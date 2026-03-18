Kruidenmeisje versus Spice Girls

Een jonge onderneemster uit Ottawa Canada wordt gedwongen de naam van haar bedrijf te veranderen nadat advocaten van de supergroep Spice Girls haar hebben aangeklaagd wegens merkinbreuk. De 22 jarige Lily Bond begon negen jaar geleden haar eigen lijn van kruiden, die zij "SPYCE GIRLZ" noemde. Ze moet nu de naam opgeven, net nu grote supermarkten in heel Canada interesse hebben getoond om haar product te verkopen.

In 2017, op dertienjarige leeftijd, begon Bond haar taco-spice te verkopen op boerenmarkten om daarmee extra geld te verdienen om een laptop voor school te kopen. Bond en haar moeder werden vaste gasten op lokale markten, waar klanten het duo regelmatig de "kruidenmeisjes" noemden.

De naam bleef hangen

Groei

De onderneming is uitgegroeid tot commerciële distributie via ongeveer 150 supermarkten in Ontario en realiseert een jaarlijkse omzet van meer dan 100. 000Canadese dollars.

In januari 2022 deponeerde Bond het merk Spyce Girlz Seasonings bij het Canadese merkenbureau. Na publicatie in november 2023 werd oppositie ingediend door het management van de Spice Girls.

Sommatie

In een sommatie brief informeerden de advocaten van de Spice Girls dat die zich verzetten tegen haar merkaanvraag voor haar kruiden.

Volgens de advocaten zou het merk SPYCE GIRLZ van Bond de gemiddelde Canadese consument doen geloven dat haar producten op de een of andere manier met de Spice Girls geassocieerd zouden kunnen worden. Er werd ook opgemerkt dat de term SPYCE GIRLZ fonetisch identiek is aan de naam van de popgroep en ook visueel sterk overeenstemt.

Bond werd gesommeerd om haar merk in te trekken en alle 10.000 verpakkingen en reclamematerialen met te vernietigen. Anders zou een juridische procedure gestart worden.

Gebruik

Bond ontdekte dat de Spice Girls hun merk voor tientallen producten hadden geregistreerd maar niet voor kruiden

Niet bereid om bijna tien jaar werk zonder strijd op te geven beroept Bond zich op het ontbreken van aantoonbaar gebruik van het merk Spice Girls in Canada voor de relevante waren. In dat verband heeft zij een p 45procedure ingesteld, strekkende tot het laten toetsen of de ingeroepen merkrechten daadwerkelijk zijn gebruikt in Canada gedurende de relevante referentieperiode, dan wel of bijzondere omstandigheden het niet-gebruik rechtvaardigen

Bond zegt dat haar kruiden niet meer dan 100.000 Canadese dollars opleveren en dat ze het zich niet kan veroorloven om een advocaat in te huren om het op te nemen tegen een popgroep met diepe zakken in een langdurige strijd. Ze voert de procedure zonder bijstand van een deskundige.

Uiteindelijk heeft Bond de strijd opgegeven en haar merk ingetrokken. Bond zegt dat ze haar nieuwe merk binnen een paar maanden zal onthullen. Ze maakt zich zorgen over de tol die een rebranding van haar bedrijf zal eisen.

Conclusie

Goedkoop blijkt toch duurkoop te zijn. Het vinden van een nieuw merk en het vernietigen van 10.000 verpakkingen is een kostbare aangelegenheid. Het gebruik maken van een terzake deskundige adviseur voordat werd gestart met het gebruik van SPYCE GIRLZ had veel kosten kunnen besparen. Door het uit laten voeren van een voorafgaand onderzoek naar beschikbaarheid van een merk komt u niet voor verrassingen te staan. Onze consultants zijn u graag van dienst.

