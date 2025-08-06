Traverser la frontière en toute confiance : conseils pour des voyages d'été sans complications

Nous présentons ci-après nos recommandations concernant les meilleures pratiques pour les voyages aux États-Unis, compte tenu du climat actuel en matière d'immigration, afin d'aider les voyageurs à éviter les complications liées à leur admission et à leur séjour temporaires aux États-Unis cet été.

AVANT LE VOYAGE

Vérifiez vos documents d'immigration et autres documents connexes :

Bien avant de vous rendre aux États-Unis, la validité du passeport et/ou des permis de travail ainsi que des visas devrait être vérifiée, selon le cas. De manière générale, votre passeport doit être valide pendant au moins six mois après l'expiration de votre période d'admission aux États-Unis. Même si l'exigence de six mois ne s'applique pas aux Canadiens, elle est quand même recommandée. Les citoyens des pays énumérés dans le document de l'U.S. Customs and Border Protection (USCBP) intituléExemption of the Six-Month Passport Validity Rule sont dispensés de la règle des six mois et n'ont besoin que d'un passeport valide pour la période de séjour prévue.

Si vous vous rendez aux États-Unis dans le cadre du Programme d'exemption de visa[A1] (VWP) assurez-vous d'avoir une autorisation de voyage valide par l'entremise du Système électronique d'autorisation de voyage (ESTA). Le VWP offre aux citoyens des pays participants la possibilité de demander l'admission aux États-Unis en tant que visiteur d'affaires ou touriste pour un séjour allant jusqu'à 90 jours sans avoir besoin de visa. La plupart des voyageurs détiennent une ESTA approuvée avant de se rendre aux États-Unis Voir : https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/tourism-visit/visa-waiver-program.html.

Si vous êtes un ressortissant de la Chine et que vous possédez un visa américain de dix ans dans les catégories B-1, B-2 ou B-1/B-2, vous devez vous inscrire au système Electronic Visa Update System (EVUS) de l'USCBP avant de vous rendre aux États-Unis. EVUS est un système automatisé qui détermine l'admissibilité à se rendre aux États-Unis pour un voyage temporaire d'affaires ou d'agrément.

Tenez compte de l'obligation d'enregistrement des ressortissants étrangers :

En date du 11 avril 2025, tous les ressortissants étrangers qui ont l'intention de demeurer aux États-Unis pendant au moins 30 jours consécutifs doivent s'enregistrer auprès du gouvernement avant la fin de cette période de 30 jours et être munis d'une preuve de leur enregistrement.

Si vous comptez séjourner aux États-Unis pendant 30 jours ou plus, vous devriez déterminer, avant de vous rendre aux États-Unis, comment vous enregistrer/quels documents d'inscription vous utiliserez, par exemple, le Formulaire I-94, Arrival and Departure Record ou l'auto-enregistrement au moyen du formulaire G-325R disponible sur le site Web de l'USCIS. Si vous voyagez par voie terrestre et avez l'intention de demander un formulaire I-94, il est recommandé de télécharger l'application USCBP sur votre appareil mobile avant le voyage et de payer les frais de 6 $ requis, puis de demander la délivrance du formulaire I-94 au point d'entrée. Certaines exceptions s'appliquent, comme il est décrit sur le site Web de l'USCIS.

Recherchez-vous sur le Web mondial et vérifiez vos profils publics, vos comptes de médias sociaux et comptes professionnels en ligne :

Tout contenu public sur les médias sociaux est accessible et visible pour un agent consulaire américain ou un agent de l'USCBP. Par conséquent, lorsque vous demandez un visa américain ou l'admission aux États-Unis, vous devriez être prêt(e) à répondre à toute question qu'un agent pourrait vous poser relativement à vos communications et interactions sur des plateformes publiques.

