审的情形。

本条第一款所列情形消除后，案件需要在线庭审的，可以实行在线庭审。

第二章证据交换及质证

第六条当事人应当将电子数据上传、导入在线庭审平台，或者将线下证据通过扫描、 翻拍、转录等方式作电子化处理后上传至在线庭审平台，同时准确填写证据清单，清单 内容应当包括证据名称、证明目的及是否有原物、原件供核对。

第七条对于当事人提交的电子化证据，仲裁庭应当在五个工作日内进行审核。经仲裁 庭审核通过的电子化证据可以直接使用，当事人无需再提交纸质证据副本。

存在下列情形之一的，仲裁庭应当要求当事人提供原件、原物：

（一）对方当事人认为电子化证据与原件、原物不一致，并提出合理理由和依据的；

（二）电子化证据呈现不完整、内容不清晰、格式不规范的；

（三）仲裁庭根据相关规定要求提供原件、原物的；

（四）仲裁庭认为有必要提交原件、原物的。

第八条当事人提交的电子化证据，符合下列情形之一的，仲裁庭可以认定符合原件、 原物形式要求：

（一）对方当事人对电子化证据与原件、原物的一致性未提出异议的；

（二）电子化证据形成过程已经过公证机构公证的；

（三）电子化证据已在其他案件中提交并经仲裁庭或人民法院确认的；

（四）电子化证据已通过在线或线下的方式与原件、原物比对一致的；

（五）有其他证据证明电子化证据与原件、原物一致的。

当事人有相反证据足以推翻的除外。

第九条当事人应当在开庭前查阅电子化证据，并对证据的真实性、合法性、关联性发 表意见。

仲裁庭认为有必要或对方当事人对关键性证据的真实性有异议且无法通过在线展示原 件的方式消除异议的，仲裁庭应当要求当事人提供原件、原物核验并另行安排线下质证。

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