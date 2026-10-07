Introduction au rapport Faire des affaires au Canada 2026

Le Canada intensifie ses efforts pour renforcer son économie en élargissant ses relations commerciales et en encourageant les investissements étrangers dans des secteurs essentiels.

McCarthy Tétrault LLP provides a broad range of legal services, advising on large and complex assignments for Canadian and international interests. The firm has substantial presence in Canada’s major commercial centres and in New York City, US and London, UK.

Ce chapitre fait partie de notre guide Faire des affaires au Canada, qui vise à aider les investisseurs internationaux à mieux comprendre les considérations juridiques, réglementaires et stratégiques qui influent sur les décisions d’investissement, l’exécution des transactions et le succès à long terme au Canada.

Le Canada est ouvert aux affaires

Le Canada est ouvert aux affaires. En 2025, le Canada a accéléré ses efforts pour renforcer son économie en réponse à un environnement mondial en évolution — en élargissant ses relations commerciales, en encourageant les investissements étrangers et en faisant progresser la réforme de la réglementation, tout cela, dans une perspective de croissance et de productivité à long terme. Il en résulte un marché en pleine expansion, avec un nombre croissant d’opportunités dans des secteurs essentiels pour l’avenir économique du Canada.

Le Canada recherche activement des capitaux privés et institutionnels à l’échelle mondiale afin de faire avancer des projets d’intérêt national dans les domaines des infrastructures, des énergies conventionnelles et propres, de l’IA et des infrastructures numériques, des minéraux essentiels, de la défense, de l’industrie manufacturière et de l’agroalimentaire.

Mais au Canada, les opportunités s’accompagnent de complexité. En tant que l’une des fédérations les plus décentralisées au monde, dotée à la fois d’un système de common law et d’un système de droit civil, le Canada oblige les entreprises à composer avec des régimes de réglementation qui se chevauchent, plusieurs ordres de gouvernement et les titulaires de droits autochtones et partenaires autochtones. Le succès dépend non seulement de la compréhension du cadre juridique, mais aussi de la capacité à saisir la manière dont les décisions sont prises en pratique.

McCarthy Tétrault aide ses clients à s’y retrouver dans le paysage juridique, réglementaire et des politiques publiques du Canada avec clarté, rapidité et en exerçant un jugement stratégique. Faire des affaires au Canada est un guide pratique destiné aux décideurs mondiaux qui envisagent d’investir, de réaliser une acquisition ou de prendre de l’expansion sur le marché canadien. Il met l’accent sur les questions juridiques et réglementaires les plus susceptibles d’exercer une influence sur les risques, les délais et la mise en œuvre, notamment les investissements étrangers, les F&A, la concurrence, la fiscalité, le financement, l’emploi, ainsi que des secteurs clés tels que l’énergie, les infrastructures, la défense, le commerce international et les investissements internationaux.

Chaque section du guide vise à donner des renseignements généraux et ne se veut pas une analyse exhaustive de toutes les dispositions pertinentes du droit canadien. C’est pour cette raison que nous vous recommandons de consulter l’un(e) de nos avocat(e)s en ce qui a trait aux aspects juridiques particuliers de votre activité ou investissement projeté.

Pour de plus amples renseignements ou pour toute question concernant ce guide, veuillez communiquer avec Karl Tabbakh.

Pour avoir un portrait complet des principales questions liées à l’investissement, à la réglementation et à certains secteurs clés, lisez le guide Faire des affaires au Canada dans son intégralité.

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Accédez au guide Faire des affaires au Canada dans son intégralité en format PDF. Cette ressource complète présente les principaux éléments juridiques, réglementaires et sectoriels applicables pour faciliter les investissements, les transactions et les activités sur le marché canadien.

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The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.