Le 18 juin 2025, le Département d'État (DOS) des États-Unis a annoncé qu'il procédera à une vérification exhaustive et approfondie, y compris la présence en ligne, de tous les étudiants et personnes qui demandent un visa de visiteur dans les catégories F, M et J des non-immigrants. Afin de faciliter ce processus de vérification, tous les candidats à un visa de non-immigrant (F, M et J) recevront l'instruction de régler les paramètres de confidentialité de tous leurs profils sur les médias sociaux à « public »1.

Examinez le contenu des appareils électroniques avec lesquels vous comptez voyager :

Le contenu figurant dans les appareils électroniques avec lesquels vous voyagez peut faire l'objet d'une fouille par l'USCBP.

Le contenu peut être utilisé par un agent de l'USCBP pour évaluer et déterminer si vous êtes admissible aux États-Unis et vous interdire l'entrée aux États-Unis si un agent de l'USCBP vous considère vous et/ou le contenu de vos appareils électroniques comme une préoccupation ou une menace pour la sécurité nationale. Vous devez connaître le contenu de vos appareils électroniques et être prêt(e) à répondre aux questions qui s'y rapportent.

Voici quelques exemples de précautions à prendre :

si vous voyagez avec un appareil appartenant à votre employeur, ce dernier peut être marqué électroniquement et physiquement comme appartenant à l'employeur;

placez l'appareil en mode avion lors des passages frontaliers afin que les renseignements ne puissent être téléchargés sur l'appareil lors d'une inspection par l'USCBP;

déconnectez-vous des applications infonuagiques avant l'inspection au point d'entrée;

sauvegardez des fichiers ou des données confidentiels sur un serveur ou dans un compte en nuage sécurisé et retirez les renseignements du stockage local de l'appareil;

les fichiers contenant des renseignements confidentiels ou exclusifs peuvent être marqués comme tels à la fois dans le document et dans le nom du fichier correspondant au document et peuvent être cryptés de façon appropriée;

voyagez à l'aide d'un appareil vide (c'est-à-dire un appareil sur lequel rien n'a été téléchargé).

Sachez comment les problèmes de criminalité et les activités illégales peuvent avoir une incidence sur votre entrée aux États-Unis; évaluez vos antécédents d'immigration :

Criminalité et activité illégale :

Comme la plupart des gens le savent, une activité criminelle, y compris le non-respect de lois fédérales, étatiques et non américaines, peut avoir une incidence défavorable importante sur votre statut d'immigrant aux États-Unis. Un avocat spécialisé dans les questions d'immigration doit être contacté à l'avance pour discuter des incidences éventuelles pour le voyageur. Cela comprend les condamnations pénales (même s'il n'y a pas eu de condamnation judiciaire). Il peut y avoir des conséquences en matière d'immigration même si une accusation ou une condamnation a été rejetée, effacée, scellée ou graciée.

Il est important de se rappeler que même si le cannabis a été légalisé dans certains États américains, la loi fédérale américaine continue de le classer comme une substance contrôlée illégale2. L'immigration étant régie par la loi fédérale, les ressortissants étrangers ne peuvent pas se rendre aux États-Unis avec du cannabis, et la vente, la possession, la production et la distribution de cannabis ou la facilitation de ces activités restent illégales au regard de la loi fédérale américaine. Par conséquent, le fait de franchir la frontière ou d'arriver à un point d'entrée aux États-Unis en violation de cette loi peut entraîner un refus d'admission, une saisie, des amendes et une arrestation.

Antécédents en matière d'immigration aux États-Unis :

Des antécédents négatifs en matière d'immigration aux États-Unis peuvent conduire à des interrogations supplémentaires. Dans le climat actuel en matière d'immigration, les infractions antérieures ou le non-respect d'exigences américaines en matière d'immigration, même si elles ont déjà été ignorées, peuvent donner lieu à des interrogatoires intensifs et/ou entraîner un refus d'entrée aux États-Unis.

Ce que vous devez retenir sur l'interdiction de voyager :

Le 4 juin 2025, le président des États-Unis, M. Donald J. Trump, a signé une Proclamation restreignant l'entrée aux États-Unis de ressortissants étrangers de certains pays, laquelle est entrée en vigueur à 12 h 01 HAE le 9 juin 2025.

La Proclamation est une interdiction de voyager qui suspend l'entrée aux États-Unis d'immigrants et de non-immigrants qui sont des ressortissants de 12 pays (à quelques exceptions près), à savoir :

Afghanistan

Birmanie

Érythrée

Guinée équatoriale

Haïti

Iran

Libye

République du Congo

Somalie

Soudan

Tchad

Yémen

De plus, elle restreint et limite en partie l'entrée aux États-Unis de ressortissants de 7 autres pays. Les ressortissants de ces pays ne peuvent entrer aux États-Unis en tant qu'immigrants ou non-immigrants avec des visas dans les catégories B-1, B-2, B-1/B-2, F, M et J (à quelques exceptions près) :

Burundi

Cuba

Laos

Sierra Leone

Togo

Turkménistan

Venezuela

Une exception notable à l'interdiction de voyager concerne les personnes ayant la double nationalité d'un pays figurant sur une liste de la Proclamation et qui voyagent avec un passeport délivré par un pays ne figurant pas sur cette liste. Les exceptions comprennent également les résidents permanents légaux des États-Unis (les « détenteurs de la carte verte »), les titulaires de visas américains existants et les personnes adoptées par des citoyens des États-Unis. Le DOS des États-Unis a publié un communiqué confirmant ce qui suit :

[Traduction] Les ressortissants étrangers, même ceux qui se trouvent en dehors des États-Unis et qui détiennent des visas valides à la date d'entrée en vigueur, ne sont pas assujettis à la Proclamation. Aucun visa délivré avant le 9 juin 2025 n'a été ni ne sera révoqué aux termes de la Proclamation.

Les demandeurs de visa visés par cette Proclamation présidentielle peuvent toujours déposer leur demande de visa et prendre rendez-vous pour un entretien, mais ils risquent de ne pas pouvoir obtenir de visa ni être admis aux États-Unis-Unis3.

Envisagez d'adhérer à un programme de voyageurs de confiance :

Le Département de la sécurité intérieure des États-Unis propose l'adhésion à plusieurs Programmes pour voyageurs de confiance qui permettent aux membres d'emprunter des voies rapides dans certains aéroports américains et de franchir des frontières internationales. Tous les candidats font l'objet d'une vérification rigoureuse des antécédents et d'une entrevue en personne avant leur inscription.

Le programme NEXUS est conçu pour accélérer le passage frontalier au Canada et aux États-Unis des voyageurs à faible risque et préapprouvés qui sont citoyens ou résidents permanents du Canada ou des États-Unis, ainsi que des ressortissants mexicains qui sont membres du programme Viajero Confiable. Il permet un traitement accéléré des voyageurs présélectionnés lors de leur entrée aux États-Unis et au Canada, en utilisant des voies réservées NEXUS à certains postes frontaliers terrestres, et les bornes NEXUS lors de leur entrée aux États-Unis via les aéroports de précontrôle canadiens.

De même, Global Entry est un programme qui permet aux voyageurs à faible risque et préapprouvés de bénéficier d'un contrôle accéléré à leur arrivée aux États-Unis dans certains aéroports. Les citoyens américains, les résidents permanents légaux des États-Unis, les citoyens de la Suisse, de l'Allemagne, du Royaume-Uni, de l'Argentine, de l'Inde, de la Colombie, du Panama, de Singapour, de la Corée du Sud et du Mexique sont admissibles à l'adhésion à Global Entry.

L'adhésion à Global Entry ou à NEXUS donne également aux membres le droit d'utiliser les voies TSA Pre-✓® aux contrôles de sécurité des aéroports aux États-Unis, ce qui permet d'accélérer le contrôle des passagers.

Même si ce n'est pas garanti, le fait de voyager avec une carte NEXUS ou Global Entry valide peut aider à accélérer l'entrée aux États-Unis et/ou à réduire le temps qu'un voyageur passe à l'inspection par l'USCBP.

DEMANDE D'ADMISSION AUX ÉTATS-UNIS

Procédure

Toutes les personnes entrant aux États-Unis, en particulier les ressortissants étrangers et les résidents permanents, doivent s'attendre à faire l'objet d'un contrôle et d'une inspection serrés aux frontières américaines, pouvant aller jusqu'à la fouille de vos appareils électroniques.

Interrogatoire par l'USCBP

Les citoyens non américains doivent se préparer à être interrogés par l'USCBP lorsqu'ils demandent à entrer aux États-Unis et doivent prévoir suffisamment de temps pour l'inspection.

Types de questions auxquelles il faut s'attendre :

votre pays de résidence;

votre statut d'immigrant aux États-Unis;

vos antécédents de voyages aux États-Unis et ailleurs dans le monde;

l'objet du séjour aux États-Unis;

la durée prévue du séjour aux États-Unis;

vos antécédents personnels et professionnels;

votre situation d'emploi;

si vous avez une famille immédiate aux États-Unis;

autres questions qu'un agent peut juger pertinentes pour déterminer si vous représentez une menace pour la sécurité ou l'intérêt national.

Que faire en cas d'interrogatoire, de fouille et/ou de détention en vue d'un interrogatoire supplémentaire?

Lors d'un interrogatoire, d'une inspection et/ou si vous êtes détenu(e) par l'USCBP dans le cadre d'une demande d'admission aux États-Unis, vous devez rester calme, patient(e) et répondre à toutes les questions de manière claire, concise et sincère.

Si vous ne comprenez pas une question, demandez des précisions avant de répondre. L'omission ou la présentation inexacte d'une information peut entraîner un refus d'entrée aux États-Unis, l'expulsion des États-Unis et/ou même d'éventuelles sanctions pénales; soyez donc toujours sincère dans vos réponses à l'USCBP.

Si vous êtes détenu(e) au point d'entrée, vous n'avez généralement pas droit à la présence d'un avocat, mais vous pouvez demander l'autorisation de communiquer avec votre avocat et devriez le faire si l'occasion se présente.

UNE FOIS AUX ÉTATS-UNIS

Changement d'adresse

Les personnes assujetties à l'obligation d'enregistrement applicable aux ressortissants étrangers sont également tenues d'aviser le Ministère de la sécurité intérieure (DHS) de tout changement d'adresse dans les 10 jours suivant celui-ci, à moins qu'elles ne fassent l'objet des rares exemptions, comme les diplomates étrangers, les représentants d'organisations internationales et les non-immigrants qui ne sont pas tenus de posséder un visa et qui se trouvent aux États-Unis depuis moins de 30 jours4.

Vous pouvez aviser l'USCIS de ce changement en déposant une demande de changement d'adresse en ligne au moyen d'un compte en ligne de l'USCIS ou en lui envoyant par la poste le formulaire AR-11.

Le non-respect des exigences en matière d'avis de changement d'adresse peut avoir une incidence sur votre capacité de demeurer aux États-Unis et d'y revenir après un voyage à l'étranger, et peut faire l'objet d'une amende.

En conclusion, un voyage aux États-Unis pendant l'été 2025 exige un examen attentif des règlements en matière d'immigration afin d'assurer une entrée sans problèmes dans ce pays. Le respect de ces meilleures pratiques vous permettra de maîtriser les complexités liées au voyage et, espérons-le, d'effectuer un séjour réussi et sans stress.

Footnotes

1. https://www.state.gov/releases/office-of-the-spokesperson/2025/06/announcement-of-expanded-screening-and-vetting-for-visa-applicants/

2. Title 21 United States Code (USC) Control Substances Act.

3. https://travel.state.gov/content/travel/en/News/visas-news/suspension-of-visa-issuance-to-foreign-nationals-to-protect-the-united-states-from-foreign-terrorists-and-other-national-security-and-public-safety-threats.html

4. 8 U.S.C. 1305

